((مشاريع الأمل)) تطلق الموسم الثالث من ((بيبان)) يناير المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتم‭ ‬تصوير‭ ‬الموسم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬بيبان‭ ‬في‭ ‬أحدث‭ ‬مركز‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ (‬ EWB ‭)‬،‭ ‬وتعرض‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬41‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬الإقليميين‭ ‬لفرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬مقابل‭ ‬الأسهم‭ ‬والفرص‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تسرع‭ ‬نمو‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭.‬

ومع‭ ‬إطلاق‭ ‬الموسم‭ ‬الثالث،‭ ‬أصبح‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان‭ ‬التلفزيوني‭ ‬أول‭ ‬منصة‭ ‬استثمارية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬شراكته‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬المتمثلة‭ ‬بصندوق‭ ‬خليفة‭ ‬لتطوير‭ ‬المشاريع‭ (‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭)‬،‭ ‬وهيئة‭ ‬تنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ (‬عمان‭)‬،‭ ‬وشركة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬كابيتال‭ (‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭)‬،‭ ‬وزين‭ ‬الكويت‭ ‬ومركز‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬للموهبة‭ ‬والإبداع‭ (‬الكويت‭)‬،‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ (‬البحرين‭)‬،‭ ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكات‭ ‬أصبح‭ ‬بيبان‭ ‬المنصة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬كمنصة‭ ‬للربط‭ ‬بين‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬الإقليميين‭ ‬بهدف‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‭ ‬بمعية‭ ‬معرفة‭ ‬وخبرة‭ ‬المستثمرين،‭ ‬مما‭ ‬يحقق‭ ‬الهدف‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الشركاء‭ ‬بخلق‭ ‬تدفق‭ ‬مستمر‭ ‬وغير‭ ‬محدود‭ ‬للفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

ويتكون‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬حلقات‭ ‬تبث‭ ‬أسبوعيا‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬أربعاء‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً‭ ‬بتوقيت‭ ‬الرياض‭ ‬على‭ ‬قناة‭ ‬تلفزيون‭ ‬البحرين،‭ ‬وقناة‭ ‬تلفزيون‭ ‬الراي،‭ ‬ومنصة‭ ‬شاهد‭ ‬مجاناً،‭ ‬وستضم‭ ‬كل‭ ‬حلقة‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان،‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬الكويت،‭ ‬لبنان،‭ ‬الأردن،‭ ‬ومصر‭.‬

كما‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬حلقة‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستثمرين‭ ‬مختلفين‭ ‬يمثلون‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وسيشارك‭ ‬أيمن‭ ‬بن‭ ‬توفيق‭ ‬المؤيد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬الأمل‭ ‬كممثل‭ ‬لاستثمارات‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬علقت‭ ‬فجر‭ ‬صالح‭ ‬الباجه‭ ‬جي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمشاريع‭ ‬الأمل،‭ ‬الذراع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمل‭ ‬والمنتجة‭ ‬لبرنامج‭ ‬بيبان‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نطلق‭ ‬الموسم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬الإقليميين‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬حيث‭ ‬تعزز‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬هدفنا‭ ‬المشترك‭ ‬لتطوير‭ ‬منصة‭ ‬استثمارية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬توفر‭ ‬فرص‭ ‬تمويلية‭ ‬واستراتيجية‭ ‬سلسة‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الناشئين،‭ ‬فمن‭ ‬خلال‭ ‬بيبان،‭ ‬نقوم‭ ‬بربط‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬ممن‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شبكة‭ ‬معارفهم‭ ‬وخبراتهم‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬استنادًا‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬موسميه‭ ‬السابقين‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬رائدَ‭ ‬عمل‭ ‬350‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬التدريب‭ ‬لضمان‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬للعرض‭ ‬على‭ ‬البرنامج،‭ ‬وتجاوزت‭ ‬إجمالي‭ ‬الاستثمارات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬جمعها‭ ‬الـ6‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬يتميز‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬بيبان‭ ‬باشتماله‭ ‬وتيسيره‭ ‬لتدفق‭ ‬الصفقات‭ ‬الإقليمية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬المشاهدين‭ ‬واستمتاعهم‭ ‬بموسم‭ ‬جديد‭ ‬مليء‭ ‬بالإِثارة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬خالد‭ ‬محمود‭ ‬آل‭ ‬ريس،‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان‭: ‬‮«‬أنشأنا‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان‭ ‬بهدف‭ ‬تجسيد‭ ‬الأمل‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الواعدين‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬مشاريع‭ ‬قابلة‭ ‬للتطوير‭ ‬وطموحات‭ ‬للعالمية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬لبعض‭ ‬أكبر‭ ‬التحديات‭ ‬الريادية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬صعوبة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والتدريب‭ ‬المتخصص‭ ‬والإرشاد،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التسويق‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬خارج‭ ‬الحدود‭ ‬المحلية‭ ‬للشركات‭ ‬والمشاريع‭. ‬تسعدنا‭ ‬ونترقب‭ ‬هذه‭ ‬البداية‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬بيبان،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بمثابة‭ ‬المحفز‭ ‬للأفراد‭ ‬للمبادرة‭ ‬بعالم‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والدافع‭ ‬للشركات‭ ‬القائمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‮»‬‭.‬

يعتز‭ ‬الموسم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان‭ ‬برعاته‭ ‬المتمثلين‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬مجوهرات‭ ‬آسيا،‭ ‬تطبيق‭ ‬أهلاً،‭ ‬الزياني‭ ‬للسيارات،‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ - ‬البحرين،‭ ‬تراكس‭ ‬البحرين،‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬وجلف‭ ‬ميديا‭ ‬إنترناشيونال،‭ ‬لالتزامهم‭ ‬الراسخ‭ ‬بتمكين‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬وتسريع‭ ‬نموهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬والمعرفة‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬الأعمال‭.‬

تتقدم‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬على‭ ‬توجيهاته‭ ‬ودعمه‭ ‬الثابت‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬وتطوير‭ ‬بيبان،‭ ‬البرنامج‭ ‬الواقعي‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬للاستثمار‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإقليم‭.‬