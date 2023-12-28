إسرائيل تجبر الآلاف على الفرار من وسط غزة في موجة نزوح جديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونشر‭ ‬صحفي‭ ‬فلسطيني‭ ‬صورا‭ ‬لدبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البريج‭ ‬التي‭ ‬تعج‭ ‬بالمباني،‭ ‬وتقدمت‭ ‬الدبابات‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬من‭ ‬بساتين‭ ‬على‭ ‬المشارف‭ ‬الشرقية‭ ‬للمنطقة‭.‬

وإلى‭ ‬الجنوب،‭ ‬قصفت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بمستشفى‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬المدينة‭ ‬الرئيسية‭ ‬بجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬يخشى‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬توغل‭ ‬بري‭ ‬جديد‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬المكتظة‭ ‬بالعائلات‭ ‬التي‭ ‬شردت‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬أسبوعا‭.‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬210‭ ‬فلسطينيين‭ ‬تأكد‭ ‬استشهادهم‭ ‬جراء‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الوحشية‭ ‬خلال‭ ‬آخر‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬عدد‭ ‬شهداء‭ ‬العدوان‭ ‬إلى‭ ‬21320‭ ‬شخصا،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يساوي‭ ‬تقريبا‭ ‬واحدا‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭. ‬ويُخشى‭ ‬أن‭ ‬آلافا‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬مدفونون‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬

وصعّدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬حربها‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬عشية‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المناشدات‭ ‬العلنية‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أقرب‭ ‬حلفائها،‭ ‬لتقليص‭ ‬الحملة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬العام‭.‬

وشنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وينصب‭ ‬التركيز‭ ‬الرئيسي‭ ‬للقتال‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬الوسط‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬من‭ ‬وادي‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يقسم‭ ‬القطاع‭ ‬حيث‭ ‬أمرت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المدنيين‭ ‬بالإخلاء‭ ‬مع‭ ‬تقدم‭ ‬دباباتها‭.‬

وتوجه‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬النصيرات‭ ‬والبريج‭ ‬والمغازي‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬غزة‭ ‬جنوبا‭ ‬أو‭ ‬غربا‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬والمكتظة‭ ‬بالفعل،‭ ‬ويتكدسون‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬بنيت‭ ‬على‭ ‬عجل‭ ‬من‭ ‬الخيام‭ ‬المؤقتة‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬الأونروا‭) ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬ – ‭ ‬أطفال‭ ‬صغار‭ ‬ونساء‭ ‬يحملن‭ ‬أطفالا‭ ‬وأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬إعاقة‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬ – ‭ ‬ليس‭ ‬لديهم‭ ‬مكان‭ ‬يذهبون‭ ‬إليه‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬ومسلحون‭ ‬إن‭ ‬الجزء‭ ‬الشرقي‭ ‬من‭ ‬البريج‭ ‬كان‭ ‬مسرحا‭ ‬لقتال‭ ‬عنيف‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬مع‭ ‬توغل‭ ‬الدبابات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬والشرق‭. ‬وقال‭ ‬عمر‭ (‬60‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬أوضح‭ ‬أنه‭ ‬اضطر‭ ‬للنزوح‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬35‭ ‬فردا‭ ‬من‭ ‬عائلته‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أتت‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة،‭ ‬كنت‭ ‬أتمنى‭ ‬ألا‭ ‬تحدث‭ ‬أبدا،‭ ‬ولكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬النزوح‭ ‬أصبح‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬منه‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬لرويترز‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬رافضا‭ ‬نشر‭ ‬اسم‭ ‬عائلته‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬الانتقام‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الوحشية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬تقتل‭ ‬الأطباء‭ ‬والمؤثرين‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والصحفيين‭ ‬والمدنيين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬يامن‭ ‬حمد،‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬منذ‭ ‬نزوحه‭ ‬من‭ ‬الشمال،‭ ‬إن‭ ‬اللاجئين‭ ‬الجدد‭ ‬الذين‭ ‬يصلون‭ ‬من‭ ‬البريج‭ ‬والنصيرات‭ ‬ينصبون‭ ‬الخيام‭ ‬أينما‭ ‬يجدون‭ ‬مساحة‭ ‬لذلك‭. ‬ومع‭ ‬نفاد‭ ‬الطعام،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬قام‭ ‬برحلة‭ ‬محفوفة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬إلى‭ ‬رفح‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬المصرية‭ ‬لشراء‭ ‬جوال‭ ‬من‭ ‬الطحين‭ ‬يزن‭ ‬25‭ ‬كيلوجراما‭ ‬لأسرته‭.‬

تعرضت‭ ‬خان‭ ‬يونس،‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬فيها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بعد‭ ‬انهيار‭ ‬هدنة‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعا،‭ ‬لقصف‭ ‬عنيف‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬حربية‭ ‬ودبابات‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الأمل‭ ‬الواقع‭ ‬إلى‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬التمركز‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وقال‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬الذي‭ ‬يدير‭ ‬المستشفى‭ ‬ويقع‭ ‬مقره‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬قريب،‭ ‬إن‭ ‬عشرة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬12‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬هناك،‭ ‬وهو‭ ‬الهجوم‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمستشفى‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ساعة‭.‬

وقال‭ ‬سكان‭ ‬إنهم‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬تحاول‭ ‬خلق‭ ‬نزوح‭ ‬جماعي‭ ‬جديد‭ ‬قبل‭ ‬هجوم‭ ‬بري‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬

وعلى‭ ‬مسافة‭ ‬ليست‭ ‬ببعيدة‭ ‬من‭ ‬الأمل،‭ ‬يقع‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر،‭ ‬وهو‭ ‬المستشفى‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬والأكبر‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬وهناك‭ ‬كانت‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬يصرخون‭ ‬أثناء‭ ‬إحضار‭ ‬القتلى‭ ‬والجرحى‭. ‬

وكان‭ ‬طفل‭ ‬رضيع‭ ‬يرقد‭ ‬بلا‭ ‬حراك‭ ‬على‭ ‬سرير‭ ‬أطفال‭ ‬بينما‭ ‬يحاول‭ ‬المسعفون‭ ‬إفاقته‭. ‬وأثناء‭ ‬ذلك‭ ‬أومأ‭ ‬أحد‭ ‬الأطباء‭ ‬برأسه‭ ‬‮«‬لا‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬الطفل‭. ‬

وأمسكت‭ ‬امرأة‭ ‬بفتاتين‭ ‬تنتحبان‭ ‬ويغطيهما‭ ‬الغبار‭ ‬بجوار‭ ‬سرير‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يرقد‭ ‬طفل‭ ‬ملفوف‭ ‬في‭ ‬كفن‭ ‬أبيض‭ ‬ملطخ‭ ‬بالدماء‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬قدمي‭ ‬جثة‭ ‬أخرى‭ ‬ملفوفة‭ ‬في‭ ‬بطانية‭.‬

وأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬جنودها‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الوسطى‭ ‬والجنوبية،‭ ‬ليصل‭ ‬عدد‭ ‬الجنود‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬البرية‭ ‬إلى‭ ‬169‭. ‬وشهد‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنصرم‭ ‬قدرا‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬خسائرها‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

وأجبر‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬تقريبا‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬منازلهم‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬واضطر‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬النزوح‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭. ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬سوى‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬يعمل‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أعلنت‭ ‬5‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬بينها‭ ‬حماس،‭ ‬رفض‭ ‬كل‭ ‬السيناريوهات‭ ‬والحلول‭ ‬المطروحة‭ ‬لمستقبل‭ ‬غزة‭.‬

وعقدت‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬اجتماعاً‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬بحضور‭ ‬الفصائل‭ ‬الخمسة‭.. ‬حركة‭ ‬حماس؛‭ ‬وحركة‭ ‬الجهاد،‭ ‬والجبهة‭ ‬الشعبية‭ ‬لتحرير‭ ‬فلسطين،‭ ‬والجبهة‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬والجبهة‭ ‬الشعبية‭ ‬لتحرير‭ ‬فلسطين‭ ‬ – ‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭.‬