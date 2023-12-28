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8 شهداء في قصف على مخيم المغازي

12/28/2023 7:15:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء الخميس، في غارة إسرائيلية على منزل، بمخيم المغازي، وسط قطاع غزة.


وفي وقت سابق استشهد 7 جراء قصف إسرائيلي لمنزل في المخيم الذي يتعرض ومناطق أخرى وسط القطاع لقصف مكثف يترافق مع توسيع قوات الاحتلال عملياتها البرية.


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