Friday, 29 December 2023 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اصابات بحادث سير في البحر الميت

12/28/2023 3:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصيب 7 أشخاص بحادث تدهور مركبة في منطقة البحر الميت ، مساء الخميس، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر إن كوادر الدفاع المدني حضرت الى موقع وجرى إسعاف جميع المصابين إلى مستشفى الشونة الجنوبية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN28122023000208011052ID1107666647

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث