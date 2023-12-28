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الأمم المتحدة تستنكر التدهور السريع لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة

12/28/2023 7:12:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جنيف‭ - (‬رويترز‭): ‬استنكر‭ ‬تقرير‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬نُشر‭ ‬أمس‭ ‬التدهور‭ ‬السريع‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحث‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬السكان‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬هناك‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬التقرير،‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬مكتب‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬أن‭ ‬300‭ ‬فلسطيني‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

ووقعت‭ ‬معظم‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬أثناء‭ ‬عمليات‭ ‬نفذتها‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أو‭ ‬خلال‭ ‬مواجهات‭ ‬معها‭. ‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يُعزى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬105‭ ‬حالات‭ ‬وفاة‭ ‬إلى‭ ‬عمليات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تضمنت‭ ‬شن‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬عسكرية‭ ‬داخل‭ ‬مخيمات‭ ‬للاجئين‭ ‬ومناطق‭ ‬أخرى‭ ‬مكتظة‭ ‬بالسكان‭. ‬وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬ثمانية‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قتلوا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مستوطنين‭ ‬يهود‭. ‬

ووصفت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تال‭ ‬هاينريش‭ ‬التقرير‭ ‬قائلة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬سخيف‭ ‬تماما‮»‬‭. ‬وأقرت‭ ‬باعتقال‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬وقالت‭ ‬سنواصل‭ ‬فعل‭ ‬ذلك‭. ‬

وقال‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬إن‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬غير‭ ‬الضرورية‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬المتناسبة‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬‮«‬مقلق‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أدعو‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬فورية‭ ‬وواضحة‭ ‬وفعالة‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لعنف‭ ‬المستوطنين‭ ‬ضد‭ ‬السكان‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والتحقيق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬حوادث‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬المستوطنون‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لضمان‭ ‬الحماية‭ ‬الفعالة‭ ‬للتجمعات‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬إنها‭ ‬سجلت‭ ‬كذلك‭ ‬عمليات‭ ‬اعتقال‭ ‬تعسفية‭ ‬جماعية‭ ‬وغير‭ ‬قانونية‭ ‬وحالات‭ ‬تعذيب‭ ‬وأشكالا‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ ‬لمن‭ ‬يتم‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬4785‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقالت‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تجريد‭ ‬بعضهم‭ ‬من‭ ‬ملابسهم‭ ‬وعصب‭ ‬أعينهم‭ ‬وتقييدهم‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬وربط‭ ‬أيديهم‭ ‬وأرجلهم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬داس‭ ‬جنود‭ ‬إسرائيليون‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم‭ ‬وظهورهم،‭ ‬وتعرض‭ ‬البعض‭ ‬للبصق‭ ‬والدفع‭ ‬بعنف‭ ‬صوب‭ ‬الجدران‭ ‬والتهديد‭ ‬والإهانة،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬تعرضوا‭ ‬للاعتداء‭ ‬والعنف‭ ‬الجنسي‮»‬‭. ‬

ويزعم‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أنه‭ ‬يشن‭ ‬عمليات‭ ‬ضد‭ ‬مسلحين‭ ‬مشتبه‭ ‬فيهم‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وإنه‭ ‬يجري‭ ‬تحقيقات‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬إساءة‭ ‬معاملة‭ ‬محتملة‭ ‬لمحتجزين‭. ‬

وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بالفعل‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬خلال‭ ‬18‭ ‬شهرا‭ ‬سبقت‭ ‬عملية‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬المواجهات‭ ‬تصاعدت‭ ‬بشكل‭ ‬حاد‭ ‬مع‭ ‬شن‭ ‬إسرائيل‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

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