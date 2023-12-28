نافذة فنية

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- Akhbar Al Khaleej) محمد عبده 60 سنة تميز: تحتفل شركة روتانا باليوبيل الماسي للفنان الكبير محمد عبده بمناسبة مرور 60 سنة على مزاولة الغناء بإقامة حفلتين تحت عنوان «ليلتان للتاريخ» تحت إشراف ودعم رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي الشيخ. والليلة الأولى بمصاحبة الأوركسترا والثانية مخصصة للأغاني الشعبية... الأمر المدهش في محمد عبده أنه لم يعتمد على إنتاجه القديم بل يطرح الجديد، وأخيرا طرح أغنية الملامح التي حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وقبلها أغنية اشتقت لك وحققت 3 ملايين مشاهدة. محمد عبده ظاهرة غنائية من الصعب تكررها ومازال ينتج ويتفوق. لك كل التقدير على هذه المسيرة الفنية المميزة.
ألحان الموسيقار فريد الأطرش تصدح في الإسكندرية: أحيت فرقة أوبرا الإسكندرية التابعة لدار الأوبرا المصرية حفلا غنائيا بمناسبة رحيل الموسيقار فريد الأطرش بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام وسط حضور جماهيري كبير ليرفع المسرح لافتة كامل العدد. وقام بأداء أغنيات فريد الأطرش مجموعة من المطربين الشباب... أثبتت الأيام أنه لا يصح إلا الصحيح، واجه فريد الأطرش حربا لم يواجها فنان من قبل ولا بعد وتحديدا من ثلاثة من أنجح وأخبث المطربين، ولكنه اعتمد على الشارع المصري الذي أنصفه حيا وميتا. حياة فريد درس لكل فنان يواجه حرب طاحنة من زملائه بسبب الغيرة لأنه فقط أفضل منهم.
مهرجان وشوشة الظريف: كرم المهرجان يوم الأحد الماضي الفنانة فيفي عبده، ولكنها كعادتها أثارت جدلا واسعا، فبعد صعودها على المسرح لتكريمها قائلة: «جبتوني ليه؟» ليرد عليها أحمد الهواري رئيس المهرجان «علشان انت فيفي عبده» لترد بعفوية قائلة: «خلاص يا جماعه شكراِ»... عندها حق أن تستغرب من سبب تكريمها فآخر مسلسل لها كان «شغل في العالي» عام 2022.
مجنون الفنانين المصريين: تم القبض على طالب صعيدي بتهمة تهديد الإعلامية ريهام سعيد والتي قدمت بلاغا ضده. واتضح بعد التحقيقات أن المتهم هدد فنانات عددهم 10 ومنهم مي عمر وريهام حجاج وريهام عبد الغفور وياسمين صبري وغيرهم. ومن خلال فحص اللابتوب وهاتفه المحمول وجدوا أنه أرسل رسائل تهديد للفنانات تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم وأقر بذلك وبرر فعله بقصد لفت انتباههم... أعتقد ضاع مستقبله بهذه الأعمال الطائشة.
حتى أبو الفنون تم قتله: في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في شهر نوفمبر الماضي حضرت وفود من عمان والكويت والسعودية والإمارات، ولم يحضر وفد مسرحي بحريني شبابي. غياب البحرين عن المهرجانات المسرحية التي تقام في الدول العربية واقع مؤلم. في هذه المهرجانات يتم مـشاركة الفنانين الخليجين أما الفنان البحريني فهو مغيب تماما في حين إننا نحن الذين بدأ المسرح عندنا من بداية القرن العشرين... السعودية احتفلت بنجاح مهرجان الرياض للمسرح حيث تنافست خلالها 10 عروض وذلك الشهر الماضي لم أر في حياتي وضعا فنيا أسوأ من هذا الوضع الذي يعيشه الفنان البحريني.
حكايات فنية (المطربة اليهودية العراقية الذكية) الحلقة الثانية قبل أن يغادر صالح الكويتي الملحن العظيم والكمنجاتي المميز العراق أراد أن يقنع مطربة العراق اليهودية الديانة سليمة مراد أو سليمة باشا أن تصاحبه إلى إسرائيل لتواصل فنها من هناك، وخصوصا اأنها أكثر مطربة غنت من الحانة. فجاءه الرد الصاعق، ومما قالته «أنا عراقية أبا عن جد ولن أترك العراق فالسفر اختياري حتى لو أسقطوا الجنسية العراقية عنا فهنا بنيت اسمي ومجدي، وأنصحك بعدم ترك العراق فسوف تنتهي تماما، العراق بلدك ولم تجبر على الهجرة، فما الذي يدعوك للذهاب إلى بلد لا تعرفه». عند ذلك تأكد أنها لن تسافر معه فحاول مع مطربة يهودية أخرى هي سلطانه يوسف والتي خصها صالح الكويتي بالعديد من الأغنيات الشهيرة مثل (يلمنحدر خذني وياك) و(اشلون اصبر الروح) و(يكفي الهجر يهواي) و(ليش ليش) بالإضافة إلى أنها مطربة مقامات وابوذيات وعتابه ومثلت فيلم مصري وهو نهر الحب بطولة فاتن حمامة وعمر الشريف عام 1960.
وكان رد سلطانه يوسف على محاولة إقناعها بالسفر إلى إسرائيل بالرفض التام لهذه الفكرة بل نصحته بعدم ترك العراق. وعاشت في العراق حتى وفاتها عام 1995 ولكن ما الذي حدث لصالح الكويتي عندما ذهب إلى إسرائيل... يتبع
من جماليات النصوص الغنائية: أغنية (خليها على الله) تأليف مأمون الشناوي لحن وغناء فريد الأطرش سجلت عام 1953
قول الدنيا بخير وتركها للي كاتبها واللي حاسبها
حكمة ربك من يدركها غير سبحانه اللي مرتبها
مهما جرالك ايه راح يجرى
طول بالك راح تفرج بكره
شوف شغلك والباقي على الله وخليها على الله
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