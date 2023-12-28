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غزة.. سيدة الحضور بمهرجان الشعر الأول لشعراء الجامعات الأردنية بالجامعة الهاشمية

12/28/2023 3:14:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حضرت "غزة" بصبر أهلها، وصمود أبنائها، وبسالة أبطالها، وصراخ أطفالها، في قصائد الشعراء الطلبة التي ألقوها في "مهرجان الشعر الأول لشعراء الجامعات الأردنية" بعنوان "القابضون على جمر الحياة"، الذي نظمته دائرة النشاط الثقافي والفني في عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع مركز اللغات في الجامعة الهاشمية، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.


وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور باسل المشاقبة، أن مواسم الألق والإبداع متواصلة في الجامعة الهاشمية، حيث أن رؤية الجامعة تركز على تحقيق الإبداع على أرض الواقع، واكتشاف المواهب الحقيقية من أبناء الجامعات الأردنية، معبراً عن فخره واعتزازه بمثل هذه الطاقات الشعرية، التي سترفد المشهد الشعري الوطني بمواهب واعدة، وفاعلة في الحراك الثقافي الذي يشهده الأردن الغالي.

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