تركيا تمنع بث مسلسل تلفزيوني شعبي بعد جدل ديني مدة أسبوعين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعادة‭ ‬ما‭ ‬تفرض‭ ‬آرتوك‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬العروض‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬تصفه‭ ‬بانتهاكات‭ ‬للقيم‭ ‬الأخلاقية‭ ‬لتركيا‭ ‬أو‭ ‬بناء‭ ‬الأُسرة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬المسائل‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬غير‭ ‬أخلاقية‭ ‬وتحديدا‭ ‬حقوق‭ ‬مجتمع‭ ‬الميم‭. ‬وينتقدها‭ ‬ناشطون‭ ‬وأحزاب‭ ‬معارضة‭ ‬لتقييدها‭ ‬سقف‭ ‬الحريات‭. ‬وقال‭ ‬منتج‭ ‬المسلسل‭ ‬فاروق‭ ‬تورجوت‭: ‬إن‭ ‬المسلسل‭ ‬يعكس‭ ‬الواقع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتركيا‭ ‬ويصور‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬الشرائح‭ ‬العلمانية‭ ‬والدينية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬حريت‮»‬‭ ‬اليومية‭ ‬عن‭ ‬تورجوت‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬أحاول‭ ‬أن‭ ‬أعكس‭ ‬في‭ ‬مرآة‭ ‬واقع‭ ‬المجتمع‭ ‬التركي‭. ‬يجب‭ ‬مناقشة‭ ‬الحقائق‭ ‬ولا‭ ‬يمكننا‭ ‬التقدم‭ ‬بتجاهلها‭. ‬وكتب‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬شاهين‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬التركية‭ ‬عضو‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الحاكم‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان،‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ ‬ان‭ ‬المشاهدين‭ ‬الغاضبين‭ ‬دعوا‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬العرض‭ ‬وإن‭ ‬ملصقاته‭ ‬على‭ ‬اللوحات‭ ‬الإعلانية‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‭ ‬تعرضت‭ ‬للتخريب‭ ‬بالطلاء‭ ‬الأسود‭. ‬

وتتهم‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬المسلسل‭ ‬بأنه‭ ‬معاد‭ ‬للإسلام‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬تصاريح‭ ‬خاصة‭ ‬بأماكن‭ ‬تصوير‭ ‬الحلقات‭ ‬القادمة‮»‬‭. ‬