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((الوطنية لحقوق الإنسان)) تؤكد أهمية تهيئة البنى التحتية لتمكين الاتحادات العمالية

12/28/2023 7:12:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬التام‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وحماية‭ ‬الحقوق‭ ‬العمالية‭ ‬ومكتسباتهم‭ ‬وترسيخ‭ ‬حقوقهم‭ ‬باختلاف‭ ‬مراكزهم،‭ ‬لما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬ونهضة‭ ‬الوطن،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬وتهيئة‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬المناسبة‭ ‬لتمكين‭ ‬الاتحادات‭ ‬العمالية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مواصلة‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬حسن‭ ‬الحلواجي‭ ‬نائب‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين،‭ ‬ويوسف‭ ‬الشملان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للدراسات‭ ‬والتشريع‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬مفوضي‭ ‬المؤسسة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ |‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬نسيج‭ ‬من‭ ‬العلاقات‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭.‬

وبحث‭ ‬الجانبان‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬والاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين،‭ ‬وتطوير‭ ‬آلية‭ ‬تلقي‭ ‬الشكاوى‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحقوق‭ ‬العمالية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬أهمية‭ ‬عقد‭ ‬برامج‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬تدريبية‭ ‬مشتركة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬الحقوقية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحقوق‭ ‬العمالية‭ ‬لدى‭ ‬المجتمع‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬المواثيق‭ ‬والعهود‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬صادقت‭ ‬عليها‭ ‬البحرين‭.‬

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