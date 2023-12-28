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نيويورك.. الآلاف يخرجون بمظاهرة صامتة تضامنا مع غزة

12/28/2023 7:15:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرج آلاف المحتجين في مدينة نيويورك الأمريكية في مسيرة صامتة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.
وانطلق المتظاهرون من ميدان "التايمز" وساروا في الشارع الواصل إلى حديقة "بريانت" بالمدينة.
وطالب المتظاهرون بإعلان وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.

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