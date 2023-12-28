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بميزانية تصل إلى 4 ملايين دينار: طرح مناقصة مركز قلالي الصحي وتسلم عطاءاته يناير المقبل

12/28/2023 7:12:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نشر‭ ‬عضو‭ ‬خامسة‭ ‬المحرق‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بو‭ ‬عنق‭ ‬عبر‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬أكس‮»‬‭ ‬تغريدة‭ ‬احتوت‭ ‬تفاصيل‭ ‬المركز‭ ‬الصحي‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬اقامته‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قلالي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬مناقصة‭ ‬المشروع‭ ‬الصحي‭ ‬وسيتم‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬استلام‭ ‬عطاءاته‭ ‬خلال‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭. ‬

وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭ ‬أرفق‭ ‬بو‭ ‬عنق‭ ‬صورةً‭ ‬بيّنت‭ ‬تفاصيل‭ ‬المشروع‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬40 % ‭ ‬من‭ ‬تصاميمه،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬الانطلاق‭ ‬فيه‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستغرق‭ ‬مدّة‭ ‬بنائه‭ ‬18‭ ‬شهرًا‭ ‬تقريبًا‭ ‬بميزانية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬غير‭ ‬شاملة‭ ‬المعدّات‭ ‬والأجهزة‭ ‬الطبيّة‭ ‬بتمويل‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭. ‬

وحول‭ ‬تفاصيل‭ ‬المشروع‭ ‬فإن‭ ‬مركز‭ ‬قلالي‭ ‬الصحي‭ ‬سيتكون‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬عيادة‭ ‬استشارية،‭ ‬وغرفة‭ ‬فحص‭ - ‬ممرضات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬8‭ ‬عيادات‭ ‬أسنان،‭ ‬وغرفة‭ ‬ملاحظة‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الطوارئ‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬12‭ ‬سريرًا،‭ ‬وغرفتي‭ ‬عزل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وحدة‭ ‬عناية‭ ‬بالحوامل‭ ‬والأطفال،‭ ‬وقسم‭ ‬للأشعة‭ ‬السينية،‭ ‬ومختبر‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬صيدلية‭ ‬وخدمات‭ ‬المساعدة‭ ‬ومواقف‭ ‬للسيارات‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬المشروع‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬اعداد‭ ‬التصميم‭ ‬الابتدائي‭ ‬للمشروع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاستشاري،‭ ‬وتمت‭ ‬مراجعته‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬إعادته‭ ‬إلى‭ ‬الاستشاري‭ ‬لعمل‭ ‬الملاحظات‭ ‬المطلوبة‭ ‬والمقدمة‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬وإعادة‭ ‬تسليمه‭ ‬للاعتماد‭.‬

وأكد‭ ‬بوعنق‭ ‬عبر‭ ‬تغريدته‭ ‬أنه‭ ‬جار‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل،‭ ‬ووزارة‭ ‬المالية‭ ‬وذلك‭ ‬لزيادة‭ ‬رقعة‭ ‬أرض‭ ‬المشروع‭ ‬لاستيعاب‭ ‬العدد‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬استخدام‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬المخصصة‭ ‬لإنشاء‭ ‬مسجد‭ ‬لصالح‭ ‬مشروعي‭ ‬المدرسة‭ ‬الابتدائية‭ ‬والمركز‭ ‬الصحيّ‭.‬

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