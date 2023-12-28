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إرادة مبادرة طلابية باليرموك تسلط الضوء على إنجازات الأشخاص ذوي الإعاقة

12/28/2023 3:14:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اطلقت جامعة اليرموك اليوم الخميس ، مبادرة "ارادة" الهادفة إلى تسليط الضوء على انجازات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأتي المبادرة بتنظيم من قسم رعاية الطلبة ذوي الإعاقة في عمادة شؤون الطلبة، بالتعاون مع فريق المبادرة الطلابية في الجامعة " وهب الرحمة " .
وقال نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور زهير الطاهات خلال فعالية اطلاق المبادرة، إن جامعة اليرموك تفخر وتعتز بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين أثبتوا على الدوام قدرتهم على مواجهة التحديات، واستطاعوا تجاوز الإعاقة بالعزيمة والإرادة الصلبة .

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