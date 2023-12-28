الأهلي بطل السوبر المصري

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- Akhbar Al Khaleej) أبوظبي - (أ ف ب): قاد المهاجم الفرنسي انتوني موديست فريقه الأهلي إلى التتويج بلقب بطل الكأس السوبر المصرية في كرة القدم للمرة الثانية تواليا بترجيح كفته أمام مودرن فيوتشر 4-2 بهدف وتمريرة حاسمة في الوقت الإضافي للمباراة النهائية أمس الخميس بملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية ابوظبي.
وكان الأهلي في طريقه إلى حسم نتيجة المباراة في وقتها الأصلي عندما أنهى الشوط الاول متقدما بهدفين لمحمود عبدالمنعم «كهربا» (13) وحسين الشحات (34 )، لكن مودرن فيوتشر رد بمثلهما في الشوط الثاني عبر البديلين عمر السعيد (76) ومحمد محمود (81) فارضا التمديد.
ونجح موديست الذي دخل في الدقيقة 76 مكان الجنوب إفريقي بيرسي تاو في ترجيح كفة الأهلي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 114 في ثاني أهدافه مع الفريق منذ انضمامه الى صفوفه في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، قبل أن يمرر رأسية حاسمة إلى البديل الآخر كريم فؤاد الذي دخل بدوره في الدقيقة 76 مكان إمام عاشور، سجل منها الهدف الرابع بعد دقيقتين (116).
وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 14 لقبا، وحرم مودرن فيوتشر من اللقب الأول في تاريخه.
وضغط الأهلي بقوة في بداية المباراة لكن فيوتشر كاد يفاجئه من هجمة مرتدة لمهاجمه المغربي عبدالكبير الوادي بعدما تلقى تمريرة من مروان محسن خلف الدفاع سددها مباشرة بجوار القائم الأيمن لمرمى مصطفى شوبير الذي لعب أساسيا مكان القائد محمد الشناوي المصاب (9).
ونجح الأهلي في افتتاح التسجيل من ركلة ركنية انبرى لها الاختصاصي الدولي التونسي علي معلول وتابعها كهربا برأسه مستغلا خروجا خاطئا للحارس محمود عبدالرحيم «جنش» (13).
وأضاف الشحات الهدف الثاني بعد تمريرات عدة بينه وبين عاشور وكهربا أنهاها بتسديدة على يمين جنش (34).
وأهدر تاو فرصة تسجيل هدف ثالث مطلع الشوط الثاني بعدما تلقى تمريرة من محمد هاني خلف الدفاع فانفرد وسدد فوق العارضة (50)، وتصدى جنش لتسديدة البديل طاهر محمد طاهر من انفراد (69).
وتمكن فيوتشر من تقليص الفارق خلافا لمجريات المباراة عندما مرر المدافع محمد عبدالمنعم كرة الى حارس مرماه شوبير داخل المنطقة فحاول الأخير تشتيتها لكنها اصطدمت بقدم عمر السعيد وسكنت شباكه (76).
وأدرك محمد محمود التعادل بعده بأربع دقائق بتسديدة من خارج المنطقة اصطدمت بأحمد نبيل «كوكا» وخدعت شوبير (81).
وكاد فيوتشر يفعلها في الشوط الاضافي الاول بتسديدة للبديل محمد زعزع تصدى لها شوبير (105)، قبل أن يمنح موديست التقدم للأهلي برأسية اثر تمريرة عرضية لمعلول (114)، وبعدها بدقيقتين مرر موديست رأسية متقنة للقادم من الخلف فؤاد فسددها من فوق جنش داخل الشباك.
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