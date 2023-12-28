محافظ الجنوبية يشهد عرضاً للطابور العسكري لوزارة الداخلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، وبحضور سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، نظمت وزارة الداخلية عرضاً للطابور العسكري للمحافظة الجنوبية بسوق الرفاع، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والعميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ ورئيس وأعضاء المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية، ووجهاء وأعيان وممثلي المجتمع المدني في المحافظة الجنوبية والأهالي.
وبهذه المناسبة أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن إقامة مثل هذه الفعاليات يأتي بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني والتي تحمل مضامين وطنية في التأييد والولاء لهذا الوطن المعطاء بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، مبيناً سموه بأن الطابور العسكري لوزارة الداخلية يحمل مضامين وطنية في التأييد والولاء لهذا الوطن المعطاء.
وأشار سمو المحافظ إلى أن إقامة الطابور العسكري لوزارة الداخلية في المحافظة الجنوبية يندرج ضمن جهود المحافظة في الشراكة والتنسيق المشترك مع وزارة الداخلية، بهدف مد جسور التواصل مع المواطنين والمقيمين، ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية.
وتضمن الطابور العسكري عرضاً عسكرياً مميزاً، قدمته شعبة الخيالة وفرقة الهجانة وحرس الشرف والفرقة الموسيقية للشرطة التي قدمت مقطوعات موسيقية ذات طابع وطني أصيل.
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