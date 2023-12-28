مد أجل الحكم في قضية وفاة شاب خلال ((التكميم)) إلى 4 يناير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬قد‭ ‬أكدت‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬سابقة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬وما‭ ‬قدمته‭ ‬من‭ ‬أدلة‭ ‬وما‭ ‬بينته‭ ‬في‭ ‬مرافعتها‭ ‬يؤكد‭ ‬بشكل‭ ‬جازم‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يدع‭ ‬مجالا‭ ‬للشك‭ ‬ارتكاب‭ ‬المتهمين‭ ‬الجريمة‭ ‬المنسوبة‭ ‬إليهما‭ ‬وهي‭ ‬التسبب‭ ‬بخطئهما‭ ‬في‭ ‬موت‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬نتيجة‭ ‬إخلالهما‭ ‬بما‭ ‬تفرضه‭ ‬عليهما‭ ‬أصول‭ ‬مهنتهما،‭ ‬إذ‭ ‬أوضحت‭ ‬تلك‭ ‬التحقيقات‭ ‬مدى‭ ‬استهتار‭ ‬المتهمين‭ ‬بحياة‭ ‬الإنسان‭ ‬ونكثهما‭ ‬لما‭ ‬حلفا‭ ‬وتعهدا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬بذل‭ ‬العناية‭ ‬والرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬اللازمة‭ ‬للمرضى،‭ ‬مطالبا‭ ‬تطبيق‭ ‬أقصى‭ ‬العقوبات‭ ‬بحق‭ ‬المتهمين‭ ‬جزاء‭ ‬لما‭ ‬ارتكباه‭ ‬من‭ ‬أفعال‭ ‬تتنافى‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬المنوط‭ ‬بهما‭ ‬وتسببهما‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وما‭ ‬أحدثه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬ألم‭ ‬شديد‭ ‬لذويه‭ ‬ولوعة‭ ‬بالغة‭ ‬في‭ ‬فقدانهم‭ ‬لابنهم‭. ‬

وفيما‭ ‬استمعت‭ ‬لطبيب‭ ‬استشاري‭ ‬أدلى‭ ‬بإفادته‭ ‬في‭ ‬الواقعة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬وهو‭ ‬الطبيب‭ ‬الخليجي‭ ‬ارتكب‭ ‬خطأ‭ ‬عدم‭ ‬ترقيد‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬الشعور‭ ‬بالآلام‭ ‬بعد‭ ‬إجرائه‭ ‬للعملية‭ ‬الأولى،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يصف‭ ‬له‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬خطأ‭ ‬الطبيب‭ ‬الخليجي‭ ‬هي‭ ‬ما‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬الوفاة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬التشخيص‭ ‬الصحيح‭ ‬أو‭ ‬أخذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬راجعه‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭. ‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬أحالت‭ ‬الطبيبين‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية؛‭ ‬لتسبُّبهما‭ ‬خطأً‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬أحد‭ ‬المواطنين،‭ ‬نتيجة‭ ‬إخلالهما‭ ‬بما‭ ‬تفرضه‭ ‬عليهما‭ ‬أصول‭ ‬مهنتهما،‭ ‬وإهمالهما‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبيّة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬حدوث‭ ‬الوفاة،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬النيابة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تلقّت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬والد‭ ‬المتوفى،‭ ‬مفاده‭ ‬تسبُّب‭ ‬أحد‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬نجله‭ ‬نتيجة‭ ‬خطأ‭ ‬طبّي‭ ‬أثناء‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬تكميم‭ ‬للمعدة،‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيقات‭ ‬فور‭ ‬تلقّيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬وناظرت‭ ‬جثة‭ ‬المتوفى،‭ ‬وأمرت‭ ‬بالتحفّظ‭ ‬على‭ ‬الملف‭ ‬الطبّي‭ ‬الخاص‭ ‬به،‭ ‬كما‭ ‬استمعت‭ ‬لأقوال‭ ‬والد‭ ‬المتوفى‭ ‬والكادر‭ ‬الطبّي‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬حالته،‭ ‬فيما‭ ‬ندبت‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬بإدارة‭ ‬الأدلة‭ ‬المادية‭ ‬بالنيابة‭ ‬العامة‭ ‬لتشريح‭ ‬جثة‭ ‬المتوفى‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة،‭ ‬وكلفت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المِهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بمراجعة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الطبيّة‭ ‬التي‭ ‬اتبعت‭ ‬مع‭ ‬المتوفى‭ ‬وبيان‭ ‬مدى‭ ‬اتفاقها‭ ‬مع‭ ‬الأصول‭ ‬الطبيّة‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬بشأن‭ ‬حالته‭ ‬والخطأ‭ ‬الطبّي‭ ‬المنسوب‭ ‬إلى‭ ‬الطبيب‭ ‬وعلاقته‭ ‬بالوفاة‭.‬

وخلُصت‭ ‬التحقيقات‭ ‬إلى‭ ‬ثبوت‭ ‬مسؤولية‭ ‬استشاري‭ ‬الجراحة‭ ‬القائم‭ ‬بإجراء‭ ‬عملية‭ ‬التكميم‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬مسؤولية‭ ‬الطبيب‭ ‬القائم‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬المتوفى‭ ‬عقب‭ ‬التدخّلات‭ ‬الطبيّة‭ ‬اللاحقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬انتهت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية‭ ‬لتقرير‭ ‬الأخطاء‭ ‬المهنية‭ ‬والأخلاقية‭ ‬لمزاولي‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭ ‬إلى‭ ‬وقوع‭ ‬أخطاء‭ ‬طبيّة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬استشاري‭ ‬الجراحة‭ ‬أثناء‭ ‬إجراء‭ ‬عملية‭ ‬التكميم‭ ‬وعقب‭ ‬قيامه‭ ‬بالتدخلات‭ ‬الطبيّة‭ ‬اللاحقة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تأخّره‭ ‬في‭ ‬تدارك‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبيّة‭ ‬والتقصير‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬الحالة‭.‬