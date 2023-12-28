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نافذة فنية

12/28/2023 7:12:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) محمد‭ ‬عبده‭ ‬60‭ ‬سنة‭ ‬تميز‭: ‬تحتفل‭ ‬شركة‭ ‬روتانا‭ ‬باليوبيل‭ ‬الماسي‭ ‬للفنان‭ ‬الكبير‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬60‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬مزاولة‭ ‬الغناء‭ ‬بإقامة‭ ‬حفلتين‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬ليلتان‭ ‬للتاريخ‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ودعم‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للترفيه‭ ‬بالسعودية‭ ‬تركي‭ ‬الشيخ‭. ‬والليلة‭ ‬الأولى‭ ‬بمصاحبة‭ ‬الأوركسترا‭ ‬والثانية‭ ‬مخصصة‭ ‬للأغاني‭ ‬الشعبية‭... ‬الأمر‭ ‬المدهش‭ ‬في‭ ‬محمد‭ ‬عبده‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬إنتاجه‭ ‬القديم‭ ‬بل‭ ‬يطرح‭ ‬الجديد،‭ ‬وأخيرا‭ ‬طرح‭ ‬أغنية‭ ‬الملامح‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬مشاهدة،‭ ‬وقبلها‭ ‬أغنية‭ ‬اشتقت‭ ‬لك‭ ‬وحققت‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬مشاهدة‭. ‬محمد‭ ‬عبده‭ ‬ظاهرة‭ ‬غنائية‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬تكررها‭ ‬ومازال‭ ‬ينتج‭ ‬ويتفوق‭. ‬لك‭ ‬كل‭ ‬التقدير‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬الفنية‭ ‬المميزة‭. ‬

ألحان‭ ‬الموسيقار‭ ‬فريد‭ ‬الأطرش‭ ‬تصدح‭ ‬في‭ ‬الإسكندرية‭: ‬أحيت‭ ‬فرقة‭ ‬أوبرا‭ ‬الإسكندرية‭ ‬التابعة‭ ‬لدار‭ ‬الأوبرا‭ ‬المصرية‭ ‬حفلا‭ ‬غنائيا‭ ‬بمناسبة‭ ‬رحيل‭ ‬الموسيقار‭ ‬فريد‭ ‬الأطرش‭ ‬بقيادة‭ ‬المايسترو‭ ‬علاء‭ ‬عبدالسلام‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭ ‬ليرفع‭ ‬المسرح‭ ‬لافتة‭ ‬كامل‭ ‬العدد‭. ‬وقام‭ ‬بأداء‭ ‬أغنيات‭ ‬فريد‭ ‬الأطرش‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المطربين‭ ‬الشباب‭... ‬أثبتت‭ ‬الأيام‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يصح‭ ‬إلا‭ ‬الصحيح،‭ ‬واجه‭ ‬فريد‭ ‬الأطرش‭ ‬حربا‭ ‬لم‭ ‬يواجها‭ ‬فنان‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ولا‭ ‬بعد‭ ‬وتحديدا‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬وأخبث‭ ‬المطربين،‭ ‬ولكنه‭ ‬اعتمد‭ ‬على‭ ‬الشارع‭ ‬المصري‭ ‬الذي‭ ‬أنصفه‭ ‬حيا‭ ‬وميتا‭. ‬حياة‭ ‬فريد‭ ‬درس‭ ‬لكل‭ ‬فنان‭ ‬يواجه‭ ‬حرب‭ ‬طاحنة‭ ‬من‭ ‬زملائه‭ ‬بسبب‭ ‬الغيرة‭ ‬لأنه‭ ‬فقط‭ ‬أفضل‭ ‬منهم‭.‬

مهرجان‭ ‬وشوشة‭ ‬الظريف‭: ‬كرم‭ ‬المهرجان‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬الفنانة‭ ‬فيفي‭ ‬عبده،‭ ‬ولكنها‭ ‬كعادتها‭ ‬أثارت‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا،‭ ‬فبعد‭ ‬صعودها‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬لتكريمها‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬جبتوني‭ ‬ليه؟‮»‬‭ ‬ليرد‭ ‬عليها‭ ‬أحمد‭ ‬الهواري‭ ‬رئيس‭ ‬المهرجان‭ ‬‮«‬علشان‭ ‬انت‭ ‬فيفي‭ ‬عبده‮»‬‭ ‬لترد‭ ‬بعفوية‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬خلاص‭ ‬يا‭ ‬جماعه‭ ‬شكراِ‮»‬‭... ‬عندها‭ ‬حق‭ ‬أن‭ ‬تستغرب‭ ‬من‭ ‬سبب‭ ‬تكريمها‭ ‬فآخر‭ ‬مسلسل‭ ‬لها‭ ‬كان‭ ‬‮«‬شغل‭ ‬في‭ ‬العالي‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

مجنون‭ ‬الفنانين‭ ‬المصريين‭: ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬طالب‭ ‬صعيدي‭ ‬بتهمة‭ ‬تهديد‭ ‬الإعلامية‭ ‬ريهام‭ ‬سعيد‭ ‬والتي‭ ‬قدمت‭ ‬بلاغا‭ ‬ضده‭. ‬واتضح‭ ‬بعد‭ ‬التحقيقات‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬هدد‭ ‬فنانات‭ ‬عددهم‭ ‬10‭ ‬ومنهم‭ ‬مي‭ ‬عمر‭ ‬وريهام‭ ‬حجاج‭ ‬وريهام‭ ‬عبد‭ ‬الغفور‭ ‬وياسمين‭ ‬صبري‭ ‬وغيرهم‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬فحص‭ ‬اللابتوب‭ ‬وهاتفه‭ ‬المحمول‭ ‬وجدوا‭ ‬أنه‭ ‬أرسل‭ ‬رسائل‭ ‬تهديد‭ ‬للفنانات‭ ‬تضمنت‭ ‬عبارات‭ ‬إعجاب‭ ‬وطلب‭ ‬التواصل‭ ‬معهم‭ ‬وأقر‭ ‬بذلك‭ ‬وبرر‭ ‬فعله‭ ‬بقصد‭ ‬لفت‭ ‬انتباههم‭... ‬أعتقد‭ ‬ضاع‭ ‬مستقبله‭ ‬بهذه‭ ‬الأعمال‭ ‬الطائشة‭.‬

حتى‭ ‬أبو‭ ‬الفنون‭ ‬تم‭ ‬قتله‭: ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬شرم‭ ‬الشيخ‭ ‬الدولي‭ ‬للمسرح‭ ‬الشبابي‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬حضرت‭ ‬وفود‭ ‬من‭ ‬عمان‭ ‬والكويت‭ ‬والسعودية‭ ‬والإمارات،‭ ‬ولم‭ ‬يحضر‭ ‬وفد‭ ‬مسرحي‭ ‬بحريني‭ ‬شبابي‭. ‬غياب‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬المهرجانات‭ ‬المسرحية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬واقع‭ ‬مؤلم‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المهرجانات‭ ‬يتم‭ ‬مـشاركة‭ ‬الفنانين‭ ‬الخليجين‭ ‬أما‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬فهو‭ ‬مغيب‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬إننا‭ ‬نحن‭ ‬الذين‭ ‬بدأ‭ ‬المسرح‭ ‬عندنا‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭... ‬السعودية‭ ‬احتفلت‭ ‬بنجاح‭ ‬مهرجان‭ ‬الرياض‭ ‬للمسرح‭ ‬حيث‭ ‬تنافست‭ ‬خلالها‭ ‬10‭ ‬عروض‭ ‬وذلك‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬لم‭ ‬أر‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬وضعا‭ ‬فنيا‭ ‬أسوأ‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭.‬

حكايات‭ ‬فنية‭ (‬المطربة‭ ‬اليهودية‭ ‬العراقية‭ ‬الذكية‭) ‬الحلقة‭ ‬الثانية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬صالح‭ ‬الكويتي‭ ‬الملحن‭ ‬العظيم‭ ‬والكمنجاتي‭ ‬المميز‭ ‬العراق‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يقنع‭ ‬مطربة‭ ‬العراق‭ ‬اليهودية‭ ‬الديانة‭ ‬سليمة‭ ‬مراد‭ ‬أو‭ ‬سليمة‭ ‬باشا‭ ‬أن‭ ‬تصاحبه‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬لتواصل‭ ‬فنها‭ ‬من‭ ‬هناك،‭ ‬وخصوصا‭ ‬اأنها‭ ‬أكثر‭ ‬مطربة‭ ‬غنت‭ ‬من‭ ‬الحانة‭. ‬فجاءه‭ ‬الرد‭ ‬الصاعق،‭ ‬ومما‭ ‬قالته‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬عراقية‭ ‬أبا‭ ‬عن‭ ‬جد‭ ‬ولن‭ ‬أترك‭ ‬العراق‭ ‬فالسفر‭ ‬اختياري‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أسقطوا‭ ‬الجنسية‭ ‬العراقية‭ ‬عنا‭ ‬فهنا‭ ‬بنيت‭ ‬اسمي‭ ‬ومجدي،‭ ‬وأنصحك‭ ‬بعدم‭ ‬ترك‭ ‬العراق‭ ‬فسوف‭ ‬تنتهي‭ ‬تماما،‭ ‬العراق‭ ‬بلدك‭ ‬ولم‭ ‬تجبر‭ ‬على‭ ‬الهجرة،‭ ‬فما‭ ‬الذي‭ ‬يدعوك‭ ‬للذهاب‭ ‬إلى‭ ‬بلد‭ ‬لا‭ ‬تعرفه‮»‬‭. ‬عند‭ ‬ذلك‭ ‬تأكد‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تسافر‭ ‬معه‭ ‬فحاول‭ ‬مع‭ ‬مطربة‭ ‬يهودية‭ ‬أخرى‭ ‬هي‭ ‬سلطانه‭ ‬يوسف‭ ‬والتي‭ ‬خصها‭ ‬صالح‭ ‬الكويتي‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الأغنيات‭ ‬الشهيرة‭ ‬مثل‭ (‬يلمنحدر‭ ‬خذني‭ ‬وياك‭) ‬و‭(‬اشلون‭ ‬اصبر‭ ‬الروح‭) ‬و‭(‬يكفي‭ ‬الهجر‭ ‬يهواي‭) ‬و‭(‬ليش‭ ‬ليش‭) ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬مطربة‭ ‬مقامات‭ ‬وابوذيات‭ ‬وعتابه‭ ‬ومثلت‭ ‬فيلم‭ ‬مصري‭ ‬وهو‭ ‬نهر‭ ‬الحب‭ ‬بطولة‭ ‬فاتن‭ ‬حمامة‭ ‬وعمر‭ ‬الشريف‭ ‬عام‭ ‬1960‭.‬

وكان‭ ‬رد‭ ‬سلطانه‭ ‬يوسف‭ ‬على‭ ‬محاولة‭ ‬إقناعها‭ ‬بالسفر‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالرفض‭ ‬التام‭ ‬لهذه‭ ‬الفكرة‭ ‬بل‭ ‬نصحته‭ ‬بعدم‭ ‬ترك‭ ‬العراق‭. ‬وعاشت‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حتى‭ ‬وفاتها‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬لصالح‭ ‬الكويتي‭ ‬عندما‭ ‬ذهب‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭... ‬يتبع

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬أغنية‭ (‬خليها‭ ‬على‭ ‬الله‭) ‬تأليف‭ ‬مأمون‭ ‬الشناوي‭ ‬لحن‭ ‬وغناء‭ ‬فريد‭ ‬الأطرش‭ ‬سجلت‭ ‬عام‭ ‬1953

قول‭ ‬الدنيا‭ ‬بخير‭ ‬وتركها‭ ‬للي‭ ‬كاتبها‭ ‬واللي‭ ‬حاسبها

حكمة‭ ‬ربك‭ ‬من‭ ‬يدركها‭ ‬غير‭ ‬سبحانه‭ ‬اللي‭ ‬مرتبها

مهما‭ ‬جرالك‭ ‬ايه‭ ‬راح‭ ‬يجرى

طول‭ ‬بالك‭ ‬راح‭ ‬تفرج‭ ‬بكره

شوف‭ ‬شغلك‭ ‬والباقي‭ ‬على‭ ‬الله‭ ‬وخليها‭ ‬على‭ ‬الله

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