ركلات الترجيح تمنح بيراميدز المركز الثالث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أبوظبي - (د ب أ): قادت ركلات الترجيح بيراميدز إلى الحصول على المركز الثالث ببطولة السوبر المصري لكرة القدم على حساب سيراميكا كليوباترا.
وفاز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا 5/4 بركلات الترجيح، التي لجأ لها الفريقان في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية، بعدما تعادلا
1/ 1 في الوقت الأصلي.
وبادر الجزائري أحمد قندوسي بالتسجيل لمصلحة سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 70، قبل أن يتعادل مصطفى فتحي لبيراميدز في الدقيقة 78. وبذلك، وضع بيراميدز حدا لتفوق سيراميكا كليوباترا، بعدما تغلب عليه في آخر مباراتين أقيمتا بينهما في بطولة الدوري المصري الممتاز.
كان بيراميدز خسر أمام مودرن فيوتشير 13/14 بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي للسوبر المصري، الذي شهد أيضا خسارة سيراميكا كليوباترا صفر/ 1
أمام الأهلي يوم الاثنين الماضي.
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