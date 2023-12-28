وزارة العمل: تعزيز سبل دعم وتأهيل وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬المخصصة‭ ‬لتوظيف‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬إدماجهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الخطّة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬للأعوام‭ (‬2023‭ ‬ – ‭ ‬2027‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬تمثّل‭ ‬رؤية‭ ‬شاملة‭ ‬وإطار‭ ‬عمل‭ ‬متكامل‭ ‬لضمان‭ ‬حقوق‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬ورعايتهم‭.‬





وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬ردّها‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬البرلماني‭ ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬حسين‭ ‬جناحي،‭ ‬بشأن‭ ‬البرامج‭ ‬المخصصة‭ ‬لتوظيف‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬أنّها‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬خدمات‭ ‬التوظيف‭ ‬والتدريب‭ ‬والتأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬وفق‭ ‬الأنظمة‭ ‬والتشريعات‭ ‬السارية‭ ‬والمطبقة،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬المهن‭ ‬المناسبة‭ ‬لهم‭ ‬والتي‭ ‬يمكنهم‭ ‬تأديتها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحديدها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بتهيئة‭ ‬النظام‭ ‬الالكتروني‭ ‬لاستخدامه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فرز‭ ‬الشواغر‭ ‬المناسبة‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل،‭ ‬وعرض‭ ‬الوظائف‭ ‬المناسبة‭ ‬وتسهيل‭ ‬ترشحهم‭ ‬للوظائف‭ ‬المناسبة‭ ‬لهم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬مختلف‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬بما‭ ‬يسهل‭ ‬دمجهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصنيف‭ ‬الإعاقة‭ ‬وتأطير‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬وإدماج‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬معاهد‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬التابعة‭ ‬لوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتسهيل‭ ‬حصول‭ ‬من‭ ‬تم‭ ‬توظيفه‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬تمكين‭ ‬وفق‭ ‬الشروط‭ ‬والأنظمة‭.‬

وبيّنت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬ردّها‭ ‬أنّها‭ ‬تُصدر‭ ‬إفادة‭ ‬توظيف‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬لأصحاب‭ ‬العمل‭ ‬ليتم‭ ‬احتسابهم‭ ‬بنسبة‭ ‬مضاعفة‭ ‬عند‭ ‬حساب‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬موقع‭ ‬التوظيف‭ ‬وتهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬والتسهيلات‭ ‬المتاحة‭ ‬لاحتياجاتهم‭ ‬وظروفهم‭ ‬الخاصة،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يتطلبه‭ ‬توظيف‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مضيفة‭ ‬الوزارة‭ ‬أنّه‭ ‬تم‭ ‬توظيف‭ ‬271‭ ‬مواطناً‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وتوظيف‭ ‬242‭ ‬مواطناً‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬الـ12‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬لنفس‭ ‬العام‭.‬

وبخصوص‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتوظيف‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬شددت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬منوّهة‭ ‬إلى‭ ‬أنّها‭ ‬تلقّت‭ ‬1 , 500‭ ‬شاغر‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬2023،‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مخصص‭ ‬بالكامل‭ ‬للأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬أو‭ ‬أنه‭ ‬متاح‭ ‬لهم‭ ‬الترشيح‭ ‬لتلك‭ ‬الشواغر،‭ ‬ومع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬عملية‭ ‬التوظيف‭ ‬تتطلب‭ ‬تناسب‭ ‬وضع‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬ونوعية‭ ‬الإعاقة‭ ‬التي‭ ‬لديه‭ ‬مع‭ ‬المهام‭ ‬المطلوبة‭ ‬في‭ ‬الشاغر‭ ‬المعروض،‭ ‬وكذلك‭ ‬موافقة‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬وصاحب‭ ‬العمل‭ ‬فهما‭ ‬أصحاب‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التوظيف‭.‬