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محافظ الجنوبية يشهد عرضاً للطابور العسكري لوزارة الداخلية

12/28/2023 7:12:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة‭ ‬احتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لمقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬وما‭ ‬يصاحبها‭ ‬من‭ ‬مناسبات‭ ‬وطنية،‭ ‬وبحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬نظمت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عرضاً‭ ‬للطابور‭ ‬العسكري‭ ‬للمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بسوق‭ ‬الرفاع،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والعميد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ‭ ‬ورئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬للمحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬ووجهاء‭ ‬وأعيان‭ ‬وممثلي‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬والأهالي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬يأتي‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬مضامين‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬التأييد‭ ‬والولاء‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن‭ ‬المعطاء‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مبيناً‭ ‬سموه‭ ‬بأن‭ ‬الطابور‭ ‬العسكري‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬يحمل‭ ‬مضامين‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬التأييد‭ ‬والولاء‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن‭ ‬المعطاء‭.‬

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬الطابور‭ ‬العسكري‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬بهدف‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭.‬

وتضمن‭ ‬الطابور‭ ‬العسكري‭ ‬عرضاً‭ ‬عسكرياً‭ ‬مميزاً،‭ ‬قدمته‭ ‬شعبة‭ ‬الخيالة‭ ‬وفرقة‭ ‬الهجانة‭ ‬وحرس‭ ‬الشرف‭ ‬والفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬للشرطة‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬مقطوعات‭ ‬موسيقية‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬وطني‭ ‬أصيل‭. ‬

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