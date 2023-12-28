Friday, 29 December 2023 05:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرلمان العربي يشيد بالمواقف المشـرفة للملك لإغـاثـة الشـعـب الـفـلسـطـيـنـي

12/28/2023 7:12:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ثمّن‭ ‬عادل‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العسومي‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي،‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬القطاع،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬وتقديره‭ ‬للمواقف‭ ‬المشرفة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سرعة‭ ‬إرسال‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬النهج‭ ‬الإنساني‭ ‬الحكيم‭ ‬الذي‭ ‬تنتهجه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬أعمال‭ ‬الجلسة‭ ‬الطارئة‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربي‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬نصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬وغزة‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬عربية‭ ‬واسعة‭.‬

وأشاد‭ ‬العسومي‭ ‬بالموقف‭ ‬الراسخ‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بضرورة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬دائمة‭ ‬وشاملة‭ ‬لهذا‭ ‬الصراع‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬مرجعيات‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬وحل‭ ‬الدولتين‭ ‬وإيقاف‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬القطاع‭ ‬وضمان‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬له‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬دولي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬كذلك‭ ‬الموقف‭ ‬الثابت‭ ‬الذي‭ ‬تنتهجه‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬العاجل‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وأشار‭ ‬العسومي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعمل‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مستشفى‭ ‬ميداني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وعلاج‭ ‬الإخوة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬خارج‭ ‬القطاع‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاجلة،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ترجمة‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وكذلك‭ ‬جهود‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭
‬في‭ ‬غزة‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذا‭ ‬للتوجهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بسرعة‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وخلال‭ ‬كلمة‭ ‬ألقها‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬العرادي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬الخاصة‭ ‬بفلسطين،‭ ‬أكد‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إزاء‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والداعم‭ ‬إلى‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والشامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وفتح‭ ‬مسارات‭ ‬آمنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ودعواتها‭ ‬المستمرة‭ ‬لتحمل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مسؤولياته‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬لتهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬لإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وأشار‭ ‬العرادي‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬ممثلي‭ ‬البرلمانات‭ ‬العربية‭ ‬يضطلعون‭ ‬بمسؤولية‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬بكافة‭ ‬السبل‭ ‬الممكنة‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬المجتمع‭ ‬البرلماني‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬المواقف‭ ‬الهادفة‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬عمل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬التدخل‭ ‬العاجل‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للمدنيين،‭ ‬ورفض‭ ‬استهداف‭ ‬المدارس‭ ‬والمستشفيات‭ ‬وغيرها،‭ ‬وضرورة‭ ‬التطبيق‭ ‬الفوري‭ ‬والملزم‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬رقم‭ ‬2712‭ ‬بشأن‭ ‬إقامة‭ ‬هُدن‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬ممتدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لضمان‭ ‬وصول‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬للمدنيين،‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لإنهاء‭ ‬الانتهاكات‭ ‬المستمرة‭ ‬وتداعياتها‭ ‬الكارثية‭.‬

MENAFN28122023000055011008ID1107666854

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث