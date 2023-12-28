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20 شهيدًا في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح

12/28/2023 3:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الخميس، باستشهاد ما لا يقل عن 20 وإصابة آخرين في قصف قوات الإحتلال لمنزل في رفح جنوبي قطاع غزة.


وبينت، أن العديد من الشهداء هم من الأطفال والنساء، وأن عددا كبيرا من الجرحى وصلوا للمستشفى الكويتي إثر قصف المنزل المكتظ بالأهالي والنازحين.

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