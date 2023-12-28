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لجنة التحقيق النيابية في الخدمات الطبية تزور مجمع السلمانية الطبي

12/28/2023 7:12:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أجرت‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬بشأن‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬مهدي‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الشويخ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة،‭ ‬زياراتٍ‭ ‬ميدانيةٍ،‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬لمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬المجتمع‭ ‬وما‭ ‬يواجهه‭ ‬من‭ ‬تحديات‭.‬

وكشف‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الأولى،‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬المستشفى‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬الجديد‭ ‬والخطة‭ ‬التطويرية‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

وتقدم‭ ‬النواب‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬بملاحظاتهم‭ ‬بشأن‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬قطاع‭ ‬المستشفيات‭ ‬وخاصة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمرافق‭ ‬وتراجع‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬السلمانية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭ ‬وأكدوا‭ ‬ضرورة‭ ‬توظيف‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاختصاص‭ ‬لتسريع‭ ‬عملية‭ ‬معاينة‭ ‬المرضى‭ ‬وتسريع‭ ‬تقارير‭ ‬دكاترة‭ ‬الأشعة‭ ‬وتقليل‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الكادر‭ ‬الحالي‭ ‬مما‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬الطبية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الوقوف‭ ‬أمام‭ ‬العوائق‭ ‬التي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬زيادة‭ ‬قبول‭ ‬تدريب‭ ‬خريجي‭ ‬الطب‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬المستشفيات‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬شديد‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬الأطباء‭.‬


‬ونوه‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬زيارة‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬لقسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬بالمجمع،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الاطلاع‭ ‬من‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬عمل‭ ‬قسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬من‭ ‬الاستقبال‭ ‬والتصنيف‭ ‬والمعاينة‭ ‬ووجهوا‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تزويد‭ ‬القسم‭ ‬بالأطباء‭ ‬وزيادة‭ ‬أعداد‭ ‬الأسّرة‭ ‬لتفادي‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬المرضى‭ ‬واستيعاب‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‭ ‬المحولة‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬متخصصة‭ ‬ونقل‭ ‬المريض‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬إلى‭ ‬الأجنحة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬البقاء‭ ‬والعلاج‭ ‬داخل‭ ‬المستشفى‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬بخصوص‭ ‬العيادات‭ ‬الخارجية،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬عملها‭ ‬والوقوف‭ ‬أمام‭ ‬التحديات‭ ‬والمشاكل‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها،‭ ‬وخاصة‭ ‬نقص‭ ‬الأطباء‭ ‬الأخصائيين‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬قلة‭ ‬المتابعة‭ ‬للمرضى‭ ‬وتأخير‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المناسبة‭.‬

ومن‭ ‬جانبهم‭ ‬أكد‭ ‬النواب‭ ‬أن‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬وكفاءة‭ ‬تقديمها‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬بتوظيف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأخصائيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬‮«‬البورد‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬السعودي‮»‬‭ ‬مؤخراً‭ ‬ومن‭ ‬جميع‭ ‬التخصصات،‭ ‬ومطالبين‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تقاعدت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التعاقد‭ ‬معها‭ ‬بالنظام‭ ‬الجزئي‭.‬

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