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القسام تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية

12/28/2023 3:14:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الخميس، إسقاط طائرة إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية في أجواء قطاع غزة.


وقالت القسام في بيان مقتضب: "أسقطنا طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2)، كانت في مهمة استخبارتية للعدو شمال منطقة تل الزعتر، شمالي قطاع غزة".


و"Skylark-2"، طائرة استطلاع دون طيار عسكرية تكتيكية، صُممت للاستطلاع ليلا ونهارا، وفي الطقس السيء، وجمع البيانات وتحديد الأهداف في نطاقات المهام التي تتجاوز 50 كيلومترا.

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