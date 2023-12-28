اصابات بحادث سير في البحر الميت
التاريخ
12/28/2023 3:14:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصيب 7 أشخاص بحادث تدهور مركبة في منطقة البحر الميت ، مساء الخميس، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر إن كوادر الدفاع المدني حضرت الى موقع وجرى إسعاف جميع المصابين إلى مستشفى الشونة الجنوبية.
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