ابو عبيدة يوجه رسالة نارية جديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، الخميس، إنه لا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا.



وأضاف أبو عبيدة في كلمة صوتية، أنه قد وجهنا للاحتلال ضربة القرن وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة.

وأشار أبو عبيدة إلى أن معركة طوفان الأقصى وضعت الكيان الصهيوني على طريق الزوال.



وأكد على استهداف أكثر من 825 آلية إسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة، بالإضافة إلى 3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين، وتنفيذ عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر غير منفجرة خاصة بالعدو.

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