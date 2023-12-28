بانة في جولة عالمية خلال 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت المغنية وكاتبة الأغاني البحرينية الفلسطينية بانة عنبتاوي عن جولتها الإقليمية والعالمية خلال عام 2024، والتي ستستخدم خلالها أسلوبين غنائيين، الجاز والإلكتروني، لتمزج ما بين الكلاسيكيات العربية والأسلوب العالمي الحديث.
وقالت الفنانة «نشأت وأنا أستمع لموسيقى الجاز والسول، واستمتعت بالاستماع إلى فرانك وأريتا فرانكلين وفيروز. ورغم أن أعمالي تصنف ضمن موسيقى البوب العربية إلا أنني أقدم أنواعا جديدة من الأغاني بأسلوب جديد ومختلف».
وأضافت «أشتغل حاليا مع كوينتين كولينز، أحد أشهر عازفي الجاز والعازفين في المملكة المتحدة، الذي أعاد ترتيب المقطوعات العربية الكلاسيكية إلى صوت جازي لإنشاء أغنية جازيات، والتي تم عرضها لأول مرة في مهرجان لندن لموسيقى الجاز 2022 ومرة أخرى هذا العام».
وتابعت «بدأت بالاستماع إلى الموسيقى الإلكترونية مؤخرا، ومن الغريب أن موسيقى الهاوس العميقة منحتني إحساسا بالصفاء والسلام. ففكرت لإحياء الموسيقى العربية بصوت إلكتروني أكثر حداثة. واشتغلت مع المنتج ومنسق الموسيقى المقيم في البحرين جويل غيرشوم من اجل الارتقاء بالمستوى الذي سأقدمه».
وبينت «أن مفهوم الموسيقى الإلكترونية هو الأول من نوعه، ويمثل رحلة فريدة من نوعها في عالم الحنين للماضي والكلاسيكيات العربية، بما في ذلك عالم أم كلثوم وفيروز ومحمد عبدالوهاب ومحمد عبده، حيث يمكن إعادة ترتيب الأغاني إلكترونيا بطريقة معاصرة». وأوضحت «لأول مرة ظهرت في مهرجان
MDLBEAST's Soundstorm الذي أقيم في الرياض هذا الشهر. وانضم جويل معي لتقديم موسيقى إلكترونية يتم مزجها مع أشهر مقطوعات الفنانين مثل بول فان دايك وتيشكان وعلي وفيلا».
وستنفذ بانة جولة خلال عام 2024 في المنطقة، من بينها الإمارات والسعودية ومصر. إلى جانب تقديم عروض غنائية في كل من: لندن وجنيف وبرشلونة وبرلين. وبينت «بالنسبة للبحرين، سيكون ذلك مفاجأة».
وبانا هي مغنية فلسطينية تستقر حاليا في البحرين، وتتميز الفنانة الصاعدة بأسلوب موسيقي مغاير عن أي فنان عربي آخر في المنطقة، حيث تمكنت في فترة قصيرة من المشاركة في عدة مهرجانات موسيقية شهيرة بمملكة البحرين، من ضمنها افتتاح مهرجان ربيع الثقافة عام 2017، ومهرجان الدولي للموسيقى، ومهرجان الجاز. وتشتمل قناتها على اليوتيوب على مجموعة متنوعة من الأغاني الكلاسيكية باللغتين العربية والإنجليزية.
MENAFN28122023000055011008ID1107666880
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.