وزارة الزرعة تؤكد دعمها لزراعة الكركم

وأضاف، أن الوزارة حريصة على دعم هذه الزراعات النوعية خاصة أنها تصنف من محاصيل العجز في المملكة، وذلك من خلال نشر الوعي بأهمية التوجه لها نظرا لجدواها الاقتصادية الجيد، وتشجيع المزارعين على زراعتها والوزارة ستبذل الجهود المناسبة لدعم المسار التصنيعي من هذه الزراعات .

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