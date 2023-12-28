محافظ الجنوبية يشهد عرضاً للطابور العسكري لوزارة الداخلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬يأتي‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬مضامين‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬التأييد‭ ‬والولاء‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن‭ ‬المعطاء‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مبيناً‭ ‬سموه‭ ‬بأن‭ ‬الطابور‭ ‬العسكري‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬يحمل‭ ‬مضامين‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬التأييد‭ ‬والولاء‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن‭ ‬المعطاء‭.‬

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬الطابور‭ ‬العسكري‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬بهدف‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭.‬

وتضمن‭ ‬الطابور‭ ‬العسكري‭ ‬عرضاً‭ ‬عسكرياً‭ ‬مميزاً،‭ ‬قدمته‭ ‬شعبة‭ ‬الخيالة‭ ‬وفرقة‭ ‬الهجانة‭ ‬وحرس‭ ‬الشرف‭ ‬والفرقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬للشرطة‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬مقطوعات‭ ‬موسيقية‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬وطني‭ ‬أصيل‭. ‬