خبراء يطالبون بتوطين عدد من الوظائف وقصرها على البحرينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كتبت‭ ‬مروة‭ ‬أحمد‭:‬





دعا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬بقصر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬على‭ ‬البحرينيين‭ ‬مع‭ ‬الاستعانة‭ ‬بخطة‭ ‬بحرنة‭ ‬نوعية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬نسب‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬البحرنة‭ ‬لشغل‭ ‬التخصصات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة‮»‬‭ ‬أقامتها‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للتدريب‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مقرّها‭ ‬بالرفـاع،‭ ‬بمشاركة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬د‭. ‬أحمد‭ ‬البناء،‭ ‬والباحث‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬المحلية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬الكويتي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بشركة‭ ‬‮«‬ستارلينكس‮»‬‭ ‬عبير‭ ‬المعتوق،‭ ‬وأدار‭ ‬الحلقة‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬بحضور‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬والمتطلعين‭ ‬فيه‭.‬

وطالب‭ ‬د‭. ‬الكويتي‭ ‬بتغيير‭ ‬النظرة‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وسن‭ ‬قوانين‭ ‬تفرّض‭ ‬توظيف‭ ‬العمالة‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬التعليم‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬كبير‭ ‬وحل‭ ‬جذري‭.‬

وتطرق‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬البحريني‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬مهيئ‭ ‬للخوض‭ ‬في‭ ‬المهنة‭ ‬ويفتقر‭ ‬إلى‭ ‬المهارات،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬الكويتي‭ ‬أن‭ ‬الحريّة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬نسب‭ ‬البحرنة‭ ‬لأن‭ ‬انفتاح‭ ‬الأسواق‭ ‬على‭ ‬مصراعيها‭ ‬للعمال‭ ‬الأجانب‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تخلي‭ ‬التاجر‭ ‬عن‭ ‬خيـار‭ ‬توظيف‭ ‬البحريني‭ ‬واقترح‭ ‬تقليل‭ ‬استعانة‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بالعمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬وزيادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭.‬

بدورها‭ ‬أكدت‭ ‬عبير‭ ‬المعتوق‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬سلوكيات‭ ‬يمارسها‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬لا‭ ‬تتطابق‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬فيجدها‭ ‬في‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬استغناء‭ ‬بعض‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬توظيف‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭.‬

وأوضح‭ ‬د‭. ‬البناء‭ ‬أن‭ ‬البحرنة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬نسب‭ ‬التوظيف‭ ‬وتقليل‭ ‬نسب‭ ‬التعطل،‭ ‬ولكن‭ ‬الموضوع‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬إداري‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬حازم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬كما‭ ‬نوّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬متابعة‭ ‬البحرنة‭. ‬وأشار‭ ‬د‭. ‬الكويتي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬وتقليل‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬للأجانب‭ ‬أضرّت‭ ‬بالسوق‭ ‬ورفعت‭ ‬معدلات‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالعمالة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬واعتبرها‭ ‬قضية‭ ‬سلبية‭ ‬أضرّت‭ ‬بالسوق‭ ‬خصوصًا‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬