البرلمان العربي يشيد بالمواقف المشـرفة للملك لإغـاثـة الشـعـب الـفـلسـطـيـنـي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ثمّن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الدور المحوري الكبير الذي يقوم به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم لإغاثة الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة في ظل استمرار ما يتعرض له القطاع، معربا عن اعتزازه وتقديره للمواقف المشرفة لمملكة البحرين من خلال سرعة إرسال المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني والتي تأتي في إطار النهج الإنساني الحكيم الذي تنتهجه مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال ترؤسه أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي عقدت أمس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة تحت عنوان «نصرة فلسطين وغزة» بمشاركة عربية واسعة.
وأشاد العسومي بالموقف الراسخ لمملكة البحرين بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم بضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة لهذا الصراع استنادا إلى مرجعيات وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وإيقاف ما يتعرض له القطاع وضمان إدخال المساعدات الإنسانية له تحت إشراف دولي، مؤكدا كذلك الموقف الثابت الذي تنتهجه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتقديم الدعم العاجل للشعب الفلسطيني.
وأشار العسومي إلى أن مملكة البحرين تعمل بكل جهد لتنفيذ مستشفى ميداني في قطاع غزة وعلاج الإخوة الفلسطينيين خارج القطاع وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تأتي ترجمة للتوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم، وكذلك جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وجهود اللجنة البحرينية الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني
في غزة وذلك تنفيذا للتوجهات الملكية السامية بسرعة تقديم المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني.
وخلال كلمة ألقها علي عبدالله العرادي عضو مجلس الشورى، في جلسة البرلمان العربي الخاصة بفلسطين، أكد موقف مملكة البحرين إزاء القضية الفلسطينية والداعم إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار وفتح مسارات آمنة في قطاع غزة، ودعواتها المستمرة لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الدفع لتهيئة الأجواء لإحياء عملية السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.
وأشار العرادي إلى ان ممثلي البرلمانات العربية يضطلعون بمسؤولية في مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك من خلال العمل بكافة السبل الممكنة على دعوة المجتمع البرلماني متعدد الأطراف إلى اتخاذ المواقف الهادفة وتسريع وتيرة عمل المجتمع الدولي ومؤسسات الشرعية الدولية، في التدخل العاجل وتوفير الحماية للمدنيين، ورفض استهداف المدارس والمستشفيات وغيرها، وضرورة التطبيق الفوري والملزم لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 بشأن إقامة هُدن وفتح ممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة، لضمان وصول السلع والخدمات الأساسية للمدنيين، واتخاذ ما يلزم لإنهاء الانتهاكات المستمرة وتداعياتها الكارثية.
MENAFN28122023000055011008ID1107666854
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.