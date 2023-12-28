Friday, 29 December 2023 06:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عملية طعن على حاجز مزمورية جنوب القدس

12/28/2023 7:15:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، بتنفيذ عملية طعن على حاجز مزمورية جنوب القدس، ما أدى إلى إصابتين.


وذكر المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية الطعن كان مسلحا بسكين، وطعن إسرائيليين حالة أحدهما خطيرة.


كما أفادت مصادر عبرية بأن قوات الاحتلال المتواجدة في المكان أطلقت النار على منفذ عمــليــة الطعن.

MENAFN28122023000208011052ID1107666898

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث