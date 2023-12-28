وصفات وحلول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

} الوصفة‭ ‬الأولى‭: ‬الإرسال‭ ‬التكتيكي‭ ‬يوجه‭ ‬عادة‭ ‬إلى‭ ‬استقبال‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬اثنين،‭ ‬إما‭ ‬للاعب‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬ورقة‭ ‬رابحة‭ ‬ومؤثرة‭ ‬في‭ ‬فريقه‭ ‬سواء‭ ‬تواجد‭ ‬في‭ ‬المنطقتين‭ ‬الأمامية‭ ‬أو‭ ‬الخلفية،‭ ‬والهدف‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭

‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬الضغط‭ ‬عليه‭ ‬بالإرسال‭ ‬لمشاغلته‭ ‬أولا‭ ‬وإنهاكه‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭ ‬وإرغام‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬ضارب‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬ورابعا‭ ‬لإخراجه‭ ‬من‭ ‬جوّ‭ ‬المباراة‭.‬

ويستحسن‭ ‬أن‭ ‬يستثمر‭ ‬الإرسال‭ ‬التكتيكي‭ ‬في‭ ‬توجيهه‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬ضعف‭ ‬استقبال‭ ‬اللاعب‭ (‬استقبال‭ ‬فوقي‭ ‬أو‭ ‬تحتي‭)‬،‭ ‬ويستحسن‭ ‬كذلك‭ ‬تركيزه‭ ‬على‭ ‬جهة‭ ‬يديه‭ ‬اليسرى‭ ‬كلما‭ ‬كان‭ ‬اللاعب‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬4‭ ‬أو5‭ ‬وعلى‭ ‬جهة‭ ‬يديه‭ ‬اليمنى‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬2‭ ‬أو‭ ‬1،‭ ‬وكلما‭ ‬كان‭ ‬الإرسال‭ ‬موجّها‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬المنتصف‭ ‬لا‭ ‬هو‭ ‬تحتي‭ ‬ولا‭ ‬هو‭ ‬فوقي‭ ‬كان‭ ‬تأثيره‭ ‬أكثر‭.‬

وبصفة‭ ‬عامة‭ ‬كلما‭ ‬وجّه‭ ‬الإرسال‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬التسعة‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭ ‬كان‭ ‬تأثيره‭ ‬أكثر،‭ ‬وأرغم‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬التحرّك‭ ‬والجري‭ ‬الكثير‭ ‬وقراءة‭ ‬ألعابه‭.‬





} ‭ ‬الوصفة‭ ‬الثانية‭: ‬للحدّ‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬ضارب‭ ‬مركز2‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬الخطّ‭ ‬الخلفي،‭ ‬على‭ ‬المرسل‭ ‬أن‭ ‬يوجّه‭ ‬الإرسال‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬مركز1‭ ‬وهي‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬يتسلل‭ ‬منها‭ ‬الضارب‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الأمامية،‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬سوف‭ ‬يخلق‭ ‬الإرسال‭ ‬ربكة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬وربما‭ ‬يضطر‭ ‬معها‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬إلى‭ ‬خيارات‭ ‬أخرى‭.‬





} ‭ ‬الوصفة‭ ‬الثالثة‭: ‬إسقاط‭ ‬الكرة‭ ‬خلف‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬الثنائي‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ (‬الأهلي‭) ‬وعلي‭ ‬مرهون‭ (‬النصر‭) ‬إذ‭ ‬يكون‭ ‬الإسقاط‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الكرة‭ ‬العالية‭ ‬ووضعها‭ ‬مباشرة‭ ‬ولاصقة‭ ‬وراء‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬والتي‭ ‬تصعّب‭ ‬من‭ ‬مأمورية‭ ‬الدفاع‭ ‬بل‭ ‬يؤدي‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الإسقاط‭ ‬إلى‭ ‬تصادم‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭ ‬عند‭ ‬التغطية،‭ ‬وهناك‭ ‬الطريقة‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬ثنائي‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬محمود‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬ومحمد‭ ‬يعقوب‭ ‬وتتمثل‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬الكرة‭ ‬بقوة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬6‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬أكثر‭ ‬لاعبي‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬إلى‭ ‬التراجع‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬تحسبا‭ ‬لأي‭ ‬كرة‭ ‬طائشة‭ ‬من‭ ‬حائط‭ ‬الصد،‭ ‬بينما‭ ‬يلجأ‭ ‬لاعبا‭ ‬مركز1‭ ‬و5‭ ‬إلى‭ ‬تغطية‭ ‬الأجناب‭ ‬فيظل‭ ‬مركز6‭ ‬خاليا‭.‬





} ‭ ‬الوصفة‭ ‬الرابعة‭: ‬هناك‭ ‬كرات‭ ‬هجومية‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الشبكة،‭ ‬ومثل‭ ‬هذه‭ ‬الكرات‭ ‬لا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مواجهتها‭ ‬بحوائط‭ ‬الصد‭ ‬وخاصة‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الصد‭ ‬غير‭ ‬عال،‭ ‬وإنما‭ ‬تركها‭ ‬لدفاع‭ ‬الخط‭ ‬الخلفي،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬نرى‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬ونظرا‭ ‬لنقص‭ ‬الخبرة‭ ‬والقراءة‭ ‬الفنية‭ ‬يشكلون‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬مما‭ ‬يوقعهم‭ ‬في‭ ‬لمس‭ ‬الشبكة‭ ‬أو‭ ‬يسهلون‭ ‬مأمورية‭ ‬الضارب‭ ‬في‭ ‬ضرب‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ (‬تج‭ ‬آوت‭) ‬والصحيح‭ ‬كما‭ ‬قلنا‭ ‬تركها‭ ‬للدفاع‭ ‬الخلفي‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬هجومية‭ ‬غير‭ ‬مؤثرة‭.‬





} ‭ ‬الوصفة‭ ‬الخامسة‭: ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬غير‭ ‬هجومي،‭ ‬فالكرة‭ ‬التي‭ ‬يصوبها‭ ‬ضارب‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭ ‬نلاحظها‭ ‬تسقط‭ ‬على‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬شبكته،‭ ‬لأنّ‭ ‬يديه‭ ‬ليستا‭ ‬داخل‭ ‬ملعب‭ ‬الخصم‭.‬