((مسرح الحرية)) في الضفة الغربية بعد مداهمته يتعهد بمواصلة ((المقاومة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يقوم العاملون في مسرح الحرية الفلسطيني في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة بإزالة الأنقاض استعدادًا لاستقبال الممثلين من جديد بعد أسبوعين من مداهمة الجيش الإسرائيلي له والتي أثارت احتجاجات دولية.
وقال المدير الفني لمسرح الحرية أحمد الطوباسي لوكالة فرانس برس «المسرح في مخيم جنين للاجئين أصبح رمزا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي».
وأشار الطوباسي إلى «أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المركز الثقافي الصغير وقامت بتخريبه في وقت سابق من هذا الشهر، مخلفة الكثير من الأضرار إضافة إلى رسم نجمة داود بالأحمر على الجدران».
وأضاف أن الجنود «اعتقلوا أيضا عددًا من العاملين في المسرح من منازلهم».
الطوباسي البالغ من العمر 39 عاما كان من بين المعتقلين وقد عاد الآن إلى عمله. وقال خلال قيامه بجولة في المسرح الذي أنشئ عام 2006 «بالنسبة لي هذه مقاومة»، مؤكدًا أن المسرح سيبقى مفتوحاً.
بعد وقت قصير من المداهمة في 13 ديسمبر حظي نداء مسرح الحرية لإطلاق سراح موظفيه بدعم دولي. على الإثر نظمت تظاهرات في شوارع نيويورك وباريس ودعم ممثلون من بريطانيا إلى المكسيك حملة تضامنية مع الطاقم عبر الإنترنت.
منذ إنشائه، عُد المسرح المتواضع «منارة للأمل» بالنسبة للفلسطينيين ومناصريهم، ويقوم ممثلوه بجولات حول العالم لعرض مسرحيات دعما للقضية الفلسطينية.
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