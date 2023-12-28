Friday, 29 December 2023 05:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبراء يطالبون بتوطين عدد من الوظائف وقصرها على البحرينيين

12/28/2023 7:12:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في حلقة نقاشية بجمعية البحرين لتنمية الموارد البشرية عن البحرنة

كتبت‭ ‬مروة‭ ‬أحمد‭:‬


دعا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمختصين‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬بقصر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬على‭ ‬البحرينيين‭ ‬مع‭ ‬الاستعانة‭ ‬بخطة‭ ‬بحرنة‭ ‬نوعية‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬نسب‭ ‬معينة‭ ‬من‭ ‬البحرنة‭ ‬لشغل‭ ‬التخصصات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬السوق‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬والحلول‭ ‬المقترحة‮»‬‭ ‬أقامتها‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للتدريب‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬مقرّها‭ ‬بالرفـاع،‭ ‬بمشاركة‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬د‭. ‬أحمد‭ ‬البناء،‭ ‬والباحث‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬المحلية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬الكويتي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بشركة‭ ‬‮«‬ستارلينكس‮»‬‭ ‬عبير‭ ‬المعتوق،‭ ‬وأدار‭ ‬الحلقة‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬بحضور‭ ‬من‭ ‬المهتمين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬والمتطلعين‭ ‬فيه‭.‬

وطالب‭ ‬د‭. ‬الكويتي‭ ‬بتغيير‭ ‬النظرة‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وسن‭ ‬قوانين‭ ‬تفرّض‭ ‬توظيف‭ ‬العمالة‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬التعليم‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬كبير‭ ‬وحل‭ ‬جذري‭.‬

وتطرق‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬ينظرون‭ ‬إلى‭ ‬البحريني‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬غير‭ ‬مهيئ‭ ‬للخوض‭ ‬في‭ ‬المهنة‭ ‬ويفتقر‭ ‬إلى‭ ‬المهارات،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬الكويتي‭ ‬أن‭ ‬الحريّة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬نسب‭ ‬البحرنة‭ ‬لأن‭ ‬انفتاح‭ ‬الأسواق‭ ‬على‭ ‬مصراعيها‭ ‬للعمال‭ ‬الأجانب‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تخلي‭ ‬التاجر‭ ‬عن‭ ‬خيـار‭ ‬توظيف‭ ‬البحريني‭ ‬واقترح‭ ‬تقليل‭ ‬استعانة‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بالعمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬وزيادة‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭.‬

بدورها‭ ‬أكدت‭ ‬عبير‭ ‬المعتوق‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬سلوكيات‭ ‬يمارسها‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬لا‭ ‬تتطابق‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬فيجدها‭ ‬في‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬استغناء‭ ‬بعض‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬توظيف‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية‭.‬

وأوضح‭ ‬د‭. ‬البناء‭ ‬أن‭ ‬البحرنة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬نسب‭ ‬التوظيف‭ ‬وتقليل‭ ‬نسب‭ ‬التعطل،‭ ‬ولكن‭ ‬الموضوع‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬إداري‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬حازم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬كما‭ ‬نوّه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬متابعة‭ ‬البحرنة‭. ‬وأشار‭ ‬د‭. ‬الكويتي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬وتقليل‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬للأجانب‭ ‬أضرّت‭ ‬بالسوق‭ ‬ورفعت‭ ‬معدلات‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالعمالة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬واعتبرها‭ ‬قضية‭ ‬سلبية‭ ‬أضرّت‭ ‬بالسوق‭ ‬خصوصًا‭ ‬للشركات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

MENAFN28122023000055011008ID1107666864

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث