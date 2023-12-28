((الوطنية لحقوق الإنسان)) تؤكد أهمية تهيئة البنى التحتية لتمكين الاتحادات العمالية

وبحث‭ ‬الجانبان‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬والاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين،‭ ‬وتطوير‭ ‬آلية‭ ‬تلقي‭ ‬الشكاوى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحقوق‭ ‬العمالية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬أهمية‭ ‬عقد‭ ‬برامج‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬تدريبية‭ ‬مشتركة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬الحقوقية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحقوق‭ ‬العمالية‭ ‬لدى‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬المواثيق‭ ‬والعهود‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬صادقت‭ ‬عليها‭ ‬البحرين‭.‬

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