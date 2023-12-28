إيطاليا ترفض ترشيح سفير إسرائيلي إلى روما

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رفضت إيطاليا قبول ترشيح بيني كاشاريئيل، الذي شغل منصب رئيس بلدية إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالقرب من القدس لمدة 31 عاما، سفيرا لتل أبيب في روما، حسب ما أفادت صحيفة "إيلفوليو" نقلا عن مصادرها.
وبحسب الصحيفة، لم يوافق الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الذي يتسلم أوراق الاعتماد، على هذا الترشيح.
كما أن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاياني، كان قد حذر نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين بشأن هذا الترشيح غير المرغوب فيه.
MENAFN28122023000208011052ID1107666894
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.