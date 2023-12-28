(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، بتنفيذ عملية طعن على حاجز مزمورية جنوب القدس، ما أدى إلى إصابتين.
وذكر المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية الطعن كان مسلحا بسكين، وطعن إسرائيليين حالة أحدهما خطيرة.
كما أفادت مصادر عبرية بأن قوات الاحتلال المتواجدة في المكان أطلقت النار على منفذ عمــليــة الطعن.
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