20 شهيدًا في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح

20 شهيدًا في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح
التاريخ
12/28/2023 3:14:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، باستشهاد ما لا يقل عن 20 وإصابة آخرين في قصف قوات الإحتلال لمنزل في رفح جنوبي قطاع غزة.
وبينت، أن العديد من الشهداء هم من الأطفال والنساء، وأن عددا كبيرا من الجرحى وصلوا للمستشفى الكويتي إثر قصف المنزل المكتظ بالأهالي والنازحين.
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