الأهلي بطل السوبر المصري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬حسم‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬وقتها‭ ‬الأصلي‭ ‬عندما‭ ‬أنهى‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬متقدما‭ ‬بهدفين‭ ‬لمحمود‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬‮«‬كهربا‮»‬‭ (‬13‭) ‬وحسين‭ ‬الشحات‭ (‬34‭ )‬،‭ ‬لكن‭ ‬مودرن‭ ‬فيوتشر‭ ‬رد‭ ‬بمثلهما‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬البديلين‭ ‬عمر‭ ‬السعيد‭ (‬76‭) ‬ومحمد‭ ‬محمود‭ (‬81‭) ‬فارضا‭ ‬التمديد‭.‬

ونجح‭ ‬موديست‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬76‭ ‬مكان‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬بيرسي‭ ‬تاو‭ ‬في‭ ‬ترجيح‭ ‬كفة‭ ‬الأهلي‭ ‬بتسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬114‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أهدافه‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬الى‭ ‬صفوفه‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬انتقال‭ ‬حر‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمرر‭ ‬رأسية‭ ‬حاسمة‭ ‬إلى‭ ‬البديل‭ ‬الآخر‭ ‬كريم‭ ‬فؤاد‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬بدوره‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬76‭ ‬مكان‭ ‬إمام‭ ‬عاشور،‭ ‬سجل‭ ‬منها‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬بعد‭ ‬دقيقتين‭ (‬116‭).‬

وعزز‭ ‬الأهلي‭ ‬رقمه‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬لقبا،‭ ‬وحرم‭ ‬مودرن‭ ‬فيوتشر‭ ‬من‭ ‬اللقب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

وضغط‭ ‬الأهلي‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬لكن‭ ‬فيوتشر‭ ‬كاد‭ ‬يفاجئه‭ ‬من‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬لمهاجمه‭ ‬المغربي‭ ‬عبدالكبير‭ ‬الوادي‭ ‬بعدما‭ ‬تلقى‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬مروان‭ ‬محسن‭ ‬خلف‭ ‬الدفاع‭ ‬سددها‭ ‬مباشرة‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ ‬لمرمى‭ ‬مصطفى‭ ‬شوبير‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬أساسيا‭ ‬مكان‭ ‬القائد‭ ‬محمد‭ ‬الشناوي‭ ‬المصاب‭ (‬9‭).‬

ونجح‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬الاختصاصي‭ ‬الدولي‭ ‬التونسي‭ ‬علي‭ ‬معلول‭ ‬وتابعها‭ ‬كهربا‭ ‬برأسه‭ ‬مستغلا‭ ‬خروجا‭ ‬خاطئا‭ ‬للحارس‭ ‬محمود‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬‮«‬جنش‮»‬‭ (‬13‭).‬

وأضاف‭ ‬الشحات‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬تمريرات‭ ‬عدة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬عاشور‭ ‬وكهربا‭ ‬أنهاها‭ ‬بتسديدة‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬جنش‭ (‬34‭).‬

وأهدر‭ ‬تاو‭ ‬فرصة‭ ‬تسجيل‭ ‬هدف‭ ‬ثالث‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بعدما‭ ‬تلقى‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬هاني‭ ‬خلف‭ ‬الدفاع‭ ‬فانفرد‭ ‬وسدد‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭ (‬50‭)‬،‭ ‬وتصدى‭ ‬جنش‭ ‬لتسديدة‭ ‬البديل‭ ‬طاهر‭ ‬محمد‭ ‬طاهر‭ ‬من‭ ‬انفراد‭ (‬69‭).‬

وتمكن‭ ‬فيوتشر‭ ‬من‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬خلافا‭ ‬لمجريات‭ ‬المباراة‭ ‬عندما‭ ‬مرر‭ ‬المدافع‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬كرة‭ ‬الى‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬شوبير‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فحاول‭ ‬الأخير‭ ‬تشتيتها‭ ‬لكنها‭ ‬اصطدمت‭ ‬بقدم‭ ‬عمر‭ ‬السعيد‭ ‬وسكنت‭ ‬شباكه‭ (‬76‭).‬

وأدرك‭ ‬محمد‭ ‬محمود‭ ‬التعادل‭ ‬بعده‭ ‬بأربع‭ ‬دقائق‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬اصطدمت‭ ‬بأحمد‭ ‬نبيل‭ ‬‮«‬كوكا‮»‬‭ ‬وخدعت‭ ‬شوبير‭ (‬81‭).‬

وكاد‭ ‬فيوتشر‭ ‬يفعلها‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الاضافي‭ ‬الاول‭ ‬بتسديدة‭ ‬للبديل‭ ‬محمد‭ ‬زعزع‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬شوبير‭ (‬105‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬موديست‭ ‬التقدم‭ ‬للأهلي‭ ‬برأسية‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬لمعلول‭ (‬114‭)‬،‭ ‬وبعدها‭ ‬بدقيقتين‭ ‬مرر‭ ‬موديست‭ ‬رأسية‭ ‬متقنة‭ ‬للقادم‭ ‬من‭ ‬الخلف‭ ‬فؤاد‭ ‬فسددها‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬جنش‭ ‬داخل‭ ‬الشباك‭.‬