Friday, 29 December 2023 05:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ركلات الترجيح تمنح بيراميدز المركز الثالث

12/28/2023 7:12:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أبوظبي‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قادت‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬بيراميدز‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬ببطولة‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭.‬

وفاز‭ ‬بيراميدز‭ ‬على‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬5‭/‬4‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬التي‭ ‬لجأ‭ ‬لها‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬صاحب‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية،‭ ‬بعدما‭ ‬تعادلا‭
‬1‭/ ‬1‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭.‬

وبادر‭ ‬الجزائري‭ ‬أحمد‭ ‬قندوسي‭ ‬بالتسجيل‭ ‬لمصلحة‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬70،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعادل‭ ‬مصطفى‭ ‬فتحي‭ ‬لبيراميدز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬78‭. ‬وبذلك،‭ ‬وضع‭ ‬بيراميدز‭ ‬حدا‭ ‬لتفوق‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬أقيمتا‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬الممتاز‭.‬

كان‭ ‬بيراميدز‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬مودرن‭ ‬فيوتشير‭ ‬13/14‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬للسوبر‭ ‬المصري،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬أيضا‭ ‬خسارة‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬صفر‭/ ‬1‮
‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭.‬

MENAFN28122023000055011008ID1107666876

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث