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الدويري : هذا التحقيق لم يقدم جديدا !

12/28/2023 7:15:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في سياق تعليقه على تحقيق لصحيفة أميركية، أفاد بأن غارة إسرائيلية كانت تستهدف قياديا بحماس قتلت عشرات المدنيين دون تحذيرهم، قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري ان هذا التحقيق لم يقدم جديدا وإن كان ظهوره في هذا الوقت يأتي في إطار تكشف ملامح الاختلاف بين الرؤية الأميركية والإسرائيلية لمستقبل الحرب.
وكان تحقيق لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قال، إن غارة إسرائيلية على مخيم جباليا في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت تستهدف قياديا بحماس، أدت لمقتل عشرات المدنيين، وأكد أن إسرائيل قررت عدم تحذير مدنيي المنطقة من الغارة خشية منح عناصر حركة حماس وقتا للإخلاء.
وقال الخبير العسكري، إن هذا التحقيق جاء متأخرا ومبنيا على معلومات قديمة، وهو يتحدث عن عملية استهداف واحدة من بين كثير من العمليات المشابهة وربما الأكثر عنفا منها، وهو يتحدث وكأن جيش الاحتلال يعتمد مقاربة إنسانية في عملياته الأخرى.
لكنه يرى أن خروج التقرير في هذا الوقت، ربما يأتي في سياق إشارات أميركية متعددة بأن هناك فجوة بين الموقف الأميركي وما يعلنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من أهداف للحرب، وأنه لا بد من الوصول إلى نقطة وسطية للالتقاء، موضحا أنه رغم التغليف الإنساني للتقرير فإن الحقيقة مختلفة.

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