Friday, 29 December 2023 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة الزرعة تؤكد دعمها لزراعة الكركم

12/28/2023 3:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات خلال اللقاء اليوم الخميس، مع وفد من جمعية الظلال التعاونية التي تعنى بزراعة محصول الكركم في وادي الوالة محافظة مادبا بهدف بحث سبل دعم هذه الزراعة النوعية، والمساهمة في سد العجز من هذا المحصول في المملكة.


وأضاف، أن الوزارة حريصة على دعم هذه الزراعات النوعية خاصة أنها تصنف من محاصيل العجز في المملكة، وذلك من خلال نشر الوعي بأهمية التوجه لها نظرا لجدواها الاقتصادية الجيد، وتشجيع المزارعين على زراعتها والوزارة ستبذل الجهود المناسبة لدعم المسار التصنيعي من هذه الزراعات .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN28122023000208011052ID1107666646

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث