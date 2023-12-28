برايتون يكرم وفادة توتنهام برباعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وضرب‭ ‬برايتون‭ ‬عصفورين‭ ‬بحجر‭ ‬واحد‭ ‬باستعادته‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬وخسارة‭ ‬وفرمل‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬وحرمه‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬واستعادة‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والفائز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ايفرتون‭ ‬3‭-‬1‭ ‬الاربعاء‭.‬

وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬توتنهام‭ ‬عند‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬وتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس،‭ ‬فيما‭ ‬رفع‭ ‬برايتون‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬وصعد‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬مؤقتا‭.‬

وكشر‭ ‬برايتون‭ ‬عن‭ ‬أنيابه‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬بهجوم‭ ‬ضاغط‭ ‬وكاد‭ ‬يفتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬داني‭ ‬ويلبيك‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬بيمناه‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬أبعدها‭ ‬الحارس‭ ‬الايطالي‭ ‬غولييلمو‭ ‬فيكاريو‭ ‬إلى‭ ‬ركنية‭ (‬5‭)‬،‭ ‬وأنقذ‭ ‬فيكاريو‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬محقق‭ ‬بتصديه‭ ‬لتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬لويلبيك‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭.‬

ونجح‭ ‬برايتون‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬بعد‭ ‬مجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ ‬لبيدرو‭ ‬وتمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬الى‭ ‬الواعد‭ ‬هينشيلوود‭ (‬18‭ ‬عاما‭) ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فهيأها‭ ‬لنفسه‭ ‬وسددها‭ ‬قوية‭ ‬بيمناه‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬المرمى‭ (‬11‭). ‬وتابع‭ ‬فيكاريو‭ ‬تألقه‭ ‬بتصديه‭ ‬لتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬لبيدرو‭ (‬17‭).‬

وحصل‭ ‬برايتون‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬بعد‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬في‭ ‬أيه‭ ‬آر‮»‬‭ ‬اثر‭ ‬عرقلة‭ ‬ويلبيك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الدولي‭ ‬السويدي‭ ‬ديان‭ ‬كولوشيفسكي‭ ‬بشده‭ ‬من‭ ‬القميص‭ ‬فانبرى‭ ‬لها‭ ‬بيدرو‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬فيكاريو‭ (‬24‭).‬

وحرم‭ ‬القائم‭ ‬الايسر‭ ‬المخضرم‭ ‬جيمس‭ ‬ميلنر‭ ‬من‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬برده‭ ‬تسديدته‭ ‬القوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ (‬32‭).‬

وأنقذ‭ ‬فيكاريو‭ ‬مرماه‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬بتصديه‭ ‬لانفراد‭ ‬لبيدرو‭ ‬بعد‭ ‬خطأ‭ ‬للمدافع‭ ‬الاسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬بورو‭ (‬45‭).‬

وكاد‭ ‬البرازيلي‭ ‬ريشارليسون‭ ‬يدرك‭ ‬التعادل‭ ‬للضيوف‭ ‬بتسديدة‭ ‬خادعة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المرمى‭ ‬ابعدها‭ ‬الحارس‭ ‬جايسون‭ ‬ستيلي‭ ‬ولامست‭ ‬القائم‭ ‬الايمن‭ ‬وتحولت‭ ‬الى‭ ‬ركنية‭ ‬لم‭ ‬تثمر‭ (‬45+1‭).‬

وسدد‭ ‬ريشارليسون‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬مرت‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايسر‭ (‬54‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬تلقى‭ ‬اللاعب‭ ‬نفسه‭ ‬كرة‭ ‬خلف‭ ‬الدفاع‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬القائد‭ ‬الدولي‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هيونغ‭-‬مين‭ ‬سون‭ ‬فسددها‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الايسر‭ (‬55‭).‬

وأهدر‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬الايطالي‭ ‬ديستيني‭ ‬أوديجي‭ ‬فرصة‭ ‬التعادل‭ ‬عندما‭ ‬تهيأت‭ ‬أمامه‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬سددها‭ ‬في‭ ‬الوهلة‭ ‬الاولى‭ ‬وارتدت‭ ‬اليه‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬لويس‭ ‬دانك‭ ‬فسددها‭ ‬مرة‭ ‬ثانية‭ ‬ابعدها‭ ‬الحارس‭ ‬ستيلي‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يشتتها‭ ‬الدفاع‭ (‬56‭).‬

ووجه‭ ‬إستوبنيان‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬لتوتنهام‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬رائعة‭ ‬بيسراه‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬اثر‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬ميلنر‭ ‬اسكنها‭ ‬الزاوية‭ ‬اليسرى‭ ‬البعيدة‭ ‬للحارس‭ ‬فيكاريو‭ (‬63‭).‬

وحصل‭ ‬برايتون‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬ثانية‭ ‬وبعد‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬حكم‭ ‬الفيديو‭ ‬المساعد‭ ‬اثر‭ ‬عرقلة‭ ‬البديل‭ ‬الإيرلندي‭ ‬إيفان‭ ‬فيرغوسون‭ ‬من‭ ‬البديل‭ ‬الارجنتيني‭ ‬لو‭ ‬سيلسو‭ ‬فانبرى‭ ‬لها‭ ‬بيدرو‭ ‬مجددا‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ (‬76‭) ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬سبعة‭ ‬اهداف‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬وقلص‭ ‬توتنهام‭ ‬الفارق‭ ‬بهدفين‭ ‬متأخرين‭ ‬للبديل‭ ‬فيليس‭ ‬بمتابعة‭ ‬لكرة‭ ‬لسون‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭ (‬81‭) ‬والمدافع‭ ‬ديفيس‭ ‬براسية‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬بورو‭ (‬86‭). ‬وحرم‭ ‬القائم‭ ‬الايسر‭ ‬الدولي‭ ‬الدنماركي‭ ‬بيار‭-‬إميل‭ ‬هويبييرغ‭ ‬من‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬برده‭ ‬تسديدته‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ (‬90+5‭).‬