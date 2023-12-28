بميزانية تصل إلى 4 ملايين دينار: طرح مناقصة مركز قلالي الصحي وتسلم عطاءاته يناير المقبل

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- Akhbar Al Khaleej) نشر عضو خامسة المحرق النائب خالد بو عنق عبر حسابه الرسمي في منصة «أكس» تغريدة احتوت تفاصيل المركز الصحي والذي من المقرر اقامته في منطقة قلالي، مؤكدًا أنه تم البت في مناقصة المشروع الصحي وسيتم البت في استلام عطاءاته خلال يناير المقبل.
وفي تفاصيل إضافية أرفق بو عنق صورةً بيّنت تفاصيل المشروع والذي تم الانتهاء من 40 % من تصاميمه، ومن المقرر الانطلاق فيه خلال الربع الرابع من العام المقبل، ومن المقرر أن تستغرق مدّة بنائه 18 شهرًا تقريبًا بميزانية تصل إلى 4 ملايين دينار بحريني غير شاملة المعدّات والأجهزة الطبيّة بتمويل من بنك البحرين والكويت.
وحول تفاصيل المشروع فإن مركز قلالي الصحي سيتكون من 18 عيادة استشارية، وغرفة فحص - ممرضات، إلى جانب 8 عيادات أسنان، وغرفة ملاحظة في قسم الطوارئ تحتوي على 12 سريرًا، وغرفتي عزل، بالإضافة إلى وحدة عناية بالحوامل والأطفال، وقسم للأشعة السينية، ومختبر إلى جانب صيدلية وخدمات المساعدة ومواقف للسيارات.
وبالنسبة إلى حالة المشروع فقد تم الانتهاء من اعداد التصميم الابتدائي للمشروع من قبل الاستشاري، وتمت مراجعته بالتنسيق مع وزارة الصحة وسوف يتم إعادته إلى الاستشاري لعمل الملاحظات المطلوبة والمقدمة من الوزارة وإعادة تسليمه للاعتماد.
وأكد بوعنق عبر تغريدته أنه جار التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني ووزارة العدل، ووزارة المالية وذلك لزيادة رقعة أرض المشروع لاستيعاب العدد المطلوب من مواقف السيارات، وذلك بناءً على مقترح استخدام مساحة الأرض المخصصة لإنشاء مسجد لصالح مشروعي المدرسة الابتدائية والمركز الصحيّ.
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