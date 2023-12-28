ركلات الترجيح تمنح بيراميدز المركز الثالث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفاز‭ ‬بيراميدز‭ ‬على‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬5‭/‬4‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح،‭ ‬التي‭ ‬لجأ‭ ‬لها‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تحديد‭ ‬صاحب‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية،‭ ‬بعدما‭ ‬تعادلا‭

‬1‭/ ‬1‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الأصلي‭.‬

وبادر‭ ‬الجزائري‭ ‬أحمد‭ ‬قندوسي‭ ‬بالتسجيل‭ ‬لمصلحة‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬70،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتعادل‭ ‬مصطفى‭ ‬فتحي‭ ‬لبيراميدز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬78‭. ‬وبذلك،‭ ‬وضع‭ ‬بيراميدز‭ ‬حدا‭ ‬لتفوق‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا،‭ ‬بعدما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬أقيمتا‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬الممتاز‭.‬

كان‭ ‬بيراميدز‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬مودرن‭ ‬فيوتشير‭ ‬13/14‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬للسوبر‭ ‬المصري،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬أيضا‭ ‬خسارة‭ ‬سيراميكا‭ ‬كليوباترا‭ ‬صفر‭/ ‬1‮

‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭.‬