تحديد موعد نصف نهائي الغرب ((آسيويًا))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الجمعة ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم شهريّ فبراير وأبريل موعدًا لمباريات الأدوار النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي والذي سيكون فريق الرفاع طرفًا فيها.
وستقام مباراة الذهاب في مملكة البحرين يوم 13 فبراير، على أن تكون مباراة الإياب في 20 من الشهر ذاته في سلطنة عُمان، وفي الجهة الأخرى يتواجه فريقا الكهرباء العراقي والعهد اللبناني.
وإذا ما نجح ممثل الكرة البحرينية فريق الرفاع في الوصول للمباراة النهائية فإنه سيلعب مباراة الذهاب خارج المملكة يوم 16 أبريل والإياب يوم 23 من الشهر ذاته، على أن يكون نهائي البطولة يوم 5 مايو 2024.
وتأهل فريق الرفاع من مجموعته متصدرًا للترتيب برصيد (13 نقطة) من 4 انتصارات وتعادل وخسارة واحدة.
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