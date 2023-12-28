الأمم المتحدة تستنكر التدهور السريع لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جنيف - (رويترز): استنكر تقرير للأمم المتحدة نُشر أمس التدهور السريع لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وحث سلطات الاحتلال على إنهاء العنف ضد السكان الفلسطينيين هناك.
وجاء في التقرير، الذي نشره مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن 300 فلسطيني قتلوا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.
ووقعت معظم عمليات القتل في الضفة الغربية أثناء عمليات نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية أو خلال مواجهات معها.
ويمكن أن يُعزى ما لا يقل عن 105 حالات وفاة إلى عمليات إسرائيلية تضمنت شن غارات جوية أو استخدام وسائل عسكرية داخل مخيمات للاجئين ومناطق أخرى مكتظة بالسكان. وأضاف التقرير أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا على يد مستوطنين يهود.
ووصفت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تال هاينريش التقرير قائلة إنه «سخيف تماما». وأقرت باعتقال المئات من الفلسطينيين في هذه المنطقة، وقالت سنواصل فعل ذلك.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية «مقلق للغاية».
وأضاف «أدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وواضحة وفعالة لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية لضمان الحماية الفعالة للتجمعات الفلسطينية».
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت كذلك عمليات اعتقال تعسفية جماعية وغير قانونية وحالات تعذيب وأشكالا أخرى من سوء المعاملة لمن يتم إلقاء القبض عليهم من الفلسطينيين. وأضافت أن القوات الإسرائيلية ألقت القبض على نحو 4785 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.
وقالت «تم تجريد بعضهم من ملابسهم وعصب أعينهم وتقييدهم ساعات طويلة وربط أيديهم وأرجلهم، في حين داس جنود إسرائيليون على رؤوسهم وظهورهم، وتعرض البعض للبصق والدفع بعنف صوب الجدران والتهديد والإهانة، وفي بعض الحالات تعرضوا للاعتداء والعنف الجنسي».
ويزعم جيش الاحتلال أنه يشن عمليات ضد مسلحين مشتبه فيهم في الضفة الغربية وإنه يجري تحقيقات في حالات إساءة معاملة محتملة لمحتجزين.
وتشهد الضفة الغربية بالفعل أعلى مستوى من الاضطرابات منذ عقود خلال 18 شهرا سبقت عملية «طوفان الأقصى»، لكن المواجهات تصاعدت بشكل حاد مع شن إسرائيل العدوان على غزة.
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