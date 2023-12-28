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الاتفاق يواصل نزف النقاط بالدوري السعودي

12/28/2023 7:12:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬الاتفاق‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬وفشل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬للمباراة‭ ‬الثامنة‭ ‬تواليا‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الحزم‭ ‬1‭-‬1‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬بالدمام‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وكان‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الانكليزي‭ ‬ستيفن‭ ‬جيرارد‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عندما‭ ‬تقدموا‭ ‬بهدف‭ ‬الجامايكي‭ ‬ديماراي‭ ‬غراي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬70،‭ ‬لكن‭ ‬الحزم‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬لاضائع‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البرتغالي‭ ‬انطونيو‭ ‬كارفاليو‭ ‬‮«‬توزي‮»‬‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

وهي‭ ‬المباراة‭ ‬التاسعة‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬يفشل‭ ‬فيها‭ ‬رجال‭ ‬جيرارد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬تغلبهم‭ ‬على‭ ‬مضيفهم‭ ‬الوحدة‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭.‬

ورفع‭ ‬الاتفاق‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬وصعد‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬امام‭ ‬الوحدة‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬السبت،‭ ‬بينما‭ ‬رفع‭ ‬الحزم‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬الاخير‭.‬

وقال‭ ‬جيرارد‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬عقب‭ ‬المباراة‭: ‬‮«‬أتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬نتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬الحزم،‭ ‬أؤكد‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراكز‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الفريق‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التدعيم‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مركز،‭ ‬وأتحدث‭ ‬عن‭ ‬التأثير‭ ‬الذي‭ ‬ستقدمه‭ ‬الصفقات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬نجاح‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬ضم‭ ‬صفقات‭ ‬قوية،‭ ‬سأعرض‭ ‬متطلباتي‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‮»‬‭.‬

ودانت‭ ‬الأفضلية‭ ‬الى‭ ‬الاتفاق‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وكان‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬توغل‭ ‬غراي‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬بجانب‭ ‬القائم‭ (‬28‭).‬

وأهدر‭ ‬الاتفاق‭ ‬فرصة‭ ‬محققة‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عندما‭ ‬تهيأت‭ ‬كرة‭ ‬أمام‭ ‬الفرنسي‭ ‬موسى‭ ‬ديمبيليه‭ ‬فسددها‭ ‬قوية‭ ‬ارتطمت‭ ‬بالحارس‭ ‬التونسي‭ ‬أيمن‭ ‬دحمان‭ ‬وتحولت‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭ (‬48‭).‬

ونجح‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬غراي‭ ‬كرة‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فهيأها‭ ‬لنفسه‭ ‬وسددها‭ ‬قوية‭ ‬أرضية‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬دحمان‭ (‬70‭).‬

ولاحت‭ ‬فرصة‭ ‬للاتفاق‭ ‬لمضاعفة‭ ‬النتيجة‭ ‬لكن‭ ‬رأسية‭ ‬المدافع‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬جاك‭ ‬هندري‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬دحمان‭ (‬82‭).‬

وأنقذ‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬البرازيلي‭ ‬باولو‭ ‬فيكتور‭ ‬الاتفاق‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬عندما‭ ‬تصدى‭ ‬لكرة‭ ‬نواف‭ ‬الحبشي‭ (‬87‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬الحزم‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬توزي‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬فيكتور‭ (‬90+1‭).‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬ثانية،‭ ‬أوقف‭ ‬الرياض‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬ضيفه‭ ‬ضمك‭ ‬وألحق‭ ‬به‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬ثمان‭ ‬مباريات‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬1‭-‬0‭ ‬سجله‭ ‬الجامايكي‭ ‬اندري‭ ‬غراي‭ (‬51‭) ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬الرياضية‭ ‬بالرياض‭.‬

ورفع‭ ‬الرياض‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬وصعد‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬مؤقتا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬امام‭ ‬الشباب‭ ‬ونقطتين‭ ‬امام‭ ‬الطائي‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬الاتحاد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وصاحب‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة،‭ ‬وثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬امام‭ ‬شريكه‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬أبها‭ ‬الجمعة،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬ضمك‭ ‬عند‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭.‬

وبات‭ ‬ضمك‭ ‬مهددا‭ ‬بالتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬الطائي‭ ‬والفتح‭ ‬على‭ ‬الاخدود‭ ‬غدًا‭ ‬السبت‭.‬

ويلعب‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أيضا‭ ‬الفيحاء‭ ‬مع‭ ‬الهلال‭ ‬المتصدر،‭ ‬والأهلي‭ ‬مع‭ ‬الخليج،‭ ‬والسبت‭ ‬أيضا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬النصر‭.‬

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