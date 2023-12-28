إرادة مبادرة طلابية باليرموك تسلط الضوء على إنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اطلقت جامعة اليرموك اليوم الخميس ، مبادرة "ارادة" الهادفة إلى تسليط الضوء على انجازات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي المبادرة بتنظيم من قسم رعاية الطلبة ذوي الإعاقة في عمادة شؤون الطلبة، بالتعاون مع فريق المبادرة الطلابية في الجامعة " وهب الرحمة " .
وقال نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور زهير الطاهات خلال فعالية اطلاق المبادرة، إن جامعة اليرموك تفخر وتعتز بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين أثبتوا على الدوام قدرتهم على مواجهة التحديات، واستطاعوا تجاوز الإعاقة بالعزيمة والإرادة الصلبة .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN28122023000208011052ID1107666648
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.