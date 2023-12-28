((بي نت)) تختتم مسابقة الابتكار لموظفيها بنجاح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)Innovates

وخلال‭ ‬فترة‭ ‬المسابقة‭ ‬تم‭ ‬تصفية‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬إلى‭ ‬ثمانية‭ ‬فرق،‭ ‬وتم‭ ‬من‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تقديم‭ ‬التدريب‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬المتأهلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حضورهم‭ ‬لورش‭ ‬عمل‭ ‬عن‭ ‬الابتكار‭ ‬قدمتها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الدوليين‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬البريطانية‭ ‬ومن‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬الاستشارية‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬التدريب‭ ‬اللازم‭ ‬في‭ ‬مهارات‭ ‬التخطيط‭ ‬والإلقاء‭ ‬والخطابة‭ ‬وتصميم‭ ‬المقترحات‭ ‬التجارية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬أحمد‭ ‬الفاضل،‭ ‬مدير‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والأداء‭ ‬المؤسسي،‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الشركة‭ ‬استهدفت‭ ‬تنمية‭ ‬روح‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬بين‭ ‬الموظفين‭ ‬لضمان‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬وفتح‭ ‬أفق‭ ‬جديدة‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬توجيه‭ ‬بوصلة‭ ‬الشركة‭ ‬لما‭ ‬يرتقي‭ ‬بخدماتها‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬بصدد‭ ‬وضع‭ ‬إطار‭ ‬دائم‭ ‬لتشجيع‭ ‬الابتكار‭ ‬وتقديم‭ ‬الأفكار‭ ‬البناءة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭. ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفرق‭ ‬المتأهلة‭ ‬قدمت‭ ‬عروضها‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬ختامي‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬جابر‭ ‬الدوسري،‭ ‬حيث‭ ‬اختارت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الفريقين‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬استحقاق‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بواسطة‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة‭. ‬وفي‭ ‬المراحل‭ ‬الحالية،‭ ‬تهتم‭ ‬الشركة‭ ‬بالأخذ‭ ‬بالمشاريع‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬الابتكار‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬التنفيذية‭ ‬والميزانيات‭ ‬لترجمتها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬