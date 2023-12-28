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بانة في جولة عالمية خلال 2024

12/28/2023 7:12:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أعلنت‭ ‬المغنية‭ ‬وكاتبة‭ ‬الأغاني‭ ‬البحرينية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بانة‭ ‬عنبتاوي‭ ‬عن‭ ‬جولتها‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬والتي‭ ‬ستستخدم‭ ‬خلالها‭ ‬أسلوبين‭ ‬غنائيين،‭ ‬الجاز‭ ‬والإلكتروني،‭ ‬لتمزج‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الكلاسيكيات‭ ‬العربية‭ ‬والأسلوب‭ ‬العالمي‭ ‬الحديث‭.‬

وقالت‭ ‬الفنانة‭ ‬‮«‬نشأت‭ ‬وأنا‭ ‬أستمع‭ ‬لموسيقى‭ ‬الجاز‭ ‬والسول،‭ ‬واستمتعت‭ ‬بالاستماع‭ ‬إلى‭ ‬فرانك‭ ‬وأريتا‭ ‬فرانكلين‭ ‬وفيروز‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬أعمالي‭ ‬تصنف‭ ‬ضمن‭ ‬موسيقى‭ ‬البوب‭ ‬العربية‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬أقدم‭ ‬أنواعا‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬بأسلوب‭ ‬جديد‭ ‬ومختلف‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬أشتغل‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬كوينتين‭ ‬كولينز،‭ ‬أحد‭ ‬أشهر‭ ‬عازفي‭ ‬الجاز‭ ‬والعازفين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬الذي‭ ‬أعاد‭ ‬ترتيب‭ ‬المقطوعات‭ ‬العربية‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬إلى‭ ‬صوت‭ ‬جازي‭ ‬لإنشاء‭ ‬أغنية‭ ‬جازيات،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬عرضها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬لندن‭ ‬لموسيقى‭ ‬الجاز‭ ‬2022‭ ‬ومرة‭ ‬أخرى‭ ‬هذا‭ ‬العام‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬بالاستماع‭ ‬إلى‭ ‬الموسيقى‭ ‬الإلكترونية‭ ‬مؤخرا،‭ ‬ومن‭ ‬الغريب‭ ‬أن‭ ‬موسيقى‭ ‬الهاوس‭ ‬العميقة‭ ‬منحتني‭ ‬إحساسا‭ ‬بالصفاء‭ ‬والسلام‭. ‬ففكرت‭ ‬لإحياء‭ ‬الموسيقى‭ ‬العربية‭ ‬بصوت‭ ‬إلكتروني‭ ‬أكثر‭ ‬حداثة‭. ‬واشتغلت‭ ‬مع‭ ‬المنتج‭ ‬ومنسق‭ ‬الموسيقى‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬جويل‭ ‬غيرشوم‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬سأقدمه‮»‬‭.‬

وبينت‭ ‬‮«‬أن‭ ‬مفهوم‭ ‬الموسيقى‭ ‬الإلكترونية‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه،‭ ‬ويمثل‭ ‬رحلة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الحنين‭ ‬للماضي‭ ‬والكلاسيكيات‭ ‬العربية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عالم‭ ‬أم‭ ‬كلثوم‭ ‬وفيروز‭ ‬ومحمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬ومحمد‭ ‬عبده،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬إعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬الأغاني‭ ‬إلكترونيا‭ ‬بطريقة‭ ‬معاصرة‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬‮«‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬

MDLBEAST's Soundstorm ‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭. ‬وانضم‭ ‬جويل‭ ‬معي‭ ‬لتقديم‭ ‬موسيقى‭ ‬إلكترونية‭ ‬يتم‭ ‬مزجها‭ ‬مع‭ ‬أشهر‭ ‬مقطوعات‭ ‬الفنانين‭ ‬مثل‭ ‬بول‭ ‬فان‭ ‬دايك‭ ‬وتيشكان‭ ‬وعلي‭ ‬وفيلا‮»‬‭.‬

وستنفذ‭ ‬بانة‭ ‬جولة‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الإمارات‭ ‬والسعودية‭ ‬ومصر‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬غنائية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬لندن‭ ‬وجنيف‭ ‬وبرشلونة‭ ‬وبرلين‭. ‬وبينت‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬للبحرين،‭ ‬سيكون‭ ‬ذلك‭ ‬مفاجأة‮»‬‭.‬

وبانا‭ ‬هي‭ ‬مغنية‭ ‬فلسطينية‭ ‬تستقر‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وتتميز‭ ‬الفنانة‭ ‬الصاعدة‭ ‬بأسلوب‭ ‬موسيقي‭ ‬مغاير‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬فنان‭ ‬عربي‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مهرجانات‭ ‬موسيقية‭ ‬شهيرة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬افتتاح‭ ‬مهرجان‭ ‬ربيع‭ ‬الثقافة‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬ومهرجان‭ ‬الدولي‭ ‬للموسيقى،‭ ‬ومهرجان‭ ‬الجاز‭. ‬وتشتمل‭ ‬قناتها‭ ‬على‭ ‬اليوتيوب‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية‭.‬

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