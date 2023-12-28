9 شهداء جدد في خانيونس
التاريخ
12/28/2023 3:14:00 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين مساء الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الفخاري شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق، استشهد 17 فلسطينيا بينهم 5 أطفال وأصيب 12 في قصف إسرائيلي على منزل قرب مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني بخانيونس.
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