هذا ما تتوقعه سويسرا: نظرة استشراف سياسية للعام 2024

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بالنسبة لوزيرة الداخلية، اليزابيت بوم-شنايدر، ذات العهد الحديث في منصبها، سيكون عام 2024 بمثابة سباق "ماراثون". تنظر الوزيرة ذات الانتماء الاشتراكي إلى ستة استفتاءات قادمة. في بعض هذه الاستفتاءات قد تنجر، بشكلٍ جلي، إلى نزاع مع حزبها.

إنه تحدٍّ سياسي أخذته الوزيرة على عاتقها، وذلك بعد أن قضت عامًا على رأس الوزارة الاتحادية للعدل والشرطة، اضطرت فيه إلى تحمل انتقادات كثيرة من اليمين بسبب سياسة اللجوء التي كانت تتبعها؛ وذلك قبل أن تقرر التنازل عن وزارتها لصالح الوزير الديموقراطي الاشتراكي الجديد "بِيات يانس"، واستلام وزارة الداخلية التي أصبحت شاغرةً عقب استقالة الوزير آلان بيرسيه.

على الأرجح، سيكون ملف التقاعد الشائك عند التصويت عليه يوم الأحد في الثالث من مارس، قد أنهك ِاليزابيت بوم-شنايدر، وذلك بعد شهرين فقط من عملية تبادل المناصب. يتضمن برنامج التصويت مبادرتين شعبيتين حول مستقبل تأمين الشيخوخة والمتروكين والمتروكات (AHV)، وهما مبادرتان، على أكثر الظن، ستكافح الوزيرة ضدهما.

المبادرة الأولى، والتي تأتي من صفوف اليسار، تقترح دفع راتب تقاعدي سنوي إضافي (الشهر 13) من عمود التأمينات التقاعدية الأول. النقابات والمنظمات النسائية ومنظمات المتقاعدات والمتقاعدين التي تقف خلف المبادرة، ترى بأن المبالغ التقاعدية التي تُدفع الآن غير كافية للمعيشة. حكومة البلاد ترفض المقترح لأنه "يؤدي إلى سوء الموقف المالي للتأمين، وإلى نفقات إضافية تبلغ، حتى العام 2032، حوالي خمسة مليارات فرنك".

إذن، من المرجّح أن تخوض الوزيرة الاشتراكية معركةً أولى ضد معسكرها السياسي.

النص الآخر يأتي من معسكر اليمين، حيث المبادرة التي قدمتها شبيبة الحزب الليبرالي الراديكالي لرفع سن التقاعد مستقبلًا إلى ستة وستين عامًا للجميع، ثم ربطه بمتوسط العمر. لكن الحكومة غير متحمسة لهذه الفكرة. ويُعتقد بأن الأصوات الناخبة تكاد أن تكون أيضًا غير مقتنعة بها، وذلك بعد أن وافقت مؤخرًا، وبفارق ضئيل، على رفع سن التقاعد للنساء من أربعةٍ وستين عامًا إلى خمسةٍ وستين.

تعرضت إليزابيت بوم شنايدر لانتقادات شديدة من قبل اليمين بسبب تعاملها مع طالبات وطالبي اللجوء. Keystone / Francesca Agosta

مهمة: إصلاح نظام التوفير الإجباري لنهاية الخدمة

بعد هذه العقبة الأولى لن تتخلص إليزابيت بوم شنايدر من ملف التقاعد، فالمهمة الأخرى بالانتظار؛ ألا وهي إصلاح صناديق التوفير الإجباري لنهاية الخدمة (العمود الثاني في نظام التقاعد السويسري)، والتي عليها الدفاع عنها في هذه الحالة، وضد مقاومة حزبها.

ينبغي أن تؤمن المسوّدة المنقحة من البرلمان والحكومة تمويل المتقاعدات والمتقاعدين، والذي يهدده تصاعد متوسط العمر. ولبلوغ ذلك تنص المسودة على إجراءات عديدة، من بينها تخفيض المعدل الذي يجري على أساسه حساب المعاش التقاعدي الثاني الذي يدفعه صندوق التوفير. وذلك لا يعني شيئًا آخر سوى أن المتقاعدات والمتقاعدين سيتلقون من مدخراتهم للشيخوخة راتبًا تقاعديَّا أقل مما هو عليه الآن.

ذلك أمرٌ لا يمكن تحمله بالنسبة لليسار والنقابات التي لجأت إلى طلب الاستفتاء. بدون اتفاق بين شركاء المجتمع فإنه على الأرجح سيكون تطبيق الإصلاح صعبًا، خصوصًا في ظل التضخم المستمر.

حلول للتكاليف المتصاعدة في مجال الرعاية الصحية

المحطة الثانية لوزيرة الداخلية: التكاليف المتصاعدة في مجال الرعاية الصحية، وهي تشكل بعد الصعود الكبير في أقساط التأمين الصحي، الاهتمام الحالي رقم واحد بالنسبة للسويسريين والسويسريات.

مبادرتان ستكونان أمام الشعب، كلتاهما تهدفان إلى إيقاف تصاعد التكاليف. مبادرة حزب الوسط تريد إلزام الحكومة باتخاذ إجراءات عندما ترتفع التكاليف الصحية أكثر من 20% من قيمة الرواتب، بينما تريد المبادرة الأخرى المقدمة من الحزب الاشتراكي تحديد أقساط التأمين الصحي بما يعادل 10% من قيمة الدخل.

الحكومة ترفض كلا المقترحين. هنا أيضًا، على ِاليزابيت بوم-شنايدر أن تخوض كفاحًا. إنها مهمة حساسة في ملف كان آلان بيرسيه، وسلفه أيضًا، قد فشلا في البحث عن إيجاد حلول له.

ويبقى الوباء على جدول الأعمال

على القائمة الطويلة للاستفتاءات التي ستُشغل وزيرة الداخلية، هناك أيضًا موضوعٌ آخر هو أقرب للحكاية: المبادرة الشعبية "في سبيل الحرية والسلامة الجسدية"، والتي تُدعى أيضًا مبادرة "ضد التطعيم". هذه المبادرة قُدّمت في سياق وباء "كوفيد 19" من قبل "حركة الحرية السويسرية" وتطالب بعدم جواز إقرار فرض التطعيم.

ولكنْ لأن الشعب كان لمرات ثلاث قد أقر من خلال صناديق الاقتراع سياسة الحكومة فيما يتعلق بالوباء، فإن المبادرة لا تملك إلا فرصةً ضئيلة للنجاح، خصوصًا وإنها على الصعيد الحزبي ليست مدعومة إلا من حزب الشعب السويسري (SVP).

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كوسوفو في سويسرا... سويسرا في كوسوفو

الدولتان الصغيرتان تتقاسمان شبكة وثيقة من العلاقات الثنائية في مجالات متنوعة، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والتاريخ وعلى المستوى الإنساني.

الوزيرات الأخريات والوزراء الآخرون سيكون لديهم عملٌ أيضًا. " بيات يانس، زميل ِاليزابيت بوم-شنايدر في الحزب، والذي تم انتخابه حديثًا، يقطع خطواته الأولى في المجلس الوزاري الذي يعمل بروح الزمالة، وذلك كوزيرٍ للعدل والشرطة. الموضوع المهيمن والأكثر صعوبة: أعداد طالبي اللجوء المتزايدة.

يتعين على السياسي الاشتراكي المنتخب حديثاً في الحكومة الفدرالية، بيات يانس، أن يثبت نفسه كرئيس لوزارة العدل والشرطة. © Keystone / Anthony Anex

الشبح المخيف للأزمة المصرفية

بالإضافة إلى ذلك، فعلى جدول الأعمال السنوي موضوع مصرف "كريدي سويس" الذي يُعتقد بأن تردَّ عليه الحكومة، حيث من المنتظر أن يُنجَز في أبريل تقريرٌ حول استحواذ مصرف يو بي اس على مصرف كريدي سويسويُفترَض أن يكشف العوامل التي أدت إلى أفول ثاني أكبر مصرف سويسري، ولماذا لم تنجح قاعدة "أكبر بكثير من أن يفشل". في هذا الملف ينتظر البرلمان من الحكومة أن تبذل جهودها وأن تمنع إفلاسًا ثانيًا مماثلًا.

بعد أن جرت الانتخابات الوطنية في أكتوبر 2023، فإن الحكومة أيضًا ستتعامل مع برلمان جديد صار فيه من اليمين أكثر، ومن الخضر أقل. وبما أن القطبين الحزبيين في البرلمان: حزب الشعب السويسري (SVP) والحزب الاشتراكي (SP) ، صارا أكثر ثقلًا، فإن إيجاد حلول وسط سيكون أكثر صعوبة.

لذلك فإن حزب الوسط الذي كبر حضوره في الغرفتين، سيلعب دورًا مركزيًّا حيث سيساعد على تكوين أكثريات من أجل تجنب الانسدادات.

تقدّم باتجاه بروكسل

على صعيد السياسة الخارجية سيكون العام 2024 عام التقارب مع الاتحاد الأوروبي، حيث كانت المباحثات التحضيرية أكثر مردودًا مما هو متوقع، فعند عرض النتائج في منتصف ديسمبر اضطر المشككون والمشككات من المراقبين والمراقبات، إلى الاعتراف بذلك أيضًا.

الوزراء غي بارمولان وإليزابيت بوم شنايدر وإينياتسيو كاسيس (من اليسار إلى اليمين) أثناء عرض تفاصيل التفويض الجديد مع الاتحاد الأوروبي في 15 ديسمبر في برن. Keystone / Anthony Anex

في الواقع توصلت سويسرا إلى تفاهمات مع الاتحاد الأوروبي في الكثير من المواضيع التي كانت محظورة قبلًا؛ مثلًا حول "محكمة التحكيم" أو "بند غوليوتين" (Guillotinen-Klausel) الذي يلزم بفسخ مجموعة الاتفاقات إذا فُسخ أحدها، أو بشأن "توجيهات المواطنة الأوروبية". كما صارت هناك نهاية واضحة للإجراءات المضادة الانتقامية؛ على سبيل المثال في معادلة البورصة، أو في البرنامج الأوروبي للبحوث: "أُفق" (Horizon).

يبدو أن الاتحاد الأوروبي يُقر الآن بالوضع الخاص الذي عليه سويسرا بحكم الأمر الواقع كجزيرة أسعار مرتفعة وأجور عالية في أوروبا.

لكنَّ حماية الأجور كانت وستبقى "كعب أخيل" في العقود التي يجري العمل على إنجازها، وقد انتقدت النقابات ومعها الحزب الاشتراكي (SP) الحلول المخطط لها في هذا الشأن، ووصفتها بأنها غير كافية. لكن بدون الحزب الاشتراكي (SP) فإن تصويتًا لأوروبا، حيث تتطلب ذلك الاتفاقات، بالكاد يمكن الفوز به، خصوصًا وإن حزب الشعب السويسري (SVP) المحافظ قد صبَّ رفضه في قالبٍ من الإسمنت.

إنها سخريةٌ مريرة أن يقوم الحزب الديموقراطي الاشتراكي تحديدًا، وهو صديق ودود لأوروبا، بسد الطريق الأوروبي مرةً أخرى.

لكن ذلك سابقٌ لأوانه. غير أنه من الثابت إن المفاوضات في السياسة الداخلية يمكن أن تصبح بالنسبة للحكومة، وبشكلٍ خاص بالنسبة لوزير الخارجية اينياتسيو كاسيس من الحزب الليبرالي الراديكالي (FDP)، أكثر صعوبة من السياسة الخارجية. هنالك سلسلة كاملة من الأشياء غير المتوقعة وغير المحسوبة، لا سيما وإن الاتحاد الأوروبي سينتخب في الصيف برلمانًا جديدًا، وسيحتل أناسٌ جدد مقاعدهم على طاولة المفاوضات. لكن بعد سنوات من التسويف والمماطلة ستغادر سويسرا قوقعتها الحلزونية، إذ ينبغي أن يكون نص العقد جاهزًا في نهاية 2024.

"الفن من أجل الفن" في نيويورك

ما زال "كاسيس" لا يتمتع بشعبية خاصة في داخل البلاد، ذلك ما تظهره استطلاعات الرأي، وما يؤكده إعادة انتخاب الحكومة في منتصف ديسمبر. لا يُعرف ما إذا كانت هذه "اللاشعبية" هي التي دفعت الوزير المنحدر من كانتون تتشينو إلى أحضان التعاون الدولي المتعدد الأطراف، والذي لم يكن يقدّره في بداية عهده.

على كل حال، الساحة الدولية تعجِب كاسيس. في مسقط رأسه نظَّم في العام 2022 "مؤتمر أوكرانيا"، والآن يقدم له الصراع للمرة الثانية منصة دبلوماسية كبيرة. قبل المنتدى الدولي للاقتصاد (WEF)، سينعقد في العام 2024، في "دافوس"، مؤتمرٌ للسلام. المفهوم ليس واضحًا، لكن يجري الحديث عن نظامٍ محتمل لما بعد الحرب، بينما روسيا المعتدية لا تجلس على الطاولة.

لا يهم. بإمكان الدبلوماسية المحلية أن تستفيد من القمة الاقتصادية، مثلما يستفيد منها الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي". إنها فرصة لسويسرا أن تذكّر بمساعيها الحميدة، وذلك في وقتٍ تُهمش فيه السياسة المتأثرة بالعوامل الجغرافية (Geopolitik) الدبلوماسية السويسرية بشكلٍ متزايد.

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وزير الخارجية اينياتسيو كاسيس. ستترأس سويسرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الثانية في أكتوبر 2024. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved.

مثال توضيحي على ذلك: مجلس الأمن الدولي، الذي ستترأسه سويسرا مرّة أخرى في أكتوبر من العام 2024، وذلك في السنة الثانية من عضويتها فيه؛ تحول من خلال سياسة المصالح للدول الكبرى التي تتمتع بحق النقض، إلى نادٍ للنقاش الدبلوماسي.

مثال تعليمي لسويسرا: بينما كان الوفد السويسري سعيدًا في بداية حملته من أجل قرار ناجح قُدم مع البرازيل لإبقاء معبر "باب الهوى" باتجاه سوريا مفتوحًا، فإنه تعين عليه بعد أشهرٍ قليلة فقط، أن يرى كيف أغلقت روسيا بـ"فيتو" هذه البوابة المهمة جدَّا للمساعدة الإنسانية.

تلميذ السَحَرة في سياسة المصالح

في دبلوماسية التعاون المتعدد الأطراف ما زال السويسريون والسويسريات حتى اليوم يُعتبرون "أخيارًا"، ويعملون بدون جداول أعمال خفية. تأكيد يكشف سذاجةً الطرفين. السياسة الخارجية القائمة على القيم تتراجع بشكل متزايد أمام نهج وظيفي. إن سويسرا تنسحب من التعاون في مجال التنمية في الكثير من الجهات، مثل: أمريكا اللاتينية ومنغوليا، حيث سيتم في نهاية العام القادم 2024، التخلي عن أحد عشر بلدًا من أصل ستةٍ وأربعين.

يركز نهج السياسة الخارجية على أقاليم أخرى في العالم: شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب الصحراء. المنتقدون والمنتقدات يرَون في ذلك ربطًا بين سياسة الهجرة وسياسة التنمية.

إن التضامن السويسري مع العالم، في كل الأحوال، ليس في أفضل حالاته. صحيح أن كاسيس يريد أن يقدم لأوكرانيا ستة مليارات دولار على مدى ست سنوات في إطار المساعدة على إعادة الإعمار، لكن الوعد المقطوع سابقًا، والذي بموجبه لا ينبغي أن يكون المبلغ عبئًا على بقية الموازنة المخصصة للتعاون الإنمائي، قد بدأ يتآكل.

ويُقال، كما يمكن قراءة ذلك في الصحافة السويسرية، بأن كاسيس، لا يمثل داخل الحكومة، ولا حتى الموقف الأكثر تطرفًا في هذه القضية.

إنها إذن سياسة المصالح وتهيئة القدرات والتقارب الجدّي مع الاتحاد الأوروبي. بعد عام من المناقشات حول وقف إمدادات الأسلحة وتطبيق العقوبات على روسيا، كانت تبدو فيها السياسة الخارجية دفاعية وغير ملهمة، كفريقها الوطني لكرة القدم، تحاول سويسرا، مرةً اخرى، إطلاق لعبتها الخاصة.

تحرير: سامويل جابيرغ

ترجمة. جواد الساعدي

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