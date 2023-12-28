الاتفاق يواصل نزف النقاط بالدوري السعودي

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- Akhbar Al Khaleej) الرياض - (أ ف ب): واصل الاتفاق نزيف النقاط وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة تواليا بتعادله مع ضيفه الحزم 1-1 الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وكان رجال المدرب الانكليزي ستيفن جيرارد في طريقهم الى استعادة نغمة الانتصارات عندما تقدموا بهدف الجامايكي ديماراي غراي في الدقيقة 70، لكن الحزم أدرك التعادل في الدقيقة الاولى من الوقت بدل لاضائع عن طريق البرتغالي انطونيو كارفاليو «توزي» من ركلة جزاء.
وهي المباراة التاسعة تواليا في مختلف المسابقات يفشل فيها رجال جيرارد في تحقيق الفوز وتحديدا منذ تغلبهم على مضيفهم الوحدة 3-2 في 28 أكتوبر الماضي ضمن المرحلة الحادية عشرة.
ورفع الاتفاق رصيده إلى 25 نقطة وصعد الى المركز الثامن بفارق الاهداف امام الوحدة الذي يحل ضيفا على الشباب السبت، بينما رفع الحزم رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر الاخير.
وقال جيرارد في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أتحمل مسؤولية نتيجة التعادل في مباراة اليوم أمام الحزم، أؤكد أن الاتفاق يحتاج إلى دعم كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في عدد من المراكز».
وأضاف «الفريق يحتاج إلى التدعيم في أكثر من مركز، وأتحدث عن التأثير الذي ستقدمه الصفقات الجديدة في حال نجاح النادي في ضم صفقات قوية، سأعرض متطلباتي على إدارة النادي».
ودانت الأفضلية الى الاتفاق خلال الشوط الأول، وكان قريباً من التسجيل عندما توغل غراي داخل المنطقة وسدد كرة قوية بجانب القائم (28).
وأهدر الاتفاق فرصة محققة مطلع الشوط الثاني عندما تهيأت كرة أمام الفرنسي موسى ديمبيليه فسددها قوية ارتطمت بالحارس التونسي أيمن دحمان وتحولت الى ركنية (48).
ونجح الاتفاق في افتتاح التسجيل عندما تلقى غراي كرة داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها قوية أرضية على يسار دحمان (70).
ولاحت فرصة للاتفاق لمضاعفة النتيجة لكن رأسية المدافع الاسكتلندي جاك هندري تصدى لها دحمان (82).
وأنقذ حارس المرمى البرازيلي باولو فيكتور الاتفاق من هدف التعادل عندما تصدى لكرة نواف الحبشي (87) قبل أن يحصل الحزم على ركلة جزاء انبرى لها توزي بقوة على يسار فيكتور (90+1).
وفي مباراة ثانية، أوقف الرياض سلسلة انتصارات ضيفه ضمك وألحق به الخسارة الأولى بعد ثمان مباريات عندما تغلب عليه 1-0 سجله الجامايكي اندري غراي (51) على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.
ورفع الرياض رصيده إلى 19 نقطة وصعد الى المركز الثالث عشر مؤقتا بفارق نقطة واحدة امام الشباب ونقطتين امام الطائي الذي يستضيف الاتحاد حامل اللقب وصاحب المركز السادس السبت في ختام المرحلة، وثلاث نقاط امام شريكه السابق في المركز السادس عشر الرائد الذي يستضيف أبها الجمعة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 30 نقطة في المركز الخامس.
وبات ضمك مهددا بالتراجع الى المركز السادس في حال فوز الاتحاد على الطائي والفتح على الاخدود غدًا السبت.
ويلعب اليوم الجمعة أيضا الفيحاء مع الهلال المتصدر، والأهلي مع الخليج، والسبت أيضا التعاون مع النصر.
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