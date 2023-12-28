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((مسرح الحرية)) في الضفة الغربية بعد مداهمته يتعهد بمواصلة ((المقاومة))

12/28/2023 7:12:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يقوم‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬مسرح‭ ‬الحرية‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬بإزالة‭ ‬الأنقاض‭ ‬استعدادًا‭ ‬لاستقبال‭ ‬الممثلين‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬مداهمة‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬له‭ ‬والتي‭ ‬أثارت‭ ‬احتجاجات‭ ‬دولية‭. ‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمسرح‭ ‬الحرية‭ ‬أحمد‭ ‬الطوباسي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬المسرح‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬للاجئين‭ ‬أصبح‭ ‬رمزا‭ ‬للمقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ضد‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬الطوباسي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اقتحمت‭ ‬المركز‭ ‬الثقافي‭ ‬الصغير‭ ‬وقامت‭ ‬بتخريبه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬مخلفة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأضرار‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬رسم‭ ‬نجمة‭ ‬داود‭ ‬بالأحمر‭ ‬على‭ ‬الجدران‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الجنود‭ ‬‮«‬اعتقلوا‭ ‬أيضا‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المسرح‭ ‬من‭ ‬منازلهم‮»‬‭.‬

الطوباسي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المعتقلين‭ ‬وقد‭ ‬عاد‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬عمله‭. ‬وقال‭ ‬خلال‭ ‬قيامه‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬المسرح‭ ‬الذي‭ ‬أنشئ‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬هذه‭ ‬مقاومة‮»‬،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬المسرح‭ ‬سيبقى‭ ‬مفتوحاً‭.‬

بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬المداهمة‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬ديسمبر‭ ‬حظي‭ ‬نداء‭ ‬مسرح‭ ‬الحرية‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬موظفيه‭ ‬بدعم‭ ‬دولي‭. ‬على‭ ‬الإثر‭ ‬نظمت‭ ‬تظاهرات‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬نيويورك‭ ‬وباريس‭ ‬ودعم‭ ‬ممثلون‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬إلى‭ ‬المكسيك‭ ‬حملة‭ ‬تضامنية‭ ‬مع‭ ‬الطاقم‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭. ‬

منذ‭ ‬إنشائه،‭ ‬عُد‭ ‬المسرح‭ ‬المتواضع‭ ‬‮«‬منارة‭ ‬للأمل‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬ومناصريهم،‭ ‬ويقوم‭ ‬ممثلوه‭ ‬بجولات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬لعرض‭ ‬مسرحيات‭ ‬دعما‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

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