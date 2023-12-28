نيويورك.. الآلاف يخرجون بمظاهرة صامتة تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرج آلاف المحتجين في مدينة نيويورك الأمريكية في مسيرة صامتة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.
وانطلق المتظاهرون من ميدان "التايمز" وساروا في الشارع الواصل إلى حديقة "بريانت" بالمدينة.
وطالب المتظاهرون بإعلان وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.
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