تركيا تمنع بث مسلسل تلفزيوني شعبي بعد جدل ديني مدة أسبوعين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) فرضت هيئة مراقبة البث التلفزيوني التركية (آرتوك) أمس الخميس حظرا مدة أسبوعين على بث المسلسل التلفزيوني الشعبي الشهير «كيزيل جونجالار» (البراعم الحمراء)، بدعوى مخالفته «للقيم الوطنية والروحية للمجتمع». كشف ذلك إلهان تاسكي، عضو مجلس هيئة المراقبة الذي يمثل المعارضة الرئيسية فيها، وقال على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن الهيئة التنظيمية فرضت أيضا غرامة إدارية بنسبة ثلاثة بالمائة على محطة البث فوكس تي في المملوكة لوحدة مجموعة شبكات فوكس التابعة لشركة والت ديزني. وقوبل مسلسل «كيزيل جونجالار»، الذي يسلط الضوء على الانقسام بين الشرائح الدينية والعلمانية في المجتمع التركي، برد فعل عنيف عقب بثه لأول مرة في 18 ديسمبر على الرغم من أن أول حلقتين منه تصدرتا قوائم التصنيف وحصدتا أكثر من 10 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.
وعادة ما تفرض آرتوك عقوبات على العروض بسبب ما تصفه بانتهاكات للقيم الأخلاقية لتركيا أو بناء الأُسرة أو غير ذلك من المسائل التي تعتبرها غير أخلاقية وتحديدا حقوق مجتمع الميم. وينتقدها ناشطون وأحزاب معارضة لتقييدها سقف الحريات. وقال منتج المسلسل فاروق تورجوت: إن المسلسل يعكس الواقع الاجتماعي لتركيا ويصور الصراع بين الشرائح العلمانية والدينية في المجتمع. ونقلت صحيفة «حريت» اليومية عن تورجوت قوله: «أحاول أن أعكس في مرآة واقع المجتمع التركي. يجب مناقشة الحقائق ولا يمكننا التقدم بتجاهلها. وكتب أبو بكر شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على موقع إكس ان المشاهدين الغاضبين دعوا إلى إلغاء العرض وإن ملصقاته على اللوحات الإعلانية في إسطنبول تعرضت للتخريب بالطلاء الأسود.
وتتهم وسائل الإعلام الموالية للحكومة المسلسل بأنه معاد للإسلام ما أدى إلى إلغاء تصاريح خاصة بأماكن تصوير الحلقات القادمة».
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