Friday, 29 December 2023 05:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((بي نت)) تختتم مسابقة الابتكار لموظفيها بنجاح

12/28/2023 7:12:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬شركة‭ ‬شبكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬مسابقة‭ ‬الابتكار‭ ‬‮«‬ Innovates ‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬استغرقت‭ ‬المسابقة‭ ‬فترة‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬تنافس‭ ‬خلالها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬شخصاً‭ ‬لتقديم‭ ‬أفكارهم‭ ‬ومقترحاتهم‭ ‬لتطوير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فئات‭ ‬التقنية،‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬العمليات،‭ ‬وخدمات‭ ‬الموظفين‭.‬

وخلال‭ ‬فترة‭ ‬المسابقة‭ ‬تم‭ ‬تصفية‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬إلى‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق،‭ ‬وتم‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تقديم‭ ‬التدريب‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬المتأهلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حضورهم‭ ‬لورش‭ ‬عمل‭ ‬عن‭ ‬الابتكار‭ ‬قدمتها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الدوليين‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬البريطانية‭ ‬ومن‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬الاستشارية‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬التدريب‭ ‬اللازم‭ ‬في‭ ‬مهارات‭ ‬التخطيط‭ ‬والإلقاء‭ ‬والخطابة‭ ‬وتصميم‭ ‬المقترحات‭ ‬التجارية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬أحمد‭ ‬الفاضل،‭ ‬مدير‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والأداء‭ ‬المؤسسي،‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬استهدفت‭ ‬تنمية‭ ‬روح‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬بين‭ ‬الموظفين‭ ‬لضمان‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬وفتح‭ ‬أفق‭ ‬جديدة‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬بوصلة‭ ‬الشركة‭ ‬لما‭ ‬يرتقي‭ ‬بخدماتها‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬بصدد‭ ‬وضع‭ ‬إطار‭ ‬دائم‭ ‬لتشجيع‭ ‬الابتكار‭ ‬وتقديم‭ ‬الأفكار‭ ‬البناءة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفرق‭ ‬المتأهلة‭ ‬قدمت‭ ‬عروضها‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ختامي‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬جابر‭ ‬الدوسري،‭ ‬حيث‭ ‬اختارت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الفريقين‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬استحقاق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بواسطة‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة‭. ‬وفي‭ ‬المراحل‭ ‬الحالية،‭ ‬تهتم‭ ‬الشركة‭ ‬بالأخذ‭ ‬بالمشاريع‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الابتكار‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬التنفيذية‭ ‬والميزانيات‭ ‬لترجمتها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬

MENAFN28122023000055011008ID1107666866

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث