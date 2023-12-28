لجنة التحقيق النيابية في الخدمات الطبية تزور مجمع السلمانية الطبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أجرت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية بمجلس النواب برئاسة النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ رئيس اللجنة، زياراتٍ ميدانيةٍ، هذا الأسبوع، لمجمع السلمانية الطبي للوقوف على احتياجات المجتمع وما يواجهه من تحديات.
وكشف رئيس اللجنة أنه تم خلال الزيارة الأولى، التي أجريت يوم الأحد الماضي، الاجتماع مع إدارة المستشفى برئاسة الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، حيث اطلع النواب على الهيكل التنظيمي الجديد والخطة التطويرية للمستشفيات الحكومية في الفترة القادمة.
وتقدم النواب أعضاء اللجنة بملاحظاتهم بشأن التحديات التي تواجه قطاع المستشفيات وخاصة البنية التحتية والمرافق وتراجع الخدمات الصحية في مستشفى السلمانية في الفترة السابقة وأكدوا ضرورة توظيف الكوادر البحرينية من ذوي الاختصاص لتسريع عملية معاينة المرضى وتسريع تقارير دكاترة الأشعة وتقليل الضغط على الكادر الحالي مما يقلل من الأخطاء الطبية، كما تم الوقوف أمام العوائق التي تحول دون زيادة قبول تدريب خريجي الطب خاصة وأن المستشفيات تعاني من نقص شديد في أعداد الأطباء.
ونوه رئيس اللجنة إلى نتائج زيارة الأربعاء الماضي لقسم الطوارئ بالمجمع، مشيراً إلى أنه تم خلال الزيارة الاطلاع من قرب على كيفية عمل قسم الطوارئ من الاستقبال والتصنيف والمعاينة ووجهوا الإدارة إلى ضرورة تزويد القسم بالأطباء وزيادة أعداد الأسّرة لتفادي التأخير في علاج المرضى واستيعاب الحالات الطارئة المحولة من المستشفيات الخاصة من أجل ضمان رعاية طبية متخصصة ونقل المريض بأسرع وقت إلى الأجنحة في حالة الحاجة إلى البقاء والعلاج داخل المستشفى.
وأضاف أنه بخصوص العيادات الخارجية، فقد تم الاطلاع على سير عملها والوقوف أمام التحديات والمشاكل التي تعاني منها، وخاصة نقص الأطباء الأخصائيين مما يؤدي إلى قلة المتابعة للمرضى وتأخير حصولهم على الرعاية الصحية المناسبة.
ومن جانبهم أكد النواب أن تحسين جودة الرعاية الطبية وكفاءة تقديمها لن يتحقق إلا بتوظيف المزيد من الأخصائيين البحرينيين الذين حصلوا على «البورد العربي» أو «السعودي» مؤخراً ومن جميع التخصصات، ومطالبين الاستعانة بالكفاءات الطبية التي تقاعدت عن طريق التعاقد معها بالنظام الجزئي.
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