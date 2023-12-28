أكثر من 40 قتيلا على الأقل في انفجار شاحنة صهريج في ليبيريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬شاهد‭ ‬العيان‭ ‬آرون‭ ‬ماساكوي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬تسلقوا‭ ‬أعلى‭ ‬الشاحنة‭ ‬لجمع‭ ‬البنزين‭ ‬فيما‭ ‬قام‭ ‬آخرون‭ ‬بطرق‭ ‬الشاحنة‭ ‬بقطع‭ ‬معدنية‭ ‬لثقبها‭ ‬كي‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬البنزين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬السائق‭ ‬‮«‬طلب‭ ‬منهم‭ ‬عدم‭ ‬التسلق‭ ‬أعلى‭ ‬الصهريج‭ ‬والتوقف‭ ‬عن‭ ‬طرقه‭... ‬لكن‭ ‬البعض‭ ‬كان‭ ‬يستخدم‭ ‬مفكات‭ ‬براغي‭ ‬لإحداث‭ ‬ثقوب‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬فرنسيس‭ ‬كاتي‭ ‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬أصيبوا‭ ‬بحروق‭ ‬شديدة‭. ‬وأكد‭ ‬بيان‭ ‬الرئاسة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬مختلفة‮»‬‭. ‬