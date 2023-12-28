إيطاليا ترفض ترشيح سفير إسرائيلي إلى روما

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رفضت إيطاليا قبول ترشيح بيني كاشاريئيل، الذي شغل منصب رئيس بلدية إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالقرب من القدس لمدة 31 عاما، سفيرا لتل أبيب في روما، حسب ما أفادت صحيفة "إيلفوليو" نقلا عن مصادرها.



وبحسب الصحيفة، لم يوافق الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الذي يتسلم أوراق الاعتماد، على هذا الترشيح.



كما أن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاياني، كان قد حذر نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين بشأن هذا الترشيح غير المرغوب فيه.