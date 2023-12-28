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بلدي الجنوبية يقترح ربط شارع قرية دار كليب بمشروعها الإسكاني

12/28/2023 7:12:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


تقدم‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬التاسعة‭ ‬حمد‭ ‬الزعبي‭ ‬بمقترح‭ ‬رصف‭ ‬شارع‭ ‬قرية‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬بمشروعها‭ ‬الإسكاني‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬1048‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رغبة‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬العام‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬المقترح‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬وفقا‭ ‬لورود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المطالبات‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬لفتح‭ ‬الشارع‭ ‬المحدد‭ ‬ضمن‭ ‬المخطط‭ ‬التفصيلي‭ ‬المتزامن‭ ‬مع‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ ‬1335‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬لمنطقة‭ ‬دار‭ ‬كليب‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أهمية‭ ‬إنشاء‭ ‬الشارع‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬ربطه‭ ‬بقرية‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬ومشروع‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬الإسكاني‭ ‬مما‭ ‬يسهل‭ ‬حركة‭ ‬الوصول‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬الازدحام‭ ‬المروري‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬العام‭ ‬للقرية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المقترح‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬بارتفاع‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أمنيات‭ ‬الأهالي‭ ‬الذين‭ ‬ينتظرون‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭ ‬تحقيقه‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.‬

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