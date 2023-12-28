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تركيا تمنع بث مسلسل تلفزيوني شعبي بعد جدل ديني مدة أسبوعين

12/28/2023 7:12:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فرضت‭ ‬هيئة‭ ‬مراقبة‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬التركية‭ (‬آرتوك‭) ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬حظرا‭ ‬مدة‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬بث‭ ‬المسلسل‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الشعبي‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬كيزيل‭ ‬جونجالار‮»‬‭ (‬البراعم‭ ‬الحمراء‭)‬،‭ ‬بدعوى‭ ‬مخالفته‭ ‬‮«‬للقيم‭ ‬الوطنية‭ ‬والروحية‭ ‬للمجتمع‮»‬‭. ‬كشف‭ ‬ذلك‭ ‬إلهان‭ ‬تاسكي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬هيئة‭ ‬المراقبة‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬المعارضة‭ ‬الرئيسية‭ ‬فيها،‭ ‬وقال‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس‭ ‬إن‭ ‬الهيئة‭ ‬التنظيمية‭ ‬فرضت‭ ‬أيضا‭ ‬غرامة‭ ‬إدارية‭ ‬بنسبة‭ ‬ثلاثة‭ ‬بالمائة‭ ‬على‭ ‬محطة‭ ‬البث‭ ‬فوكس‭ ‬تي‭ ‬في‭ ‬المملوكة‭ ‬لوحدة‭ ‬مجموعة‭ ‬شبكات‭ ‬فوكس‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬والت‭ ‬ديزني‭. ‬وقوبل‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬كيزيل‭ ‬جونجالار‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الانقسام‭ ‬بين‭ ‬الشرائح‭ ‬الدينية‭ ‬والعلمانية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬التركي،‭ ‬برد‭ ‬فعل‭ ‬عنيف‭ ‬عقب‭ ‬بثه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬أول‭ ‬حلقتين‭ ‬منه‭ ‬تصدرتا‭ ‬قوائم‭ ‬التصنيف‭ ‬وحصدتا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬مشاهدة‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬يوتيوب‭. ‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬تفرض‭ ‬آرتوك‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬العروض‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬تصفه‭ ‬بانتهاكات‭ ‬للقيم‭ ‬الأخلاقية‭ ‬لتركيا‭ ‬أو‭ ‬بناء‭ ‬الأُسرة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬المسائل‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬غير‭ ‬أخلاقية‭ ‬وتحديدا‭ ‬حقوق‭ ‬مجتمع‭ ‬الميم‭. ‬وينتقدها‭ ‬ناشطون‭ ‬وأحزاب‭ ‬معارضة‭ ‬لتقييدها‭ ‬سقف‭ ‬الحريات‭. ‬وقال‭ ‬منتج‭ ‬المسلسل‭ ‬فاروق‭ ‬تورجوت‭: ‬إن‭ ‬المسلسل‭ ‬يعكس‭ ‬الواقع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لتركيا‭ ‬ويصور‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬الشرائح‭ ‬العلمانية‭ ‬والدينية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬حريت‮»‬‭ ‬اليومية‭ ‬عن‭ ‬تورجوت‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬أحاول‭ ‬أن‭ ‬أعكس‭ ‬في‭ ‬مرآة‭ ‬واقع‭ ‬المجتمع‭ ‬التركي‭. ‬يجب‭ ‬مناقشة‭ ‬الحقائق‭ ‬ولا‭ ‬يمكننا‭ ‬التقدم‭ ‬بتجاهلها‭. ‬وكتب‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬شاهين‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬التركية‭ ‬عضو‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الحاكم‭ ‬الذي‭ ‬يتزعمه‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان،‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ ‬ان‭ ‬المشاهدين‭ ‬الغاضبين‭ ‬دعوا‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬العرض‭ ‬وإن‭ ‬ملصقاته‭ ‬على‭ ‬اللوحات‭ ‬الإعلانية‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‭ ‬تعرضت‭ ‬للتخريب‭ ‬بالطلاء‭ ‬الأسود‭. ‬

وتتهم‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الموالية‭ ‬للحكومة‭ ‬المسلسل‭ ‬بأنه‭ ‬معاد‭ ‬للإسلام‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬تصاريح‭ ‬خاصة‭ ‬بأماكن‭ ‬تصوير‭ ‬الحلقات‭ ‬القادمة‮»‬‭. ‬

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