بلدي الجنوبية يقترح ربط شارع قرية دار كليب بمشروعها الإسكاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تقدم ممثل الدائرة التاسعة حمد الزعبي بمقترح رصف شارع قرية دار كليب بمشروعها الإسكاني في مجمع 1048 بناء على رغبة الأهالي في تخفيف الازدحامات المرورية على الطريق العام.
وقال إن المقترح تم طرحه وفقا لورود العديد من المطالبات من أهالي المنطقة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لفتح الشارع المحدد ضمن المخطط التفصيلي المتزامن مع قرار رقم 1335 الصادر عن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لمنطقة دار كليب.
وأشار إلى أن أهمية إنشاء الشارع المشار إليه تكمن في ربطه بقرية دار كليب ومشروع دار كليب الإسكاني مما يسهل حركة الوصول ويسهم في التقليل من الازدحام المروري على الطريق العام للقرية.
وأوضح أن المقترح يهدف إلى تحقيق انسيابية الحركة المرورية التي تتسم بارتفاع الكثافة السكانية فضلا عن أمنيات الأهالي الذين ينتظرون منذ مدة طويلة تحقيقه على أرض الواقع.
MENAFN28122023000055011008ID1107666858
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.