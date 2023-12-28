MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، بتنفيذ عملية طعن على حاجز مزمورية جنوب القدس، ما أدى إلى إصابتين.



وذكر المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية الطعن كان مسلحا بسكين، وطعن إسرائيليين حالة أحدهما خطيرة.



كما أفادت مصادر عبرية بأن قوات الاحتلال المتواجدة في المكان أطلقت النار على منفذ عمــليــة الطعن.