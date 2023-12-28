2023 الأكثر دموية ورعباً لأطفال غزة والضفة

2023 الأكثر دموية ورعباً لأطفال غزة والضفة
التاريخ
12/28/2023 3:14:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) 2023 الأكثر دموية ورعباً لأطفال غزة والضفة
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