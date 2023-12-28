الأخطر من ((الاعتياد)) .. وحلل يا ((دويري))..!!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لا‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ولا‭ ‬ضرر‭ ‬ولا‭ ‬خطأ،‭ ‬سوى‭ ‬أن‭ ‬مسألة‭ ‬‮«‬الاعتياد‮»‬‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬هو‭ ‬الضرر‭ ‬والخطأ‭.. ‬ولربما‭ ‬كانت‭ ‬مسألة‭ ‬‮«‬الاعتياد‮»‬‭ ‬سلوك‭ ‬إنساني‭ ‬طبيعي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تزاحم‭ ‬المشاغل،‭ ‬وتعقيدات‭ ‬الحروب،‭ ‬وتداخل‭ ‬الأمور‭.. ‬غير‭ ‬أن‭ ‬التذكير‭ ‬بنصرة‭ ‬ودعم‭ ‬فلسطين،‭ ‬هو‭ ‬الواجب‭ ‬والمسؤولية‭.. ‬ولنا‭ ‬في‭ ‬الخطابات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬خير‭ ‬مثال،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬الراسخة‭ ‬في‭ ‬السياسة‭ ‬والدبلوماسية‭ ‬والنهج‭ ‬الحكيم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ولعل‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬نشر‭ ‬صور‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل،‭ ‬وسيلة‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬استمرارية‭ ‬‮«‬إحياء‮»‬‭ ‬التضامن،‭ ‬وكسر‭ ‬‮«‬الاعتياد‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬الذين‭ ‬رددوا‭ ‬عبارة‭ ‬‮«‬حلل‭ ‬يا‭ ‬دويري‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬لمتابعة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬لما‭ ‬يقوله‭ ‬المحلل‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬‮«‬فايز‭ ‬الدويري‮»‬‭ ‬في‭ ‬توضيح‭ ‬حقائق‭ ‬الأوضاع‭ ‬المبشرة‭ ‬للنصر‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

منذ‭ ‬أيام‭ ‬كتب‭ ‬الأستاذ‭ ‬‮«‬سليمان‭ ‬جودة‮»‬‭ ‬حول‭ ‬مسألة‭ ‬‮«‬الاعتياد‮»‬،‭ ‬وقال‭: ‬إن‭ ‬الاعتياد‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭ ‬يقتل‭ ‬الشغف‭ ‬بالأشياء،‭ ‬ويجعل‭ ‬الأمر‭ ‬يتحول‭ ‬من‭ ‬قضية‭ ‬كانت‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬الناس‭ ‬إلى‭ ‬مسألة‭ ‬لا‭ ‬تكاد‭ ‬تستوقف‭ ‬أحدًا‭.. ‬وإذا‭ ‬استوقفتهم‭ ‬ففي‭ ‬أقل‭ ‬القليل‭.‬

وحتى‭ ‬على‭ ‬الشاشات‭ ‬والصفحات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الجرائد،‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تلاحظ‭ ‬الشيء‭ ‬نفسه،‭ ‬وتستطيع‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬أخبار‭ ‬الحرب‭ ‬تراجعت‭ ‬درجة،‭ ‬وربما‭ ‬درجات‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭.. ‬وتستطيع‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬أخبارًا‭ ‬أخرى‭ ‬تزحف‭ ‬لتحل‭ ‬محلها،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬لم‭ ‬تتوقف،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬المقتلة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مستمرة‭ ‬بعنفها‭ ‬وجنونها،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬حصد‭ ‬الأرواح‭ ‬يمضي‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬مثل‭ ‬الأول‭ ‬وأكثر‭.‬

ولابد‭ ‬أن‭ ‬المتابع‭ ‬لأخبار‭ ‬الحرب‭ ‬عنده‭ ‬أعذاره،‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬مأخوذًا‭ ‬إليها‭ ‬بكل‭ ‬حواسه‭ ‬منذ‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ولكن‭ ‬حواسه‭ ‬كلها‭ ‬قد‭ ‬أرهقتها‭ ‬الحرب‭ ‬بما‭ ‬يكفي،‭ ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬طبيعيًا‭ ‬لأن‭ ‬الحرب‭ ‬دامت‭ ‬شهرين‭ ‬كاملين،‭ ‬وكادت‭ ‬تطوي‭ ‬شهرها‭ ‬الثالث‭.‬

وما‭ ‬جرى‭ ‬مع‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬تكرر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مع‭ ‬الأزمة‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭.. ‬فهي‭ ‬تكاد‭ ‬تدخل‭ ‬عامها‭ ‬الثالث،‭ ‬وهي‭ ‬تدور‭ ‬بوتيرتها‭ ‬الأولى،‭ ‬وربما‭ ‬بوتيرة‭ ‬أعلى،‭ ‬ولكن‭ ‬المتابع‭ ‬لها‭ ‬فقد‭ ‬الشغف‭ ‬بها،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬اهتمامه‭ ‬بتفاصيلها‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬بدايتها،‭ ‬وصار‭ ‬إذا‭ ‬صادفته‭ ‬أخبارها‭ ‬على‭ ‬الشاشة،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬صدر‭ ‬صحيفته‭ ‬المفضلة،‭ ‬قفز‭ ‬فوقها‭ ‬إلى‭ ‬غيرها‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬حظ‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬بأفضل‭ ‬من‭ ‬حظ‭ ‬الحربين‭ ‬السابقتين،‭ ‬لأنها‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬تطحن‭ ‬السودانيين‭ ‬منذ‭ ‬اشتعلت‭ ‬في‭ ‬إبريل،‭ ‬ولكن‭ ‬جاءت‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬فغطت‭ ‬فوقها،‭ ‬ثم‭ ‬جاء‭ ‬الاعتياد‭ ‬فغطى‭ ‬على‭ ‬الحروب‭ ‬الثلاث‭ ‬أو‭ ‬كاد‭.. ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬هذا‭ ‬كله‭ ‬بالعين‭ ‬المجردة،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬وقود‭ ‬الحروب‭ ‬الثلاث‭ ‬ليس‭ ‬سوى‭ ‬آحاد‭ ‬الناس‭.‬

لذلك‭ ‬كله‭ ‬ولكثير‭ ‬غيره‭.. ‬نقول‭: ‬أن‭ ‬الأخطر‭ ‬والأسوأ‭ ‬من‭ ‬مسألة‭ ‬‮«‬الاعتياد‮»‬‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬في‭ ‬غزة‭.. ‬هو‭ ‬التحول‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اعتياد‮»‬‭ ‬التشكيك‭ ‬والمزايدة‭ ‬وربما‭ ‬الانتقاص‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.. ‬وذلك‭ ‬لا‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬اعتيادا‮»‬‭ ‬ولكنه‭ ‬يسمى‭ ‬أمرا‭ ‬آخر‭.. ‬وحلل‭ ‬يا‭ ‬‮«‬دويري‮»‬‭..!!‬