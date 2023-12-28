القسام تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الخميس، إسقاط طائرة إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية في أجواء قطاع غزة.



وقالت القسام في بيان مقتضب: "أسقطنا طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2)، كانت في مهمة استخبارتية للعدو شمال منطقة تل الزعتر، شمالي قطاع غزة".



و"Skylark-2"، طائرة استطلاع دون طيار عسكرية تكتيكية، صُممت للاستطلاع ليلا ونهارا، وفي الطقس السيء، وجمع البيانات وتحديد الأهداف في نطاقات المهام التي تتجاوز 50 كيلومترا.