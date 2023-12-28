8 شهداء في قصف على مخيم المغازي
التاريخ
12/28/2023 7:15:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء الخميس، في غارة إسرائيلية على منزل، بمخيم المغازي، وسط قطاع غزة.
وفي وقت سابق استشهد 7 جراء قصف إسرائيلي لمنزل في المخيم الذي يتعرض ومناطق أخرى وسط القطاع لقصف مكثف يترافق مع توسيع قوات الاحتلال عملياتها البرية.
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