جيش الاحتلال: نأسف لمقتل 3 من جنودنا بنيران قواتنا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي نتائج التحقيق في مقتل 3 من جنوده الأسرى لدى كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قبل نحو أسبوعين بنيران قواته في حي الشجاعية بمدينة غزة.
ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي مقتل الجنود الثلاثة بأنه حادث خطير وله عواقب وخيمة للغاية، مشيرا إلى إخفاق الجيش في مهمة إنقاذ هؤلاء الأسرى.
وقال هاليفي إن قيادة الجيش تشعر بالمسؤولية عن مقتل الجنود الأسرى خلال محاولة فاشلة لتحريرهم.
من جهته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري -في مؤتمر صحفي بتل أبيب- إن الجيش مسؤول عما وقع في حادث مقتل الأسرى الثلاثة، معبرا عن الأسف على ما جرى.
وأضاف هاغاري أن التحقيقات أثبتت أن الجنود كانوا داخل نفق ولم تكن قوات الاحتلال الإسرائيلية تعرف أنهم في مبنى قريب منه.
كما قال المتحدث عسكري لدى الاحتلال الإسرائيلي إن رئيس الأركان هاليفي أكد أن إطلاق النار على الجنود كان يفترض ألا يقع، مشيرا إلى أنه تم توجيه أوامر للجنود باحترام قواعد الاشتباك، حسب تعبيره.
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