القسام تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الخميس، إسقاط طائرة إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية في أجواء قطاع غزة.
وقالت القسام في بيان مقتضب: "أسقطنا طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2)، كانت في مهمة استخبارتية للعدو شمال منطقة تل الزعتر، شمالي قطاع غزة".
و"Skylark-2"، طائرة استطلاع دون طيار عسكرية تكتيكية، صُممت للاستطلاع ليلا ونهارا، وفي الطقس السيء، وجمع البيانات وتحديد الأهداف في نطاقات المهام التي تتجاوز 50 كيلومترا.
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