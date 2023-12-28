Friday, 29 December 2023 06:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أكثر من 40 قتيلا على الأقل في انفجار شاحنة صهريج في ليبيريا

12/28/2023 7:12:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لقي‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬40‭ ‬شخصا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬شاحنة‭ ‬صهريج‭ ‬عقب‭ ‬تعرضها‭ ‬لحادث‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬ليبيريا،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬واندلعت‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬الصهريج‭ ‬المحمّل‭ ‬بالبنزين‭ ‬بعد‭ ‬سقوطه‭ ‬في‭ ‬حفرة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬في‭ ‬توتوتا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬130‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬مونروفيا‭. ‬وبعث‭ ‬الرئيس‭ ‬جورج‭ ‬ويا‭ ‬بـ«خالص‭ ‬التعازي‮»‬‭ ‬لأهالي‭ ‬الضحايا‭. ‬وقالت‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬سُجلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬وفاة‭ ‬منذ‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬صهريج‭ ‬الوقود‭ ‬وانفجاره‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأهالي‭ ‬حاولوا‭ ‬تعبئة‭ ‬محتوى‭ ‬الصهريج‭ ‬عندما‭ ‬وقع‭ ‬الانفجار‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬نائب‭ ‬المفتش‭ ‬العام‭ ‬بالشرطة‭ ‬الوطنية‭ ‬برينس‭ ‬مولباه‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬أصيبوا‭ ‬بحروق‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬مالفين‭ ‬ساكور‭ ‬الضابط‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬الحادث‭ ‬شرع‭ ‬بعض‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬في‭ ‬تعبئة‭ ‬البنزين‭ ‬المتسرب‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينفجر‭ ‬الصهريج،‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬وإصابة‭ ‬أشخاص‭. ‬

وقال‭ ‬شاهد‭ ‬العيان‭ ‬آرون‭ ‬ماساكوي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬تسلقوا‭ ‬أعلى‭ ‬الشاحنة‭ ‬لجمع‭ ‬البنزين‭ ‬فيما‭ ‬قام‭ ‬آخرون‭ ‬بطرق‭ ‬الشاحنة‭ ‬بقطع‭ ‬معدنية‭ ‬لثقبها‭ ‬كي‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬البنزين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬السائق‭ ‬‮«‬طلب‭ ‬منهم‭ ‬عدم‭ ‬التسلق‭ ‬أعلى‭ ‬الصهريج‭ ‬والتوقف‭ ‬عن‭ ‬طرقه‭... ‬لكن‭ ‬البعض‭ ‬كان‭ ‬يستخدم‭ ‬مفكات‭ ‬براغي‭ ‬لإحداث‭ ‬ثقوب‭ ‬فيه‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬فرنسيس‭ ‬كاتي‭ ‬إن‭ ‬عشرات‭ ‬الأشخاص‭ ‬أصيبوا‭ ‬بحروق‭ ‬شديدة‭. ‬وأكد‭ ‬بيان‭ ‬الرئاسة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬مختلفة‮»‬‭. ‬

MENAFN28122023000055011008ID1107666882

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث