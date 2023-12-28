قناة إسرائيلية: مجلس الحرب يبحث مقترحا جديدا بشأن تبادل الأسرى

قناة إسرائيلية: مجلس الحرب يبحث مقترحا جديدا بشأن تبادل الأسرى
التاريخ
12/28/2023 3:14:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت القناة 12 العبرية، إن مجلس الحرب سيبحث الليلة مقترحا قطرياً جديداً لصفقة تبادل أسرى بين "إسرائيل" وحركة حماس.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال خلال لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن حكومته تجري اتصالات بشأن مفاوضات لإعادة المحتجزين من غزة، مضيفا أنه لا يستطيع كشف التفاصيل.
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