طلب محاكمة رئيسة بلدية فرنسية بتهمة التواطؤ في الاتجار بالمخدرات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وطلب‭ ‬مكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بوبيني‭ ‬بضواحي‭ ‬باريس،‭ ‬إحالة‭ ‬ميلاني‭ ‬بولانجيه،‭ ‬الرئيسة‭ ‬الاشتراكية‭ ‬لبلدية‭ ‬مدينة‭ ‬كانتلو‭ ‬التي‭ ‬يقرب‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬وتقع‭ ‬قرب‭ ‬روان‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬فرنسا،‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نائبها‭ ‬وسبعة‭ ‬عشر‭ ‬مشتبهاً‭ ‬فيهم‭ ‬آخرين،‭ ‬بحسب‭ ‬الصحيفة‭. ‬ويُشتبه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬بولانجيه‭ ‬‮«‬أجّلت‭ ‬طوعا‭ ‬تركيب‭ ‬كاميرات‭ ‬مراقبة‭ ‬بالفيديو‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تعيق‭ ‬عمليات‭ ‬اتجار‭ ‬بالمخدرات‮»‬‭ ‬تديرها‭ ‬عائلة‭ ‬في‭ ‬كانتلو‭ ‬وحققت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أرباحا‭ ‬طائلة،‭ ‬بحسب‭ ‬نائبة‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بوبيني،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أوردتها‭ ‬الصحيفة‭. ‬وقالت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬عن‭ ‬المشتبه‭ ‬فيها‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬فيما‭ ‬أقوالها‭ ‬والمستندات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬تظهر‭ ‬علناً‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تحاول‭ ‬مكافحة‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬مدينتها،‭ ‬فقد‭ ‬أثبتت‭ ‬التحقيقات‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬تعمل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬العائلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويدها‭ ‬‮«‬بمعلومات‭ ‬ضرورية‭ ‬لاستدامة‭ ‬وتطوير‭ ‬أنشطتها‭ ‬في‭ ‬الاتجار‭ ‬بالمخدرات‮»‬‭.‬

وتشكل‭ ‬بولانجيه‭ ‬شخصية‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬روان،‭ ‬وقد‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬القائمة‭ ‬مع‭ ‬مرشحين‭ ‬من‭ ‬الناشطين‭ ‬البيئيين‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الإقليمية‭ ‬لعام‭ ‬2021‭. ‬وهي‭ ‬اتُّهمت‭ ‬مع‭ ‬نائبها‭ ‬بالتواطؤ‭ ‬في‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2022‭. ‬