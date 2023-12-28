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قناة إسرائيلية: مجلس الحرب يبحث مقترحا جديدا بشأن تبادل الأسرى

12/28/2023 3:14:00 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة 12 العبرية، إن مجلس الحرب سيبحث الليلة مقترحا قطرياً جديداً لصفقة تبادل أسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس.


وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال خلال لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن حكومته تجري اتصالات بشأن مفاوضات لإعادة المحتجزين من غزة، مضيفا أنه لا يستطيع كشف التفاصيل.

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