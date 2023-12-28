جيش الاحتلال: نفذنا هجمات واسعة في جنوبي لبنان
التاريخ
12/28/2023 3:14:01 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نفذ هجمات واسعة في جنوبي لبنان واستهدف مجمعا عسكريا تابعا لحزب الله.
وأضاف جيش الاحتلال، أنه استهدف مواقع تابعة لحزب الله نفذ منها عناصره عمليات إطلاق للصواريخ باتجاه شمال "إسرائيل".
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