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إلزام شركة تأمين تعويض شخص تعرض لعاهة بسبب حادث مروري بـ 12 ألف دينار

12/28/2023 7:12:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬بإلزام‭ ‬شركة‭ ‬تأمين‭ ‬تعويض‭ ‬شخص‭ ‬بـ‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬قائد‭ ‬سيارة‭ ‬مؤمن‭ ‬عليها‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭ ‬بإصابة‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬تسبب‭ ‬له‭ ‬بعاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬قدرتها‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية‭ ‬بنسبة‭ ‬30 % ،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬ثبوت‭ ‬خطأ‭ ‬قائد‭ ‬السيارة‭ ‬بموجب‭ ‬الحكم‭ ‬النهائي‭ ‬كونه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬المعاكس‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬المدعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السيارة‭ ‬المتسببة‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬مؤمن‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحادث‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭ (‬المدعى‭ ‬عليها‭)‬،‭
‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تكون‭ ‬ملزمة‭ ‬بالتعويض‭ ‬المستحق‭ ‬للمدعي‭ ‬كون‭ ‬أن‭ ‬مصدر‭ ‬التزامها‭ ‬هو‭ ‬عقد‭ ‬التأمين‭.‬

وكان‭ ‬المدعي‭ ‬قد‭ ‬رفع‭ ‬دعواه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬إصابته‭ ‬بعاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬أثناء‭ ‬حادث‭ ‬مروري،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يقود‭ ‬سيارته‭ ‬عكس‭ ‬الاتجاه‭ ‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬الاصطدام‭ ‬بينهما‭ ‬وجها‭ ‬لوجه،‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬نشأ‭ ‬عن‭ ‬إهماله‭ ‬ورعونته‭ ‬وعدم‭ ‬احترازه‭ ‬وعدم‭ ‬مراعاته‭ ‬للقوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬والانظمة‭ ‬بأن‭ ‬قاد‭ ‬السيارة‭ ‬بدون‭ ‬عناية‭ ‬وانتباه‭ ‬وعدم‭ ‬اتخاذ‭ ‬أقصى‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭ ‬الواجبين‭ ‬بحالة‭ ‬ينجم‭ ‬عنها‭ ‬الخطر‭ ‬فأحدث‭ ‬إصابة‭ ‬المدعي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تلف‭ ‬سيارته،‭ ‬وصدر‭ ‬حكم‭ ‬جنائي‭ ‬بإدانة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه،‭ ‬حيث‭ ‬باشرت‭ ‬المحكمة‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى‭ ‬واطلعت‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية‭ ‬المنتدبة‭ ‬والذي‭ ‬انتهى‭ ‬إلى‭ ‬تعرض‭ ‬المدعي‭ ‬لإصابات‭ ‬شديدة‭ ‬خلفت‭ ‬لديه‭ ‬نسبة‭ ‬عجز‭ ‬مستديم‭ ‬عن‭ ‬الحادث‭ ‬يقدر‭ ‬بـ‭ ‬30 % ‭ ‬من‭ ‬العجز‭ ‬الكلي‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الجنائية‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬حجية‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬المدنية‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬كلما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬فصل‭ ‬فصلاً‭ ‬لازماً‭ ‬في‭ ‬وقوع‭ ‬الفعل‭ ‬المكون‭ ‬للأساس‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الدعويين‭ ‬الجنائية‭ ‬والمدنية‭ ‬وفى‭ ‬الوصف‭ ‬القانوني‭ ‬لهذا‭ ‬الفعل‭ ‬ونسبته‭ ‬إلى‭ ‬فاعله،‭ ‬فإذا‭ ‬فصلت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬فإنه‭ ‬يمتنع‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬المدنية‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬بحثها‭ ‬ويتعين‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تعتبرها‭ ‬وتلزمها‭ ‬في‭ ‬بحث‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬المتصلة‭ ‬بها‭ ‬لكيلا‭ ‬يكون‭ ‬حكمها‭ ‬مخالفا‭ ‬للحكم‭ ‬الجنائي‭ ‬السابق‭ ‬له‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬المدني‭ ‬فإن‭ ‬التأمين‭ ‬عقد‭ ‬يلتـزم‭ ‬المؤمن‭ ‬بمقتضاه‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المؤمن‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬المستفيد،‭ ‬مبلغا‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬أو‭ ‬إيراداً‭ ‬مرتبا‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬عوض‭ ‬مالي‭ ‬آخر،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬أو‭ ‬تحقق‭ ‬الخطر‭ ‬المبين‭ ‬بالعقد،‭ ‬وذلك‭ ‬نظير‭ ‬مقابل‭ ‬نقدي‭ ‬يؤديه‭ ‬المؤمن‭ ‬له‭ ‬للمؤمن،‭ ‬وأن‭ ‬كل‭ ‬خطأ‭ ‬سبب‭ ‬ضررا‭ ‬للغير‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬أحدثه‭ ‬بتعويضه‭ ‬ويشمل‭ ‬الضرر‭ ‬الأدبي‭ ‬على‭ ‬الأخص‭ ‬ما‭ ‬يلحق‭ ‬الشخص‭ ‬من‭ ‬أذى‭ ‬جسماني‭ ‬أو‭ ‬نفسي‭ ‬نتيجة‭ ‬المساس‭ ‬بحياته‭ ‬أو‭ ‬بجسمه‭ ‬أو‭ ‬بحريته‭ ‬أو‭ ‬بعرضه‭ ‬أو‭ ‬بشرفه‭ ‬أو‭ ‬بسمعته‭ ‬أو‭ ‬بمركزه‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أو‭ ‬الأدبي‭ ‬أو‭ ‬باعتباره‭ ‬المالي‭. ‬كما‭ ‬يشمل‭ ‬الضرر‭ ‬الأدبي‭ ‬كذلك‭ ‬ما‭ ‬يستشعر‭ ‬الشخص‭ ‬من‭ ‬الحزن‭ ‬والأسى‭. ‬

وحيث‭ ‬إن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬المرور‭ ‬المرفق‭ ‬أن‭ ‬مرتكب‭ ‬الحادث‭ ‬حال‭ ‬قيادته‭ ‬مركبته‭ ‬تسبب‭ ‬بخطأ‭
‬وأصاب‭ ‬المدعي‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬قيادته‭ ‬المركبة‭ ‬وعدم‭ ‬اتباعه‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يتبع‭ ‬إشارات‭ ‬المرور‭ ‬بأن‭ ‬صار‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬باتجاه‭ ‬معاكس‭ ‬لحركة‭ ‬السير‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اصطدامه‭ ‬بالمركبة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يقودها‭ ‬المدعي‭ ‬وجه‭ ‬لوجه‭ ‬في‭ ‬المساحة‭ ‬الترابية‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬الطريق‭ - ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتوافر‭ ‬معه‭ ‬ركن‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬المتسبب‭ ‬في‭ ‬الحادث‭- ‬من‭ ‬ثم‭ ‬يتوافر‭ ‬عناصر‭ ‬المسئولية‭ ‬التقصيرية‭ ‬قبل‭ ‬المتسبب‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ - ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬المرور‭ ‬أن‭ ‬السيارة‭ ‬المتسببة‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬مؤمن‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحادث‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭ (‬المدعى‭ ‬عليها‭)- ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تكون‭ ‬ملزمة‭ ‬بالتعويض‭ ‬المستحق‭ ‬للمدعي‭ ‬كون‭ ‬أن‭ ‬مصدر‭ ‬التزامها‭ ‬هو‭ ‬عقد‭ ‬التأمين‭.‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬ثبت‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬الجنائي‭ ‬إدانة‭ ‬المتسبب‭ ‬بالحادث‭ ‬بالواقعة‭ ‬عن‭ ‬تهم‭ ‬الإصابة‭ ‬والإتلاف‭- ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يثبت‭ ‬معه‭ ‬ركن‭ ‬الخطأ‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬ثبوتا‭ ‬قاطعا‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الضرر‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬إصابة‭ ‬المدعي‭ ‬نتيجة‭ ‬الحادث‭ - ‬كما‭ ‬أن‭ ‬رابطة‭ ‬السببية‭ ‬بين‭ ‬الخطأ‭ ‬والضرر‭ ‬متوافرة‭ ‬في‭ ‬الأوراق‭ ‬علاقة‭ ‬السبب‭ ‬بالمسبب‭ ‬فلولا‭ ‬الخطأ‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬الضرر‭ - ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تتوافر‭ ‬معه‭ ‬عناصر‭ ‬المسئولية‭ ‬التقصيرية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تتولى‭ ‬المحكمة‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بحث‭ ‬عناصر‭ ‬التعويض‭ ‬المطالب‭ ‬بها‭.‬

ولما‭ ‬كان‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬مطالعة‭ ‬تقرير‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية‭ ‬المرفق‭ ‬بملف‭ ‬الدعوى‭ ‬والذي‭ ‬تطمئن‭ ‬إليه‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬المصاب‭ ‬قد‭ ‬حدث‭ ‬له‭ ‬مساس‭ ‬بجسده‭ ‬نتيجة‭ ‬الإصابات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬له‭ ‬نتيجة‭ ‬الحادث‭ ‬ ‭ ‬وعولت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬تقديرها‭ ‬للتعويض‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬تقرير‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية‭ ‬المنتدبة‭ ‬من‭ ‬المحكمة ‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تقدر‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬التعويض‭ ‬الجابر‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭.‬

وحيث‭ ‬إنه‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬التعويض‭ ‬الأدبي‭ ‬فإن‭ ‬التعويض‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬يتناول‭ ‬الضرر‭ ‬ولو‭ ‬كان‭ ‬أدبياً،‭ ‬ويشمل‭ ‬الضرر‭ ‬الأدبي‭ ‬على‭ ‬الأخص‭ ‬ما‭ ‬يلحق‭ ‬الشخص‭ ‬من‭ ‬أذى‭ ‬جسماني‭ ‬أو‭ ‬نفسي‭ ‬نتيجة‭ ‬المساس‭ ‬بحياته‭ ‬أو‭ ‬بجسمه‭ ‬أو‭ ‬بحريته‭ ‬أو‭ ‬بـعرضه‭ ‬أو‭ ‬بشرفه‭ ‬أو‭ ‬بسمعته‭ ‬أو‭ ‬بمركزه‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أو‭ ‬الأدبي‭ ‬أو‭ ‬باعتباره‭ ‬المالي،‭ ‬وحيث‭ ‬إن‭ ‬المدعي‭ ‬قد‭ ‬أصيب‭ ‬بضرر‭ ‬أدبي‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬الحزن‭ ‬والهم‭ ‬والأسى‭ ‬للإصابة‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬به‭ - ‬مما‭ ‬يستحق‭ ‬معه‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الضرر‭ ‬كتعويض‭ ‬جابر‭ ‬تقدره‭ ‬المحكمة‭ ‬بمبلغ‭ ‬ألفين‭ ‬دينار،‭ ‬ولهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعي‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬للمدعي‭ ‬تعويضاً‭ ‬مادياً‭ ‬وأدبياً‭ ‬بمبلغ‭ ‬قدره‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بفائدة‭ ‬قانونية‭ ‬1 % ‭ ‬سنوياً‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬المطالبة‭ ‬وألزمتها‭ ‬بالمصروفات‭ ‬وعشرين‭ ‬دينارا‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭ ‬ومائة‭ ‬دينار‭ ‬رسوم‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية‭ ‬ورفضت‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬طلبات‭.‬

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