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جيش الاحتلال: نأسف لمقتل 3 من جنودنا بنيران قواتنا

12/28/2023 3:13:59 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي نتائج التحقيق في مقتل 3 من جنوده الأسرى لدى كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قبل نحو أسبوعين بنيران قواته في حي الشجاعية بمدينة غزة.
ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي مقتل الجنود الثلاثة بأنه حادث خطير وله عواقب وخيمة للغاية، مشيرا إلى إخفاق الجيش في مهمة إنقاذ هؤلاء الأسرى.
وقال هاليفي إن قيادة الجيش تشعر بالمسؤولية عن مقتل الجنود الأسرى خلال محاولة فاشلة لتحريرهم.
من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري -في مؤتمر صحفي بتل أبيب- إن الجيش مسؤول عما وقع في حادث مقتل الأسرى الثلاثة، معبرا عن الأسف على ما جرى.
وأضاف هاغاري أن التحقيقات أثبتت أن الجنود كانوا داخل نفق ولم تكن قوات الاحتلال الإسرائيلية تعرف أنهم في مبنى قريب منه.
كما قال المتحدث عسكري لدى الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس الأركان هاليفي أكد أن إطلاق النار على الجنود كان يفترض ألا يقع، مشيرا إلى أنه تم توجيه أوامر للجنود باحترام قواعد الاشتباك، حسب تعبيره.




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