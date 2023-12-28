Friday, 29 December 2023 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال: نفذنا هجمات واسعة في جنوبي لبنان

12/28/2023 3:14:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ هجمات واسعة في جنوبي لبنان واستهدف مجمعا عسكريا تابعا لحزب الله.


وأضاف جيش الاحتلال، أنه استهدف مواقع تابعة لحزب الله نفذ منها عناصره عمليات إطلاق للصواريخ باتجاه شمال "إسرائيل".


MENAFN28122023000208011052ID1107666649

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث