نتنياهو يرفض مناقشة اليوم التالي من الحرب
التاريخ
12/28/2023 7:15:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر في اللحظة الأخيرة عدم مناقشة "اليوم التالي من الحرب" في مجلس وزراء الحرب.
وأضافت أن قرار نتنياهو جاء بسبب ضغوط من شركاء في الائتلاف اليميني الحاكم.
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