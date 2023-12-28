أسرة الأدباء والكتاب تستضيف أصواتا نسائية من القطيف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬سبيل‭ ‬ذلك‭ ‬استضافت‭ ‬مؤخرا‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب‭ ‬ضمن‭ ‬نشاطها‭ ‬الثقافي‭ ‬والأدبي‭ ‬فعالية‭ ‬مميزة‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ((‬أصوات‭ ‬سردية‭ ‬نسائية‭ ‬من‭ ‬القطيف‭)) ‬وبإدارة‭ ‬الدكتور‭ ‬جعفر‭ ‬الهدي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬السرد‭ ‬في‭ ‬الأسرة‭ ‬الكاتبة‭ ‬ومعية‭ ‬زهراء‭ ‬الشوكان‭ ‬وهي‭ ‬شاعرة‭ ‬وقاصة‭ ‬وفنانة‭ ‬تشكيلية‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والخليج‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭ ‬نشاط‭ ‬ملحوظ‭ ‬وفوزها‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأدبية،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدورات،‭ ‬كما‭ ‬حازت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬عبر‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭.. ‬أصدرت‭ ‬مجموعة‭ ‬قصصية‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬مختلف‭ ‬الملائكة‮»‬‭ ‬وديوان‭ ‬شعري‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬لون‭ ‬صوت‭ ‬المجاز‮»‬‭.‬

وأيضا‭ ‬استضافت‭ ‬الأسرة‭ ‬الكاتبة‭ ‬طاهرة‭ ‬آل‭ ‬سيف‭ ‬وهي‭ ‬قاصة‭ ‬وكاتبة‭ ‬مقالات‭ ‬أدبية،‭ ‬عضو‭ ‬نادي‭ ‬بيت‭ ‬السرد‭ ‬وملتقى‭ ‬القصة،‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمسيات‭ ‬القصصية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأندية‭ ‬الثقافية،‭ ‬أصدرت‭ ‬مجموعة‭ ‬قصصية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬رسائل‭ ‬أخيرة‮»‬‭..‬

وتناولت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الكاتبتين‭ ‬المشهد‭ ‬الأدبي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ودور‭ ‬المرأة‭ ‬وتمكينها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الانفتاح‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭.‬

مشيرتان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الثقافية‭ ‬والمهنية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬انفتاح‭ ‬المجتمع‭ ‬السعودي‭ ‬نحو‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬قد‭ ‬جاء‭ ‬وفق‭ ‬مستويات‭ ‬متباينة‭ ‬تم‭ ‬تقسيمها‭ ‬إلى‭ ‬مرحلتين‭ ‬مهمتين‭ ‬هما‭ ‬مرحلة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الرؤية‭ ‬وما‭ ‬بعدها،‭ ‬حيث‭ ‬تميزت‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬بإيصالها‭ ‬لأصوات‭ ‬واعية‭ ‬وجادة‭ ‬وشجاعة‭ ‬وحملها‭ ‬الرسالة‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬بكتاباتها‭ ‬الأدبية،‭ ‬إذ‭ ‬إنها‭ ‬كتبت‭ ‬عن‭ ‬مشكلاتها‭ ‬المهنية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬وقضايا‭ ‬التعنيف‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬فيه‭ ‬لهذه‭ ‬القضايا‭ ‬أي‭ ‬صدىً‭ ‬يذكر‭.. ‬وقد‭ ‬تميزت‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬بأسماء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكاتبات‭ ‬اللاتي‭ ‬تركن‭ ‬بصمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬ليصبحن‭ ‬رائدات‭ ‬في‭ ‬الكتابة‭ ‬للمرأة‭ ‬كالكاتبة‭ ‬ليلى‭ ‬الأحيدب‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬المواضيع‭ ‬المطروحة‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬للقصة‭ ‬القصيرة‭ ‬جداً‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬بؤرة‭ ‬اختصاص‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الكاتبتين‭ ‬وفق‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسية‭ ‬يعزى‭ ‬أولهما‭ ‬إلى‭ ‬العناصر‭ ‬المميزة‭ ‬بهذا‭ ‬الجنس‭ ‬الأدبي‭ ‬والجدل‭ ‬المثار‭ ‬حوله‭ ‬وكيفية‭ ‬تحديد‭ ‬هذا‭ ‬الجنس‭ ‬الأدبي‭.‬

وأشارتا‭ ‬إلى‭ ‬تعدد‭ ‬الوجوه‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬السردي‭ ‬السعودي‭ ‬اليوم‭ ‬فبرزت‭ ‬أسماء‭ ‬لامعة‭ ‬كالكاتب‭ ‬حسين‭ ‬السنونة،‭ ‬موسى‭ ‬الثنيان،‭ ‬مريم‭ ‬الحسن‭ ‬وطاهرة‭ ‬آل‭ ‬سيف‭ ‬وغيرهم‭ ‬الكثيرين‭ ‬ممن‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬الربط‭ ‬الثقافي‭ ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬به‭ ‬أسرة‭ ‬الأدباء‭ ‬والكتاب‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬نتاجهم‭ ‬المثمر‭ ‬وفق‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬الإصدارات‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية‭ ‬والزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬واستقبال‭ ‬الوفود‭.‬