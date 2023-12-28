((خدمات الشورى)) توافق على بسط الرقابة البرلمانية على المال العام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬معد‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬والذي‭ ‬يقضي‭ ‬ببسط‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬البرلمانية‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬وذلك‭ ‬بوجوب‭ ‬عرض‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وصندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬لاعتماده‭.‬

وتوافقت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برئاسة‭ ‬د‭. ‬ابتسام‭ ‬الدلال‭ ‬مع‭ ‬رأي‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬الحكومة‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لصندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بعد‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الخمسة‭ ‬التالية‭ ‬لانتهاء‭ ‬السنة‭ ‬المالية،‭ ‬ويكون‭ ‬اعتماد‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬مشفوعًا‭ ‬بملاحظاتهما،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬عندما‭ ‬ألزم‭ ‬الحكومة‭ ‬بتقديم‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬بجديد،‭ ‬إنما‭ ‬ردد‭ ‬ما‭ ‬تضمنه‭ ‬بالفعل‭ ‬قوانين‭ ‬نافذة،‭ ‬فالهيئة‭ ‬تعد‭ ‬هيئة‭ ‬عامة‭ ‬لها‭ ‬الشخصية‭ ‬الاعتبارية،‭ ‬وتتمتع‭ ‬بالاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭.‬

وشرحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقراء‭ ‬النص‭ ‬السابق‭ ‬يتضح‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬الدستوري‭ ‬البحريني‭ ‬قد‭ ‬وضع‭ ‬قاعدة‭ ‬عامة‭ ‬يفرض‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬الميزانيات‭ ‬المستقلة‭ ‬ذات‭ ‬القواعد‭ ‬والأحكام‭ ‬الخاصة‭ ‬بميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬وحسابها‭ ‬الختامي،‭ ‬وسمح‭ ‬بأن‭ ‬يضع‭ ‬القانون‭ ‬أحكامًا‭ ‬خاصة‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الميزانيات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يمتد‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للبلديات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬المحلية،‭ ‬إذ‭ ‬فوّض‭ ‬المشرع‭ ‬العادي‭ ‬صلاحية‭ ‬تنظيم‭ ‬أحكام‭ ‬ميزانيتها‭ ‬وحساباتها‭ ‬الختامية‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تطبق‭ ‬عليها‭ ‬أحكام‭ ‬ميزانية‭ ‬الدولة‭ ‬وحسابها‭ ‬الختامي‭. ‬وبمعنى‭ ‬آخر،‭ ‬فإن‭ ‬المشرع‭ ‬الدستوري‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬قواعد‭ ‬وأحكام‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬وحسابها‭ ‬الختامي‭ ‬تنطبق‭ ‬على‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لكونها‭ ‬تتمتع‭ ‬بالاستقلال‭ ‬المالي‭ ‬والإداري‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬الغاية‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬والإضافة‭ ‬التي‭ ‬جاء‭ ‬بها‭ ‬سوف‭ ‬تتحقق‭ ‬لو‭ ‬اقتصرت‭ ‬صياغة‭ ‬المادة‭ ‬على‭ ‬إلزام‭ ‬الحكومة‭ ‬بتقديم‭ ‬الحساب‭ ‬الختامي‭ ‬لصندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لتواكب‭ ‬بذلك‭ ‬المستجدات‭ ‬التشريعية،‭ ‬فيتحقق‭ ‬الغرض‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬فكرة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬فيبسط‭ ‬مجلسا‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬رقابتهما‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬حفاظًا‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬نظرًا‭ ‬لكون‭ ‬موارده‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الاشتراكات‭ ‬والمبالغ‭ ‬والرسوم‭ ‬والإعانات‭ ‬التي‭ ‬تؤدى‭ ‬لصندوق‭ ‬تقاعد‭ ‬موظفي‭ ‬الحكومة،‭ ‬وصندوق‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وحصيلة‭ ‬استثمار‭ ‬أمواله‭ ‬والموارد‭ ‬الأخرى‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬نشاطه،‭ ‬وأي‭ ‬مبالغ‭ ‬تقرر‭ ‬أو‭ ‬تؤدى‭ ‬له‭ ‬طبقًا‭ ‬للقوانين‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬