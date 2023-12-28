((الوطنية لحقوق الإنسان)) تؤكد أهمية تهيئة البنى التحتية لتمكين الاتحادات العمالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، دعم المؤسسة الوطنية التام لكل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز وحماية الحقوق العمالية ومكتسباتهم وترسيخ حقوقهم باختلاف مراكزهم، لما يقومون به من دور مهم في بناء ونهضة الوطن، لافتاً إلى أهمية تعزيز العمل النقابي وتهيئة البنى التحتية المناسبة لتمكين الاتحادات العمالية في مملكة البحرين من مواصلة دورها في المحافظة على حقوق العمال. جاء ذلك خلال استقباله كلا من حسن الحلواجي نائب أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ويوسف الشملان الأمين العام المساعد للدراسات والتشريع في الاتحاد العام، بحضور عدد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة، في إطار المبادرات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية |الرامية إلى خلق نسيج من العلاقات والتواصل مع النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتطوير آلية تلقي الشكاوى المتعلقة بالحقوق العمالية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية عقد برامج وورش عمل تدريبية مشتركة تهدف إلى تعزيز الثقافة الحقوقية المتعلقة بالحقوق العمالية لدى المجتمع بما يعزز العمل النقابي في المملكة تماشيا مع المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البحرين.
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