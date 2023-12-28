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تحديد موعد نصف نهائي الغرب ((آسيويًا))

12/28/2023 7:21:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬شهريّ‭ ‬فبراير‭ ‬وأبريل‭ ‬موعدًا‭ ‬لمباريات‭ ‬الأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬والذي‭ ‬سيكون‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬طرفًا‭ ‬فيها‭.‬

وستقام‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬فبراير،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مباراة‭ ‬الإياب‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬وفي‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى‭ ‬يتواجه‭ ‬فريقا‭ ‬الكهرباء‭ ‬العراقي‭ ‬والعهد‭ ‬اللبناني‭.‬

وإذا‭ ‬ما‭ ‬نجح‭ ‬ممثل‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬للمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬فإنه‭ ‬سيلعب‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬يوم‭ ‬16‭ ‬أبريل‭ ‬والإياب‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬مايو‭ ‬2024‭.‬

وتأهل‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬من‭ ‬مجموعته‭ ‬متصدرًا‭ ‬للترتيب‭ ‬برصيد‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬من‭ ‬4‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة‭.‬

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