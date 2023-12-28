البرلمان العربي يشيد بالمواقف المشـرفة للملك لإغـاثـة الشـعـب الـفـلسـطـيـنـي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬أعمال‭ ‬الجلسة‭ ‬الطارئة‭ ‬للبرلمان‭ ‬العربي‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬أمس‭ ‬بمقر‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬نصرة‭ ‬فلسطين‭ ‬وغزة‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬عربية‭ ‬واسعة‭.‬

وأشاد‭ ‬العسومي‭ ‬بالموقف‭ ‬الراسخ‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬جلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بضرورة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬دائمة‭ ‬وشاملة‭ ‬لهذا‭ ‬الصراع‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬مرجعيات‭ ‬وقرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬وحل‭ ‬الدولتين‭ ‬وإيقاف‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬القطاع‭ ‬وضمان‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬له‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬دولي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬كذلك‭ ‬الموقف‭ ‬الثابت‭ ‬الذي‭ ‬تنتهجه‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬العاجل‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وأشار‭ ‬العسومي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تعمل‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مستشفى‭ ‬ميداني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وعلاج‭ ‬الإخوة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬خارج‭ ‬القطاع‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬العاجلة،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ترجمة‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وكذلك‭ ‬جهود‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬الوطنية‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭

‬في‭ ‬غزة‭ ‬وذلك‭ ‬تنفيذا‭ ‬للتوجهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬بسرعة‭ ‬تقديم‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وخلال‭ ‬كلمة‭ ‬ألقها‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬العرادي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬البرلمان‭ ‬العربي‭ ‬الخاصة‭ ‬بفلسطين،‭ ‬أكد‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إزاء‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والداعم‭ ‬إلى‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬والشامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وفتح‭ ‬مسارات‭ ‬آمنة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ودعواتها‭ ‬المستمرة‭ ‬لتحمل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬مسؤولياته‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬لتهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬لإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وأشار‭ ‬العرادي‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬ممثلي‭ ‬البرلمانات‭ ‬العربية‭ ‬يضطلعون‭ ‬بمسؤولية‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬بكافة‭ ‬السبل‭ ‬الممكنة‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬المجتمع‭ ‬البرلماني‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬المواقف‭ ‬الهادفة‭ ‬وتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬عمل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬في‭ ‬التدخل‭ ‬العاجل‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬للمدنيين،‭ ‬ورفض‭ ‬استهداف‭ ‬المدارس‭ ‬والمستشفيات‭ ‬وغيرها،‭ ‬وضرورة‭ ‬التطبيق‭ ‬الفوري‭ ‬والملزم‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬رقم‭ ‬2712‭ ‬بشأن‭ ‬إقامة‭ ‬هُدن‭ ‬وفتح‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬عاجلة‭ ‬ممتدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لضمان‭ ‬وصول‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬للمدنيين،‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لإنهاء‭ ‬الانتهاكات‭ ‬المستمرة‭ ‬وتداعياتها‭ ‬الكارثية‭.‬