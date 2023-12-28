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مسؤول بالمركزي الأوروبي: خفض الفائدة في 2024 غير مؤكد

12/28/2023 7:15:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، روبرت هولزمان، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض تكاليف الاقتراض، وإن مثل هذه الخطوة في عام 2024 ليست مؤكدة على الإطلاق، حسبما ذكرت بلومبرغ.


هولزمان الذي يرأس البنك المركزي النمساوي، قال إنه من المحتمل وصول التضخم في منطقة اليورو إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 % خلال العامين المقبلين، لكن المسار سيكون صعبا.


وخلال هذا الشهر، أبقى المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4 % على الودائع، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي، وقالت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، حينها، إن أعضاء السياسة النقدية لم يناقشوا بعد خفض أسعار الفائدة.

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