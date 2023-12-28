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((الصحة العالمية)): سكان غزة يواجهون خطرا جسيما

12/28/2023 7:12:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جنيف‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذر‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬يواجهون‭ ‬‮«‬خطرا‭ ‬جسيما‮»‬،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬انتشار‭ ‬الجوع‭ ‬الحاد‭ ‬واليأس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الذي‭ ‬دمره‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭.

قالت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إنها‭ ‬سلمت‭ ‬إمدادات‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيين‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أحدهما‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬والآخر‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬وأن‭ ‬21‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬36‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬توقفت‭ ‬تمامًا‭ ‬عن‭ ‬العمل‭. ‬

ودعا‭ ‬مدير‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبرييسوس‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬‮«‬خطوات‭ ‬عاجلة‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬الخطر‭ ‬الجسيم‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬ويقوض‭ ‬قدرة‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬إصابات‭ ‬فظيعة‭ ‬ومن‭ ‬الجوع‭ ‬الحاد،‭ ‬والمعرضين‭ ‬لخطر‭ ‬شديد‭ ‬للإصابة‭ ‬بالأمراض‮»‬‭.

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬موظفيها‭ ‬أفادوا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الغذاء‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زالت‭ ‬ماسة‮»‬‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الجياع‭ ‬أوقفوا‭ ‬قوافلنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الغذاء‭.

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قدرة‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الأدوية‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬والوقود‭ ‬للمستشفيات‭ ‬تواجه‭ ‬قيودا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متزايد‭ ‬بسبب‭ ‬الجوع‭ ‬واليأس‭ ‬لدى‭ ‬الناس‭ ‬داخل‭ ‬هذه‭ ‬المستشفيات‭ ‬وهؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬إليها‮»‬‭. ‬وخلف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وقال‭ ‬تيدروس‭ ‬‮«‬إن‭ ‬سلامة‭ ‬موظفينا‭ ‬واستمرارية‭ ‬العمليات‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬وصول‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬غزة،‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭.

دعا‭ ‬قرار‭ ‬تبناه‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬عوائق‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يدعُ‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬للقتال‭.

وقال‭ ‬تيدروس‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬‮«‬بدا‭ ‬أنه‭ ‬يوفر‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬توزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬داخل‭ ‬غزة‭.. ‬ولكن،‭ ‬واستنادا‭ ‬إلى‭ ‬روايات‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬على‭ ‬الأرض،‭ ‬فإن‭ ‬القرار،‭ ‬وعلى‭ ‬نحو‭ ‬مأسوي،‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬بعد‭ ‬تأثيرا‮»‬‭.

وأضاف‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نحتاج‭ ‬إليه‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬الآن‭ ‬هو‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لتجنيب‭ ‬المدنيين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬وبدء‭ ‬الطريق‭ ‬الطويل‭ ‬نحو‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬والسلام‮»‬‭.

وزارت‭ ‬فرق‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬مستشفيين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬هما‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬ومستشفى‭ ‬الأمل‭ ‬التابع‭ ‬للهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬وذلك‭ ‬لإيصال‭ ‬الإمدادات‭ ‬وتقييم‭ ‬الاحتياجات‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.

وأفادت‭ ‬الفرق‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬تقارير‭ ‬بأن‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬و14‭ ‬ألفا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬الأمل‭.

وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الأمل،‭ ‬شاهد‭ ‬الزملاء‭ ‬آثار‭ ‬الغارات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أوقفت‭ ‬عمل‭ ‬برج‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬وعطّلت‭ ‬نظام‭ ‬الإرسال‭ ‬المركزي‭ ‬لسيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬الخاص‭ ‬بمنطقة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بأكملها،‭ ‬ما‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1 ‭,‬ 5‭ ‬مليون‭ ‬شخص‮»‬‭.

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬خمس‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬تسع‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬الخدمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬قال‭ ‬موظفو‭ ‬المنظمة‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المستحيل‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يسير‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬‮«‬دون‭ ‬أن‭ ‬يطأ‭ ‬على‭ ‬مرضى‭ ‬أو‭ ‬أولئك‭ ‬الساعين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬مأوى‮»‬‭. ‬

وأثناء‭ ‬تنقلهم‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬غزة،‭ ‬شاهد‭ ‬موظفو‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬‮«‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‮»‬‭ ‬ينزحون‭ ‬سيرا‭ ‬على‭ ‬الأقدام‭ ‬أو‭ ‬بواسطة‭ ‬الحمير‭ ‬أو‭ ‬السيارات‭. ‬

وأعرب‭ ‬ريك‭ ‬بيبيركورن‭ ‬ممثل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬بالغ‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬هذا‭ ‬النزوح‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬أصلا‮»‬‭.

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬التحرك‭ ‬الجماعي‭ ‬القسري‭ ‬للأشخاص‭ ‬سيؤدي‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الاكتظاظ‭ ‬وزيادة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬المعدية،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬

ووفقا‭ ‬لتقييم‭ ‬أخير‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬13‭ ‬مستشفى‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬جزئي‭ ‬واثنان‭ ‬بشكل‭ ‬محدود‭ ‬و21‭ ‬مستشفى‭ ‬لا‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬

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